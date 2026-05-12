Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Ministerstvo vnútra sa chystá nakúpiť pre policajtov 110 nových zásahových vozidiel typu SUV
Autá sú určené hlavne pre situácie vyžadujúce vysokú mobilitu, spoľahlivosť a schopnosť zasahovať aj mimo spevnených komunikácií.
Ministerstvo vnútra SR pripravuje obstaranie 110 nových zásahových vozidiel kategórie SUV s pohonom 4x4, určené sú predovšetkým pre útvary Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ), prvozásahové hliadky na obvodných oddeleniach Policajného zboru a pre ďalšie zložky rezortu.
Ako ministerstvo v tejto súvislosti informovalo, vozidlá budú využívané najmä na rýchly zásah pri mimoriadnych udalostiach, ako sú útoky na mäkké ciele, prípady násilnej trestnej činnosti, ďalej pri zabezpečovaní verejného poriadku, výkone hliadkovej služby a pri zásahoch v náročných terénoch.
Autá sú určené hlavne pre situácie vyžadujúce vysokú mobilitu, spoľahlivosť a schopnosť zasahovať aj mimo spevnených komunikácií. Policajné hliadky ich podľa rezortu budú využívať 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
"Pre policajtov v priamom výkone služby predstavuje moderná automobilová technika zásadný predpoklad bezpečnosti, mobility a schopnosti rýchlo reagovať na dynamické bezpečnostné situácie. Nové zásahové vozidlá typu SUV zvýšia akcieschopnosť hliadok, najmä v regiónoch s horšou infraštruktúrou a v náročných terénnych podmienkach. Nákup zároveň prispeje k skráteniu dojazdových časov, efektívnejšiemu zásahu pri mimoriadnych udalostiach a lepšej pripravenosti reagovať na súčasné bezpečnostné hrozby vrátane násilnej trestnej činnosti či hromadných incidentov," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Bežné osobné autá podľa rezortu nezabezpečujú požadovaný výkon, odolnosť potrebnú pre zásahové situácie ani schopnosť operatívne reagovať v náročných podmienkach terénu a počasia.
Obstaranie vozidiel je podľa ministerstva nevyhnutné vzhľadom na technický stav časti súčasných služobných vozidiel, ktoré sú morálne aj technicky opotrebované, majú vysoký počet najazdených kilometrov a rastúce náklady na servis a údržbu. Viaceré vozidlá už totiž nespĺňajú požiadavky na bezpečný a efektívny výkon služby, čo vedie k ich postupnému vyraďovaniu.
"Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu oslovením troch subjektov. Najnižšia cenová ponuka po započítaní predpokladanej zľavy predstavuje 4 049 082 eur bez DPH, čo zodpovedá približne 36 800 eur bez DPH za jedno vozidlo. Ide však len o orientačnú cenu, konečná cena bude výsledkom verejnej súťaže," uviedol rezort vnútra
Pre verejnosť budú nové vozidlá podľa ministerstva vnútra znamenať rýchlejšiu pomoc pri ohrození života a zdravia, vyšší pocit bezpečia a efektívnejšie zvládanie krízových situácií. "Nerealizovanie nákupu by znamenalo ďalšie prehlbovanie technického dlhu vo vozovom parku vybavenia policajných hliadok prvého kontaktu, zvyšovanie nákladov na opravy starších vozidiel, znižovanie mobility hliadok a potenciálne predlžovanie reakčných časov pri zásahoch," dodal rezort.
