 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Slovensko otvorilo veľvyslanectvo v Malajzii, chce posilniť ekonomické a politické vzťahy v regióne


Tagy: Diplomacia Veľvyslanectvo

Malajzia patrí medzi najdynamickejšie ekonomiky regiónu a významné centrum technologických inovácií, vrátane investícií do umelej inteligencie a dátových centier. Slovensko otvorilo nové ...



gettyimages 823364606 676x451 29.4.2026 (SITA.sk) - Malajzia patrí medzi najdynamickejšie ekonomiky regiónu a významné centrum technologických inovácií, vrátane investícií do umelej inteligencie a dátových centier.


Slovensko otvorilo nové veľvyslanectvo v Malajzii, ktoré má posilniť diplomatickú prítomnosť krajiny v juhovýchodnej Ázii, zlepšiť podporu pre slovenských občanov a vytvoriť nové príležitosti pre rozvoj hospodárskej aj politickej spolupráce. Zastupiteľský úrad so sídlom v hlavnom meste Kuala Lumpur bude zároveň slúžiť aj pre Brunej.

„Malajzia je krajina, kde máme veľmi dobré základy pre spoluprácu vrátane dohôd o ochrane investícií či o zamedzení dvojitého zdanenia. Dnešok predstavuje začiatok novej kapitoly v slovensko-malajzijských vzťahoch. Som presvedčený, že táto kapitola bude naplnená konkrétnymi výsledkami, vzájomným porozumením a spoločnými úspechmi,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Pol miliardový vzájomný obchod


Podľa jeho slov je otvorenie veľvyslanectva jasným signálom ambície Slovenska aktívnejšie pôsobiť v regióne a rozvíjať partnerstvá s krajinami juhovýchodnej Ázie. Dôležitým cieľom je aj posilnenie hospodárskej spolupráce, pričom potenciál vidí najmä vo vodnom manažmente, inováciách, priemyselných technológiách či jadrovej energetike.

Zastupiteľský úrad bude pod vedením veľvyslanca Petra Spišiaka podporovať prepojenie podnikateľského prostredia a akademických inštitúcií, ako aj výmenu skúseností v oblastiach, kde sa ekonomiky oboch krajín dopĺňajú. Minister poukázal aj na úspešné pôsobenie slovenských firiem v Malajzii, napríklad v oblasti hydrometeorologických meraní či biometrických technológií.

Malajzia patrí medzi najdynamickejšie ekonomiky regiónu a významné centrum technologických inovácií, vrátane investícií do umelej inteligencie a dátových centier. Zároveň ide o jedného z najväčších svetových producentov polovodičov. Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Malajziou presahuje 500 miliónov eur, pričom v posledných rokoch zaznamenal rast slovenský export.

Širší rozsah konzulárnych služieb


Nové veľvyslanectvo bude poskytovať aj širší rozsah konzulárnych služieb a priamu podporu slovenským občanom v regióne, vrátane pomoci v núdzových situáciách. Zároveň sa zameria na rozvoj kontaktov s krajanmi a podnikateľskou komunitou.

Otvorenie zastupiteľského úradu je súčasťou programu pracovnej cesty Blanára v dňoch 26. – 29. apríla v Bruneji a Malajzii. Minister vystúpil na 25. ministerskom zasadnutí Európskej únie a ASEAN a absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní s partnermi z regiónu.

V rámci návštevy Malajzie absolvoval rokovania so šéfom malajzijskej diplomacie Mohamadom Hasanom, ako aj s predsedom Poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Súčasťou programu bolo tiež otvorenie výstavy unikátnych islamských rukopisov zo zbierky Safveta-bega Bašagiča v Múzeu islamského umenia.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvorilo veľvyslanectvo v Malajzii, chce posilniť ekonomické a politické vzťahy v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.

Rekonštrukcia Dolnej brány v Košiciach napreduje, hotová má byť pred konaním maratónu
Minister vnútra Šutaj Eštok odovzdal v Poltári do užívania novú hasičskú stanicu

