Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pankrác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Šimkovičová a Taraba ohlásili vo Svätom Petre obnovu pamiatok a kultúrnych domov v regiónoch


Tagy: Kultúrne pamiatky obnova kultúrnych pamiatok

Minister životného prostredia a ministerka kultúry sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter. Ministerka kultúry SR



Zdieľať
68e920608c6cf855025413 676x451 12.5.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia a ministerka kultúry sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter.


Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (obaja nom. SNS) predstavili vo Svätom Petre (obec v okrese Komárno) investičné zámery obnovy kultúrnych pamiatok a rozvoja verejných kultúrnych priestorov v regiónoch Slovenska. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.

Podľa ministerky kultúry Šimkovičovej je spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov dôležitým krokom pri prepojení ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja regiónov. Rovnako akcentovala, že na Slovensku je mnoho historických objektov, medzi inými hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré potrebujú rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovali pre budúce generácie a plnohodnotne slúžiť verejnosti. Osobitne poukázala na kultúrne domy v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru lokálneho spoločenského života.

Šimkovičová vyzdvihla význam FPU


„Mnohé kultúrne domy boli dlhé roky zanedbané a ich technický stav si vyžaduje rekonštrukciu. Cieľom je, aby sa z nich stali moderné, funkčné a bezpečné priestory, ktoré budú slúžiť kultúrnemu životu v obciach dlhodobo. Ich význam je o to väčší, že v mnohých obciach ide často o jediné verejné priestory vhodné na väčšie kultúrne podujatia a aktivity. Zároveň sa využívajú aj pri výjazdových rokovaniach vlády v regiónoch, čo potvrdzuje ich praktickú aj spoločenskú dôležitosť,“ objasnila šéfka rezortu kultúry.

V súvislosti s financovaním obnovy kultúrnej infraštruktúry vyzdvihla Šimkovičová aj význam Fondu na podporu umenia, ktorý podporil množstvo projektov rekonštrukcií a vybavenia kultúrnych domov, okrem iného aj technického a interiérového zázemia. Podľa jej slov bolo dosiaľ zrealizovaných približne päťtisíc žiadostí.

Minister a ministerka sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter. Ten je predkladaný v rámci výzvy MoF – 4/2025 z Environmentálneho fondu, zameraný je na obnovu historickej budovy kaštieľa, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave.

Projekt má byť modelovým príkladom


Vďaka projektu by sa mala premeniť na moderný, energeticky efektívny a verejne prístupný multifunkčný priestor, pričom objekt by mal následne slúžiť na kultúrne podujatia, výstavy, workshopy a spoločenské stretnutia, čo by malo podporiť komunitnú súdržnosť a zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce.

„Ministerka kultúry tiež zdôraznila, že projekt obnovy kaštieľa predstavuje príklad systematického prístupu k ochrane kultúrneho dedičstva a jeho prepojeniu s moderným komunitným využitím. Zároveň uviedla, že podobné investície budú pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska s cieľom posilniť kultúrnu infraštruktúru a miestnu identitu. Projekt vo Svätom Petre má podľa nej potenciál stať sa modelovým príkladom obnovy historických objektov, ktoré budú po rekonštrukcii slúžiť nielen ako kultúrne pamiatky, ale aj ako živé centrá spoločenského života v regiónoch,” doplnila Demková.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová a Taraba ohlásili vo Svätom Petre obnovu pamiatok a kultúrnych domov v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúrne pamiatky obnova kultúrnych pamiatok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra sa chystá nakúpiť pre policajtov 110 nových zásahových vozidiel typu SUV
<< predchádzajúci článok
Studená sprcha pre lídra progresívcov: Pčolinský zverejnil závažné informácie, že Šimečkova mama mala vyčerpať ďalšie státisíce eur z grantov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 