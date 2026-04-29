|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. apríla 2026
Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu
Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Výstavba stanice je výsledkom viac než desaťročného úsilia vrátane výberu pozemku, projektovej prípravy, povoľovacích procesov a archeologického výskumu.
Poltár má novú hasičskú stanicu. Do užívania ju odovzdali s utorok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, odovzdanie tejto novej hasičskej stanice do užívania predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do infraštruktúry Hasičského a záchranného zboru v regióne.
Výstavba stanice je výsledkom viac než desaťročného úsilia vrátane výberu pozemku, projektovej prípravy, povoľovacích procesov a archeologického výskumu. Samotná realizácia trvala 12 mesiacov, pričom základný kameň bol položený 27. februára 2025.
„Zhruba v tomto čase pred rokom sme tu stáli na prázdnom, trávnatom pozemku. Poklepali sme základný kameň a zaznel môj sľub, že do jedného roka sa sem vrátim a bude tu stáť nová hasičská stanica. Dnes tu stojím opäť. A som úprimne rád, že tento sľub sa podarilo splniť,“ povedal Šutaj Eštok.
Doterajšie priestory pre hasičov v Poltári neboli ideálne, keďže ich sídlo a technika boli rozdelené medzi internát strednej odbornej školy a samostatný objekt vzdialený približne 80 metrov, čo spomaľovalo výjazdy a sťažovalo operatívnu prácu.
Nová hasičská stanica je dvojpodlažná bez podpivničenia. Aktuálne tu bude pracovať 19 príslušníkov HaZZ. Budova má 516,6 metra štvorcového zastavanej plochy a 831 metrov štvorcových úžitkovej plochy a energeticky spĺňa triedu A.
Stanica disponuje šiestimi garážovými státiami s automatickým systémom odsávania výfukových plynov, skladmi, priestorom pre protiplynovú službu, hygienickým zázemím s čistou a špinavou šatňou, ohlasovňou požiarov, dennou a školiacou miestnosťou a ďalšími administratívno-prevádzkovými priestormi.
V rámci modernizácie bola do stanice implementovaná aj inovatívna bezobslužná technológia, ktorou sa ovládajú všetky procesy výjazdu, ako napríklad rozsvietenie poplachových svietidiel, vyhlásenie poplachu, osvetlenie, odsávanie výfukov, otváranie garážových a areálových brán či cestná svetelná signalizácia – všetko z jedného miesta cez ovládaciu aplikáciu.
Výstavba stanice bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume viac ako 1,8 milióna eur s DPH. Súčasťou odovzdania bola aj nová zásahová technika – vozidlo AHZS 1B Scania, ktorá posilní schopnosti hasičov v regióne.
Ministerstvo vnútra zároveň pokračuje v modernizácii infraštruktúry hasičských staníc v ďalších regiónoch. Financovanie z Plánu obnovy pokrýva aj rekonštrukciu hasičskej stanice na Hálkovej ulici v Bratislave a pripravujú sa projekty nových staníc v bratislavských mestských častiach Rača a Devínska Nová Ves, ako aj v Košiciach, Humennom, Vranove nad Topľou a obci Bidovce. Rekonštrukcie prebehnú i na staniciach vo Zvolene a v Bratislave na Radlinského ulici.
Zdroj: SITA.sk - Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
