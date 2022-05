Pápež: Orbán mi povedal, že Rusi majú plán ukončiť vojnu 9. mája

Maďarský premiér Viktor Orbán počas aprílovej návštevy vo Vatikáne pápežovi Františkovi povedal, že Rusi majú plán ukončiť vojnu na Ukrajine 9. mája. V rozhovore pre taliansky denník Corriere Della Sera, ktorý bol publikovaný v utorok, to povedal najvyšší pontifex. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Orbán, keď som ho stretol (21. apríla), mi povedal, že Rusi majú plán, že 9. mája bude po všetkom. Dúfam, že je to tak... Som pesimista, ale musíme urobiť všetky možné gestá na zastavenie vojny," uviedol pápež pre taliansky denník.



František v rozhovore potvrdil, že sa chce stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, avšak Moskva na žiadosť o stretnutie doteraz nereagovala.



"Požiadal som kardinála Parolina, aby poslal Putinovi odkaz, že som ochotný ísť do Moskvy... Zatiaľ sme nedostali odpoveď a stále na (stretnutí) trváme, aj keď sa obávam, že Putin nemôže a ani nechce mať toto stretnutie v tomto čase," uviedol pápež a dodal, že v tejto chvíli neplánuje symbolickú návštevu Kyjeva, pretože najskôr treba ísť do Moskvy.



Na otázku, či by mohol ruského prezidenta obmäkčiť ruský patriarcha Kirill, pápež povedal, že s najvyšším predstaviteľom ruskej pravoslávnej cirkvi komunikoval, avšak bezvýsledne.

"Hovoril som s Kirillom 40 minút cez (aplikáciu) Zoom. Prvých dvadsať (minút) mi čítal všetky ospravedlnenia vojny. Počúval som ho a povedal som mu. Nič z toho nechápem. Brat môj, nie sme klerici štátu, nemôžeme používať jazyk politiky, ale jazyk Ježiša. Sme pastiermi toho istého svätého Božieho ľudu," uviedol pápež a dodal, že moskovský patriarcha sa nemôže stať "Putinovým miništrantom". František spresnil, že s Kirillom mal naplánované stretnutie v Jeruzaleme 14. júna, ktoré bolo neskôr zrušené."Bolo by to naše druhé stretnutie (s Kirillom) tvárou v tvár, ktoré by nemalo nič spoločné s vojnou. Avšak aj on súhlasil, že (stretnutie) by vyslalo nejednoznačný signál," priblížil pápež.Agentúra Reuters upozornila na to, že František až doteraz v súvislosti s vojnou na Ukrajine menovite nespomenul Vladimira Putina. Pri kritike používal výrazy ako neopodstatnená agresia či invázia. Napriek tomu bol však podľa agentúry postoj Vatikánu v súvislosti s dianím na Ukrajine jasný.