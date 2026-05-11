|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
Ministerstvo vnútra pripravilo prvý balík samosprávnych zmien, dotknú sa obecného referenda aj platových stropov – VIDEO
Tagy: Novely zákonov Samosprávy
Ministerstvo avizuje aj ďalšie novely aj nové zákony. Rezort vnútra pripravil prvý balík samosprávnych zmien. Štátny tajomník
Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo avizuje aj ďalšie novely aj nové zákony.
Rezort vnútra pripravil prvý balík samosprávnych zmien. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák informoval, že návrhy štyroch samosprávnych zákonov ministerstvo predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.
Cieľom zmien je pritom odstrániť chyby a rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami a zjednotiť pravidlá pre obce, mestá a samosprávne kraje. Ministerstvo avizuje aj ďalšie novely aj nové zákony.
"Na návrh samosprávnych združení k modernizácii samosprávy sme nečakali so založenými rukami," vyhlásil Kaliňák. Ako priblížil, zmeny sú na obranu a ochranu samospráv, aby nebol priestor pre dvojzmysly či zlomyseľnosť. Rovnaký meter podľa jeho slov vytvára predpoklady na zrozumiteľnosť a vykonateľnosť.
Pripravený balík obsahuje novelizáciu zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, ako aj zákonov o majetku obcí a majetku samosprávnych krajov. Zmeny sa týkajú napríklad úpravy parametrov na združovanie nefunkčných obcí, v ktorých nikto nekandiduje na starostu, prípadne obcí, v ktorých majú problém s kandidátmi na poslancov.
Úpravy sa týkajú aj parametrov na pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev. Ministerstvo navrhlo, aby obce s menej ako piatimi ulicami alebo verejnými priestranstvami nemali povinnosť tieto ulice a verejné priestranstvá pomenovať. Súčasne navrhuje aj zradenie komisií k téme pomenovania či premenovanie ulíc a verejných priestranstiev. Doposiaľ to riešil iba Ústav pamäti národa.
"Zmeny sa dotknú aj obecného referenda. O tej istej otázke bude možné opätovne rozhodovať až po uplynutí 24 mesiacov. Sprísňujú sa aj pravidlá prijímania všeobecne záväzných nariadení – po novom bude potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, nielen prítomných," priblížilo ministerstvo.
Ak ide o sistačné právo, bude mať starosta naďalej právo pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, svoje rozhodnutie však bude musieť povinne zdôvodniť. Ministerstvo prichádza aj s novinkou, a to verejným registrom primátorov a starostov s informáciami o veľkosti ich úväzku, ktorý uľahčí komunikáciu s úradmi. Rezort vnútra v prípade samosprávnych krajov zároveň odstraňuje odlišnosť oproti zákonu o obecnom zriadení.
"Funkcia poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja už nebude zlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, kde bol zvolený. Tiež sa rozširuje nezlučiteľnosť funkcie predsedu samosprávneho kraja s funkciou vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy," doplnil rezort vnútra. Rovnako v prípade samosprávnych krajov bude v rámci referenda platiť lehota 24 mesiacov.
Navrhuje sa aj strop platu vicežupana v limite najviac vo výške 70 percent mesačného platu predsedu a tiež zníženie odmeny poslanca samosprávneho kraja zo súčasného 20-násobku na 15-násobok minimálnej mzdy.
Ako ministerstvo ďalej uviedlo, v oblasti správy majetku sa navrhuje zvýšenie hraníc hodnoty majetku, od ktorých je potrebný znalecký posudok, a to o 100 percent. Pri obciach do 30-tisíc obyvateľov sa limit zvyšuje z 3-tisíc na 6-tisíc eur a v prípade obcí nad 30-tisíc obyvateľov zo 7,5 tisíca na 15-tisíc eur.
"Hoci v minulosti bola právna úprava medzi obcou a samosprávnym krajom takmer identická, v ostatnom období legislatívnymi zmenami nastal priepastný rozdiel. Preto sa vo vzťahu k samosprávnym krajom navrhujú nové povinnosti vo vzťahu k stanoveniu hodnoty majetku na základe znaleckého posudku, povinnosť definovať dôvody hodné osobitného zreteľa v zásadách hospodárenia a prevod/prenájom majetku iba spôsobom definovaným v zásadách," doplnilo ministerstvo.
