Rusko chce nahradiť Mariupoľčanov svojimi obyvateľmi, násilne ich deportujú z mesta

3.5.2022 - Rusko sa v obliehanom ukrajinskom meste Mariupoľ na pobreží Azovského mora usiluje o zmenu sociodemografického obrazu v regióne. Referuje o tom web nv.ua s odvolaním sa na šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryla Budanova.„Pozrite sa, prosím, do histórie. Vždy to robili. Sovietsky zväz tak urobil na všetkých územiach a Rusko v tejto hanebnej praxi pokračuje,“ povedal Budanov.Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko minulý týždeň vyhlásil, že ruskí vojaci násilne deportovali do Ruska desaťtisíce ľudí z Mariupoľa, často až na Sibír alebo na Ďaleký východ.Podľa Budanova ruské sily deportujú Mariupoľčanov do vyslovene „depresívnych regiónov“ Ruska, v ktorých žijú nevzdelaní ľudia. „V porovnaní s nimi sú obyvatelia Mariupoľa géniovia a laureáti Nobelovej ceny. Takto Rusi získavajú kvalifikovanú a veľmi slabo platenú pracovnú silu. Títo ľudia budú takmer v otroctve,“ skonštatoval Budanov.