Bödör zostáva za mrežami, súd vyhovel návrhu prokurátora

15.1.2021 - Obvinenému podnikateľovi Norbertovi B. predĺžil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) väzbu do apríla. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Ako prvá o tom informovala TV JOJ.

Mediačný úradník väzbu nenahradí

Obvinený v kauze Dobytkár

„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 29.decembra 2020 na predĺženie lehoty trvania väzby v prípravnom konaní, dňa 12. januára 2021 rozhodol, že predlžuje lehotu väzby u obvineného N.B., ako aj u obvineného P.K. do 01.apríla 2021,” povedala Kudjáková.Dodala, že sudca väzbu obvinených dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. „Obvinení podali proti nemu sťažnosti, o ktorých rozhodne Najvyšší súd SR,” dodala hovorkyňa.Norberta B. vzal do väzby Najvyšší súd SR začiatkom júla 2020 pre obvinenie v kauze Dobytkár. Podľa orgánov činných v trestnom konaní Norbert B. inkasoval prostredníctvom podnikateľa Petra K. finančné prostriedky od niektorých predstaviteľov Pôdohospodárskej platobnej agentúry.Tí predtým požadovali 20 percent sumy od žiadateľov o nenávratné finančné príspevky za to, že žiadostiam bude vyhovené. Norbert B. následne finančné prostriedky podľa obvinenia pomáhal legalizovať.Podnikateľ tiež čelí obvineniu v kauze údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície, kde je obvinený aj bývalý policajný prezident Tibor G. a ďalší funkcionári.