Kaliňák uzavrel s tým, že ide o nevyhnutné a užitočné zmeny, ktoré sú výsledkom roku diskusií a rokovaní s komunálnymi lídrami, ministerstvami a Najvyšším kontrolným úradom.
Modernizačný balík zákonov pre miestnu a regionálnu samosprávu podľa Progresívneho Slovenska neprinesie zásadné benefity starostom ani obyvateľom obcí. Zmeny sa majú dotknúť zlučovania obcí bez politickej reprezentácie, odmien pre krajské zastupiteľstvá aj pomenovávania ulíc po exponovaných osobách.
,,Minister vnútra by sa mal konečne zobudiť a uvedomiť si, v akej situácii sa nachádzajú naše obce a mestá. Tie totiž kolabujú pod náporom konsolidačných opatrení a dlhovej brzdy. Kozmetický balíček opatrení, ktoré nám boli predstavené dnes, nerieši absolútne nič a je výsmechom do tváre všetkým starostom a primátorom,‘‘ povedal poslanec Progresívneho Slovenska Marek Lackovič.
,,Máme tlieskať tomu, že po takmer troch rokoch vládnutia chce Šutaj Eštok umožniť starostom si vybrať medzi sklenenou a elektronickou úradnou tabuľou? Alebo tomu, ako po zvýšení vlastnej odmeny teraz predstavil návrh na zníženie odmien pre krajských poslancov? Veď je to absolútne nedôstojné,‘‘ podotkol Lackovič.
Poslankyňa PS Jana Hanuliaková poukázala na negatívne dôsledky krokov vlády na počet kandidátov a kandidátok v komunálnych voľbách. ,,Zaráža ma, že bez riadnej diskusie s obyvateľmi a systémovej vízie územia idú zlúčiť približne 20 obcí. Neriešia pritom príčiny problému, len si vybrali obce, kde je situácia neudržateľná. Nedostatok kandidátov na starostov a poslancov je pritom priamy dôsledok politiky vykorisťovania samospráv, ktoré robili najmä vlády Roberta Fica,‘‘ uviedla Hanuliaková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra pripravilo prvý balík samosprávnych zmien, dotknú sa obecného referenda aj platových stropov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort vnútra pripravil prvý balík samosprávnych zmien. Štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák informoval, že návrhy štyroch samosprávnych zákonov ministerstvo predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.
Cieľom zmien je pritom odstrániť chyby a rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami a zjednotiť pravidlá pre obce, mestá a samosprávne kraje. Ministerstvo avizuje aj ďalšie novely aj nové zákony.
"Na návrh samosprávnych združení k modernizácii samosprávy sme nečakali so založenými rukami," vyhlásil Kaliňák. Ako priblížil, zmeny sú na obranu a ochranu samospráv, aby nebol priestor pre dvojzmysly či zlomyseľnosť. Rovnaký meter podľa jeho slov vytvára predpoklady na zrozumiteľnosť a vykonateľnosť.
Novelizácia viacerých zákonov
Pripravený balík obsahuje novelizáciu zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, ako aj zákonov o majetku obcí a majetku samosprávnych krajov. Zmeny sa týkajú napríklad úpravy parametrov na združovanie nefunkčných obcí, v ktorých nikto nekandiduje na starostu, prípadne obcí, v ktorých majú problém s kandidátmi na poslancov.
Úpravy sa týkajú aj parametrov na pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev. Ministerstvo navrhlo, aby obce s menej ako piatimi ulicami alebo verejnými priestranstvami nemali povinnosť tieto ulice a verejné priestranstvá pomenovať. Súčasne navrhuje aj zradenie komisií k téme pomenovania či premenovanie ulíc a verejných priestranstiev. Doposiaľ to riešil iba Ústav pamäti národa.
"Zmeny sa dotknú aj obecného referenda. O tej istej otázke bude možné opätovne rozhodovať až po uplynutí 24 mesiacov. Sprísňujú sa aj pravidlá prijímania všeobecne záväzných nariadení – po novom bude potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, nielen prítomných," priblížilo ministerstvo.
Verejný register primátorov a starostov
Ak ide o sistačné právo, bude mať starosta naďalej právo pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, svoje rozhodnutie však bude musieť povinne zdôvodniť. Ministerstvo prichádza aj s novinkou, a to verejným registrom primátorov a starostov s informáciami o veľkosti ich úväzku, ktorý uľahčí komunikáciu s úradmi. Rezort vnútra v prípade samosprávnych krajov zároveň odstraňuje odlišnosť oproti zákonu o obecnom zriadení.
