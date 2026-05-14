Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore
14.5.2026 (SITA.sk) - HaZZ v súčasnosti prevádzkuje 61 kusov rebríkov, no len 20 kusov výškovej techniky je schopných zásahu vo výškach nad 30 metrov.
Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), reagujte tak na nedostatok výškovej techniky v zbore.
Ako spresnil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, zakúpené by mali byť otočné automobilové rebríky s pracovnou výškou 42 metrov, ktoré výrazne rozšíria možnosti zásahovej činnosti hasičov pri zásahoch vo výškach viac ako 30 metrov. HaZZ v súčasnosti prevádzkuje 61 kusov rebríkov, no len 20 kusov výškovej techniky je schopných zásahu vo výškach nad 30 metrov.
"Priemerný vek tejto techniky je 15 rokov, čo je o 3 roky viac ako odporúčaná životnosť špeciálnej vozidlovej hasičskej techniky. Vzhľadom na rastúcu výstavbu výškových budov je súčasný počet výškovej techniky nedostatočný. Cieľom nákupu je obmena a rozšírenie výškovej špeciálnej hasičskej techniky s prihliadnutím na technický štandard a reálne potreby zásahov v praxi,” doplnil Neumann.
Nová technika by mala výrazne posilniť možnosti zásahovej činnosti hasičov pri udalostiach vo výškových budovách, najmä vo výškach nad 30 metrov. Pomôcť by mala s efektívnejšou evakuáciou osôb, zásahmi z pracovnej plošiny, ale aj prepravu zasahujúcich hasičov a dopravu hasiacej látky na miesto zásahu prostredníctvom suchovodu alebo hadicového vedenia.
"Zároveň prispeje k lepšiemu plošnému rozmiestneniu výškovej techniky na území Slovenskej republiky a k rýchlejšej dostupnosti pomoci pri nežiadúcich udalostiach,” dodal Neumann.
Predmetom obstarávania je 16 kusov špeciálnych zásahových vozidiel, automobilových rebríkov AR 42. Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z prieskumu trhu a jeho vyhodnotenia, ako podklad boli posudzované dve cenové ponuky. Jeden kus automobilového rebríka AR 42 by mal stáť čosi vyše 1,66 milióna eur s DPH, celková cena zákazky je vyše 26,5 milióna eur s DPH.
"Lehota dodania je maximálne 24 mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa jej uzatvorenia alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit rámcovej dohody predstavuje 26 564 064 eur s DPH,” objasnil hovorca rezortu vnútra.
Neumann tiež objasnil, že plnenie rámcovej dohody je plánované v rokoch 2026 až 2031, čerpanie má byť realizované podľa potrieb HaZZ a disponibilných finančných prostriedkov ministerstva. V aktuálnom ani nasledujúcom roku sa dodávky neplánujú, no v rokoch 2028 až 2031 by mali byť každý rok dodané štyri kusy.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore © SITA Všetky práva vyhradené.
