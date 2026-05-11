|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu
Podľa Organizácie Spojených národov môžu desiatky miliónov ľudí čeliť hladu, ak sa čoskoro neobnoví preprava hnojív cez strategický prieliv. Desiatky miliónov ...
Zdieľať
Desiatky miliónov ľudí by mohli čeliť hladu a podvýžive, ak nebude čoskoro obnovená preprava hnojív cez Hormuzský prieliv. V rozhovore pre agentúru AFP na to v pondelok upozornil šéf pracovnej skupiny OSN pre odvrátenie hroziacej humanitárnej krízy Jorge Moreira da Silva.
Už len pár týždňov
„Máme pred sebou niekoľko týždňov na to, aby sme zabránili tomu, čo bude pravdepodobne masívna humanitárna kríza,“ povedal výkonný riaditeľ Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS), ktorý vedie špeciálnu pracovnú skupinu.
„Môžeme byť svedkami krízy, ktorá uvrhne ďalších 45 miliónov ľudí do hladu a podvýživy,“ dodal.
Nielen ropa a plyn
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy sveta. Popri rope a plyne cez neho smerujú aj dodávky hnojív, ktoré sú kľúčové pre poľnohospodársku produkciu v mnohých rozvojových krajinách.
Napätie v regióne prudko vzrástlo po konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom a po sérii útokov na obchodné lode v Perzskom zálive.
Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Záujem o dietetické potraviny rastie. Union na ne vlani vynaložila viac ako 4,2 milióna eur
Ministerstvo vnútra pripravilo prvý balík samosprávnych zmien, dotknú sa obecného referenda aj platových stropov – VIDEO