"Funkcia poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja už nebude zlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, kde bol zvolený. Tiež sa rozširuje nezlučiteľnosť funkcie predsedu samosprávneho kraja s funkciou vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy," doplnil rezort vnútra. Rovnako v prípade samosprávnych krajov bude v rámci referenda platiť lehota 24 mesiacov.
Strop platu vicežupana
Navrhuje sa aj strop platu vicežupana v limite najviac vo výške 70 percent mesačného platu predsedu a tiež zníženie odmeny poslanca samosprávneho kraja zo súčasného 20-násobku na 15-násobok minimálnej mzdy.
Ako ministerstvo ďalej uviedlo, v oblasti správy majetku sa navrhuje zvýšenie hraníc hodnoty majetku, od ktorých je potrebný znalecký posudok, a to o 100 percent. Pri obciach do 30-tisíc obyvateľov sa limit zvyšuje z 3-tisíc na 6-tisíc eur a v prípade obcí nad 30-tisíc obyvateľov zo 7,5 tisíca na 15-tisíc eur.
"Hoci v minulosti bola právna úprava medzi obcou a samosprávnym krajom takmer identická, v ostatnom období legislatívnymi zmenami nastal priepastný rozdiel. Preto sa vo vzťahu k samosprávnym krajom navrhujú nové povinnosti vo vzťahu k stanoveniu hodnoty majetku na základe znaleckého posudku, povinnosť definovať dôvody hodné osobitného zreteľa v zásadách hospodárenia a prevod/prenájom majetku iba spôsobom definovaným v zásadách," doplnilo ministerstvo.
Kaliňák uzavrel s tým, že ide o nevyhnutné a užitočné zmeny, ktoré sú výsledkom roku diskusií a rokovaní s komunálnymi lídrami, ministerstvami a Najvyšším kontrolným úradom.
PS hovorí o kozmetickom balíčku opatrení
Modernizačný balík zákonov pre miestnu a regionálnu samosprávu podľa Progresívneho Slovenska neprinesie zásadné benefity starostom ani obyvateľom obcí. Zmeny sa majú dotknúť zlučovania obcí bez politickej reprezentácie, odmien pre krajské zastupiteľstvá aj pomenovávania ulíc po exponovaných osobách.
,,Minister vnútra by sa mal konečne zobudiť a uvedomiť si, v akej situácii sa nachádzajú naše obce a mestá. Tie totiž kolabujú pod náporom konsolidačných opatrení a dlhovej brzdy. Kozmetický balíček opatrení, ktoré nám boli predstavené dnes, nerieši absolútne nič a je výsmechom do tváre všetkým starostom a primátorom,‘‘ povedal poslanec Progresívneho Slovenska Marek Lackovič.
,,Máme tlieskať tomu, že po takmer troch rokoch vládnutia chce Šutaj Eštok umožniť starostom si vybrať medzi sklenenou a elektronickou úradnou tabuľou? Alebo tomu, ako po zvýšení vlastnej odmeny teraz predstavil návrh na zníženie odmien pre krajských poslancov? Veď je to absolútne nedôstojné,‘‘ podotkol Lackovič.
Poslankyňa PS Jana Hanuliaková poukázala na negatívne dôsledky krokov vlády na počet kandidátov a kandidátok v komunálnych voľbách. ,,Zaráža ma, že bez riadnej diskusie s obyvateľmi a systémovej vízie územia idú zlúčiť približne 20 obcí. Neriešia pritom príčiny problému, len si vybrali obce, kde je situácia neudržateľná. Nedostatok kandidátov na starostov a poslancov je pritom priamy dôsledok politiky vykorisťovania samospráv, ktoré robili najmä vlády Roberta Fica,‘‘ uviedla Hanuliaková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra pripravilo prvý balík samosprávnych zmien, dotknú sa obecného referenda aj platových stropov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Novely zákonov Samosprávy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu
OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu
<< predchádzajúci článok
Tesco si pripomína Európsky mesiac rozmanitosti. Inkluzívne prostredie buduje pre kolegyne a kolegov aj zákazníkov
Tesco si pripomína Európsky mesiac rozmanitosti. Inkluzívne prostredie buduje pre kolegyne a kolegov aj zákazníkov