Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. mája 2026

OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu


Tagy: americko-iránske napätie americko-iránske vzťahy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Podľa Organizácie Spojených národov môžu desiatky miliónov ľudí čeliť hladu, ak sa čoskoro neobnoví preprava hnojív cez strategický prieliv. Desiatky miliónov ...



Zdieľať
iran_war_strait_of_hormuz_71_85 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Podľa Organizácie Spojených národov môžu desiatky miliónov ľudí čeliť hladu, ak sa čoskoro neobnoví preprava hnojív cez strategický prieliv.

Desiatky miliónov ľudí by mohli čeliť hladu a podvýžive, ak nebude čoskoro obnovená preprava hnojív cez Hormuzský prieliv. V rozhovore pre agentúru AFP na to v pondelok upozornil šéf pracovnej skupiny OSN pre odvrátenie hroziacej humanitárnej krízy Jorge Moreira da Silva.



Už len pár týždňov


„Máme pred sebou niekoľko týždňov na to, aby sme zabránili tomu, čo bude pravdepodobne masívna humanitárna kríza,“ povedal výkonný riaditeľ Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS), ktorý vedie špeciálnu pracovnú skupinu.


„Môžeme byť svedkami krízy, ktorá uvrhne ďalších 45 miliónov ľudí do hladu a podvýživy,“ dodal.



Nielen ropa a plyn


Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy sveta. Popri rope a plyne cez neho smerujú aj dodávky hnojív, ktoré sú kľúčové pre poľnohospodársku produkciu v mnohých rozvojových krajinách.


Napätie v regióne prudko vzrástlo po konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom a po sérii útokov na obchodné lode v Perzskom zálive.




Zdroj: SITA.sk - OSN varuje pred humanitárnou krízou pre blokovanie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske napätie americko-iránske vzťahy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Záujem o dietetické potraviny rastie. Union na ne vlani vynaložila viac ako 4,2 milióna eur
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra pripravilo prvý balík samosprávnych zmien, dotknú sa obecného referenda aj platových stropov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 