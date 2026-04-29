Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lea
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu


Tagy: Hasiči hasičská stanica

Výstavba stanice je výsledkom viac než desaťročného úsilia vrátane výberu pozemku, projektovej prípravy, povoľovacích procesov a archeologického výskumu. Poltár má novú hasičskú stanicu. Do ...



Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Výstavba stanice je výsledkom viac než desaťročného úsilia vrátane výberu pozemku, projektovej prípravy, povoľovacích procesov a archeologického výskumu.


Poltár má novú hasičskú stanicu. Do užívania ju odovzdali s utorok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, odovzdanie tejto novej hasičskej stanice do užívania predstavuje jednu z najvýznamnejších investícií do infraštruktúry Hasičského a záchranného zboru v regióne.

Výstavba stanice je výsledkom viac než desaťročného úsilia vrátane výberu pozemku, projektovej prípravy, povoľovacích procesov a archeologického výskumu. Samotná realizácia trvala 12 mesiacov, pričom základný kameň bol položený 27. februára 2025.

Sídlo a technika boli rozdelené


„Zhruba v tomto čase pred rokom sme tu stáli na prázdnom, trávnatom pozemku. Poklepali sme základný kameň a zaznel môj sľub, že do jedného roka sa sem vrátim a bude tu stáť nová hasičská stanica. Dnes tu stojím opäť. A som úprimne rád, že tento sľub sa podarilo splniť,“ povedal Šutaj Eštok.

Doterajšie priestory pre hasičov v Poltári neboli ideálne, keďže ich sídlo a technika boli rozdelené medzi internát strednej odbornej školy a samostatný objekt vzdialený približne 80 metrov, čo spomaľovalo výjazdy a sťažovalo operatívnu prácu.

Nová hasičská stanica je dvojpodlažná bez podpivničenia. Aktuálne tu bude pracovať 19 príslušníkov HaZZ. Budova má 516,6 metra štvorcového zastavanej plochy a 831 metrov štvorcových úžitkovej plochy a energeticky spĺňa triedu A.

Stanica disponuje šiestimi garážovými státiami s automatickým systémom odsávania výfukových plynov, skladmi, priestorom pre protiplynovú službu, hygienickým zázemím s čistou a špinavou šatňou, ohlasovňou požiarov, dennou a školiacou miestnosťou a ďalšími administratívno-prevádzkovými priestormi.

Inovatívna bezobslužná technológia


V rámci modernizácie bola do stanice implementovaná aj inovatívna bezobslužná technológia, ktorou sa ovládajú všetky procesy výjazdu, ako napríklad rozsvietenie poplachových svietidiel, vyhlásenie poplachu, osvetlenie, odsávanie výfukov, otváranie garážových a areálových brán či cestná svetelná signalizácia – všetko z jedného miesta cez ovládaciu aplikáciu.

Výstavba stanice bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume viac ako 1,8 milióna eur s DPH. Súčasťou odovzdania bola aj nová zásahová technika – vozidlo AHZS 1B Scania, ktorá posilní schopnosti hasičov v regióne.

Ministerstvo vnútra zároveň pokračuje v modernizácii infraštruktúry hasičských staníc v ďalších regiónoch. Financovanie z Plánu obnovy pokrýva aj rekonštrukciu hasičskej stanice na Hálkovej ulici v Bratislave a pripravujú sa projekty nových staníc v bratislavských mestských častiach Rača a Devínska Nová Ves, ako aj v Košiciach, Humennom, Vranove nad Topľou a obci Bidovce. Rekonštrukcie prebehnú i na staniciach vo Zvolene a v Bratislave na Radlinského ulici.


Zdroj: SITA.sk - Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu

Tagy: Hasiči hasičská stanica
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 