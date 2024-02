RTVS je bulvárna a neobjektívna. Šimkovičová kritizuje aj to, že stratila vysielacie práva na MS v hokeji

Strata viacerých vysielacích práv

Skĺzanie do bulváru

28.2.2024 (SITA.sk) - Verejnoprávna televízia RTVS si už dlhšie neplní svoju verejnoprávnu funkciu. Myslí si to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). Tvrdí, že RTVS nie je nestrannou inštitúciou, ktorá by divákom a poslucháčom prinášala objektívne či vyvážené informácie.„Považujem za alarmujúce, že RTVS má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu, ale na predražené licencované zahraničné programy vedenie peniaze vždy nájde," uviedla ministerka vo videu uverejnenom na platforme Telegram.Súčasnému vedeniu zároveň dáva za vinu aj to, že RTVS prišla o vysielacie práva na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji . „Získala ich komerčná televízia. To znamená, že po tom, ako prišla o väčšinu vysielacích práv na svetový pohár v alpskom lyžovaní a otázne sú aj Majstrovstvá Európy vo futbale , nebude jednoducho pokrývať reprezentačné zápasy v hokeji. Čo znamená, že si ich nemôže pozrieť každý," uviedla Šimkovičová s tým, že televízia si tak neplní svoju zákonnú funkciu, ktorá jej vyplýva zo stanov verejnoprávnosti.Ministerka sa dotkla aj publicistických relácií vysielaných RTVS, do ktorých sú podľa nej pozývaní ľudia s totožným názorom, pričom druhá strana s iným názorom nedostáva priestor. Zároveň je toho názoru, že „nevyvážené" spravodajstvo RTVS veľakrát „skĺza do bulváru".„Dôvodov na odstúpenie alebo odvolanie generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja je už viac ako dosť. Musíme však postupovať tak, aby sa nám ako bumerang nevrátili unáhlené rozhodnutia. To posledné, čo potrebujeme, je robiť chyby, ktoré by viedli k nekonečným súdnym sporom," povedala.