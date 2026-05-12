|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pankrác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. mája 2026
Šimkovičová a Taraba ohlásili vo Svätom Petre obnovu pamiatok a kultúrnych domov v regiónoch
Minister životného prostredia a ministerka kultúry sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter. Ministerka kultúry SR
Zdieľať
12.5.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia a ministerka kultúry sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (obaja nom. SNS) predstavili vo Svätom Petre (obec v okrese Komárno) investičné zámery obnovy kultúrnych pamiatok a rozvoja verejných kultúrnych priestorov v regiónoch Slovenska. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Podľa ministerky kultúry Šimkovičovej je spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov dôležitým krokom pri prepojení ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja regiónov. Rovnako akcentovala, že na Slovensku je mnoho historických objektov, medzi inými hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré potrebujú rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovali pre budúce generácie a plnohodnotne slúžiť verejnosti. Osobitne poukázala na kultúrne domy v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru lokálneho spoločenského života.
„Mnohé kultúrne domy boli dlhé roky zanedbané a ich technický stav si vyžaduje rekonštrukciu. Cieľom je, aby sa z nich stali moderné, funkčné a bezpečné priestory, ktoré budú slúžiť kultúrnemu životu v obciach dlhodobo. Ich význam je o to väčší, že v mnohých obciach ide často o jediné verejné priestory vhodné na väčšie kultúrne podujatia a aktivity. Zároveň sa využívajú aj pri výjazdových rokovaniach vlády v regiónoch, čo potvrdzuje ich praktickú aj spoločenskú dôležitosť,“ objasnila šéfka rezortu kultúry.
V súvislosti s financovaním obnovy kultúrnej infraštruktúry vyzdvihla Šimkovičová aj význam Fondu na podporu umenia, ktorý podporil množstvo projektov rekonštrukcií a vybavenia kultúrnych domov, okrem iného aj technického a interiérového zázemia. Podľa jej slov bolo dosiaľ zrealizovaných približne päťtisíc žiadostí.
Minister a ministerka sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter. Ten je predkladaný v rámci výzvy MoF – 4/2025 z Environmentálneho fondu, zameraný je na obnovu historickej budovy kaštieľa, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave.
Vďaka projektu by sa mala premeniť na moderný, energeticky efektívny a verejne prístupný multifunkčný priestor, pričom objekt by mal následne slúžiť na kultúrne podujatia, výstavy, workshopy a spoločenské stretnutia, čo by malo podporiť komunitnú súdržnosť a zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce.
„Ministerka kultúry tiež zdôraznila, že projekt obnovy kaštieľa predstavuje príklad systematického prístupu k ochrane kultúrneho dedičstva a jeho prepojeniu s moderným komunitným využitím. Zároveň uviedla, že podobné investície budú pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska s cieľom posilniť kultúrnu infraštruktúru a miestnu identitu. Projekt vo Svätom Petre má podľa nej potenciál stať sa modelovým príkladom obnovy historických objektov, ktoré budú po rekonštrukcii slúžiť nielen ako kultúrne pamiatky, ale aj ako živé centrá spoločenského života v regiónoch,” doplnila Demková.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová a Taraba ohlásili vo Svätom Petre obnovu pamiatok a kultúrnych domov v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (obaja nom. SNS) predstavili vo Svätom Petre (obec v okrese Komárno) investičné zámery obnovy kultúrnych pamiatok a rozvoja verejných kultúrnych priestorov v regiónoch Slovenska. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Podľa ministerky kultúry Šimkovičovej je spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov dôležitým krokom pri prepojení ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja regiónov. Rovnako akcentovala, že na Slovensku je mnoho historických objektov, medzi inými hradov, zámkov a kaštieľov, ktoré potrebujú rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa zachovali pre budúce generácie a plnohodnotne slúžiť verejnosti. Osobitne poukázala na kultúrne domy v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru lokálneho spoločenského života.
Šimkovičová vyzdvihla význam FPU
„Mnohé kultúrne domy boli dlhé roky zanedbané a ich technický stav si vyžaduje rekonštrukciu. Cieľom je, aby sa z nich stali moderné, funkčné a bezpečné priestory, ktoré budú slúžiť kultúrnemu životu v obciach dlhodobo. Ich význam je o to väčší, že v mnohých obciach ide často o jediné verejné priestory vhodné na väčšie kultúrne podujatia a aktivity. Zároveň sa využívajú aj pri výjazdových rokovaniach vlády v regiónoch, čo potvrdzuje ich praktickú aj spoločenskú dôležitosť,“ objasnila šéfka rezortu kultúry.
V súvislosti s financovaním obnovy kultúrnej infraštruktúry vyzdvihla Šimkovičová aj význam Fondu na podporu umenia, ktorý podporil množstvo projektov rekonštrukcií a vybavenia kultúrnych domov, okrem iného aj technického a interiérového zázemia. Podľa jej slov bolo dosiaľ zrealizovaných približne päťtisíc žiadostí.
Minister a ministerka sa na tlačovej konferencii venovali najmä projektu „Rekonštrukcia kaštieľa na spoločenský dom“ v obci Svätý Peter. Ten je predkladaný v rámci výzvy MoF – 4/2025 z Environmentálneho fondu, zameraný je na obnovu historickej budovy kaštieľa, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave.
Projekt má byť modelovým príkladom
Vďaka projektu by sa mala premeniť na moderný, energeticky efektívny a verejne prístupný multifunkčný priestor, pričom objekt by mal následne slúžiť na kultúrne podujatia, výstavy, workshopy a spoločenské stretnutia, čo by malo podporiť komunitnú súdržnosť a zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce.
„Ministerka kultúry tiež zdôraznila, že projekt obnovy kaštieľa predstavuje príklad systematického prístupu k ochrane kultúrneho dedičstva a jeho prepojeniu s moderným komunitným využitím. Zároveň uviedla, že podobné investície budú pokračovať aj v ďalších regiónoch Slovenska s cieľom posilniť kultúrnu infraštruktúru a miestnu identitu. Projekt vo Svätom Petre má podľa nej potenciál stať sa modelovým príkladom obnovy historických objektov, ktoré budú po rekonštrukcii slúžiť nielen ako kultúrne pamiatky, ale aj ako živé centrá spoločenského života v regiónoch,” doplnila Demková.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová a Taraba ohlásili vo Svätom Petre obnovu pamiatok a kultúrnych domov v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra sa chystá nakúpiť pre policajtov 110 nových zásahových vozidiel typu SUV
Ministerstvo vnútra sa chystá nakúpiť pre policajtov 110 nových zásahových vozidiel typu SUV
<< predchádzajúci článok
Studená sprcha pre lídra progresívcov: Pčolinský zverejnil závažné informácie, že Šimečkova mama mala vyčerpať ďalšie státisíce eur z grantov
Studená sprcha pre lídra progresívcov: Pčolinský zverejnil závažné informácie, že Šimečkova mama mala vyčerpať ďalšie státisíce eur z grantov