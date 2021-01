Minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že dokážeme denne testovať 100-tisíc ľudí, ale aj tak nemáme infekciu pod kontrolou.

Slovensko je podľa neho celé v čiernej fáze. „Pýtam sa, ako chceme pokračovať, ak sa chceme hrať na ohniská, či to práve nie je mrhanie potenciálom a silami,“ povedal Krajčí.

Ak by sa testovali len ohniská, môže sa podľa neho stať, že to niekde „vyčistia“, ale potom sa to vyleje niekde inde. „Nie je efektívnejšie vyčistiť to naraz a opäť naraz? Každý matematik vám povie, že toto je najefektívnejší spôsob,“ povedal Krajčí.

Ďalšou možnosťou podľa neho je, aby sa uzavreli hranice okresov, aby ľudia nemohli chodiť z jedného do druhého, alebo aby museli mať testy.