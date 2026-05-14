Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. mája 2026

Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore


Tagy: Hasiči

HaZZ v súčasnosti prevádzkuje 61 kusov rebríkov, no len 20 kusov výškovej techniky je schopných zásahu vo výškach nad 30 metrov.



Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - HaZZ v súčasnosti prevádzkuje 61 kusov rebríkov, no len 20 kusov výškovej techniky je schopných zásahu vo výškach nad 30 metrov.


Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), reagujte tak na nedostatok výškovej techniky v zbore.

Ako spresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, zakúpené by mali byť otočné automobilové rebríky s pracovnou výškou 42 metrov, ktoré výrazne rozšíria možnosti zásahovej činnosti hasičov pri zásahoch vo výškach viac ako 30 metrov. HaZZ v súčasnosti prevádzkuje 61 kusov rebríkov, no len 20 kusov výškovej techniky je schopných zásahu vo výškach nad 30 metrov.

"Priemerný vek tejto techniky je 15 rokov, čo je o 3 roky viac ako odporúčaná životnosť špeciálnej vozidlovej hasičskej techniky. Vzhľadom na rastúcu výstavbu výškových budov je súčasný počet výškovej techniky nedostatočný. Cieľom nákupu je obmena a rozšírenie výškovej špeciálnej hasičskej techniky s prihliadnutím na technický štandard a reálne potreby zásahov v praxi,” doplnil Neumann.

Výhody novej techniky


Nová technika by mala výrazne posilniť možnosti zásahovej činnosti hasičov pri udalostiach vo výškových budovách, najmä vo výškach nad 30 metrov. Pomôcť by mala s efektívnejšou evakuáciou osôb, zásahmi z pracovnej plošiny, ale aj prepravu zasahujúcich hasičov a dopravu hasiacej látky na miesto zásahu prostredníctvom suchovodu alebo hadicového vedenia.

"Zároveň prispeje k lepšiemu plošnému rozmiestneniu výškovej techniky na území Slovenskej republiky a k rýchlejšej dostupnosti pomoci pri nežiadúcich udalostiach,” dodal Neumann.

Predmet obstarávania


Predmetom obstarávania je 16 kusov špeciálnych zásahových vozidiel, automobilových rebríkov AR 42. Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia, ako podklad boli posudzované dve cenové ponuky. Jeden kus automobilového rebríka AR 42 by mal stáť čosi vyše 1,66 milióna eur s DPH, celková cena zákazky je vyše 26,5 milióna eur s DPH.

"Lehota dodania je maximálne 24 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit rámcovej dohody predstavuje 26 564 064 eur s DPH,” objasnil hovorca rezortu vnútra.

Neumann tiež objasnil, že plnenie rámcovej dohody je plánované v rokoch 2026 až 2031, čerpanie má byť realizované podľa potrieb HaZZ a disponibilných finančných prostriedkov ministerstva. V aktuálnom ani nasledujúcom roku sa dodávky neplánujú, no v rokoch 2028 až 2031 by mali byť každý rok dodané štyri kusy.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Koalícia by čoskoro mala predložiť prvý návrh prorastových opatrení, rokovania sprevádzala napätá atmosféra

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 