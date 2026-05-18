 Z domova

18. mája 2026

Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO


Byty boli skolaudované v júli 2024 a ide o novostavby. Na základe zámennej zmluvy so spoločnosťou Euro Invest Development získalo



titulka estok 676x451 18.5.2026 (SITA.sk)


Na základe zámennej zmluvy so spoločnosťou Euro Invest Development získalo Ministerstvo vnútra SR do vlastníctva štátu ďalších 10 bytov v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec. Ako rezort informoval, do zámeny vložil dlhodobo nevyužívaný areál bývalej materskej školy na Hrobákovej ulici 42 a 44 v bratislavskej Petržalke v hodnote 2,6 milióna eur.

Náročné podmienky


Hodnota desiatich bytov je pritom 2,75 milióna eur. Vlastník bytov podľa rezortu upustil od uplatnenia rozdielu v hodnote zamieňaných nehnuteľností, čím sa celý proces stal hospodárnym a účelným riešením. Byty boli skolaudované v júli 2024 a ide o novostavby, v ktorých budú policajti prvými nájomníkmi.

Naším cieľom je vytvárať policajtom dôstojné podmienky na výkon služby a zároveň zvýšiť atraktivitu povolania. Nie sú to len platy či materiálno-technické zabezpečenie. Dostupné bývanie je dnes jedným z rozhodujúcich faktorov pri stabilizácii Policajného zboru,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Bratislavský región podľa neho dlhodobo patrí medzi oblasti s najväčším nedostatkom policajtov, pričom podmienky na život sú najnáročnejšie a získať policajtov či hasičov do náročnej služby v Bratislave nie je ľahké. „Aj preto v Bratislavskom kraji poskytujeme najvyšší príspevok na bývanie a usilujeme sa získať v tomto regióne čo najviac kapacít pre služobné bývanie,“ podotkol Šutaj Eštok.

Novostavby


Byty, konkrétne dva štvorizbové, jeden trojizbový, šesť dvojizbových a jeden jednoizbový sa nachádzajú v bytových domoch na Bernolákovskej ulici v Ivanke pri Dunaji. Podľa rezortu vnútra sú štandardne vybavené sanitárnymi zariadeniami a kuchynskými linkami, majú podlahy aj obklady.

Súčasťou každého bytu je pivnica, viaceré byty majú predzáhradku, terasu alebo lodžiu. Súčasťou projektu je aj šesť garážových státí a päť vonkajších parkovacích miest. Lokalita podľa ministerstva ponúka pokojné prostredie s dobrou občianskou vybavenosťou a výbornou dostupnosťou do Bratislavy po diaľnici.

Ministerstvo vnútra aktuálne v rámci Slovenska spravuje 366 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1 247 lôžok. Napriek tomu eviduje takmer 160 nevybavených žiadostí o pridelenie služobného bývania. Rezort už predtým zabezpečil napríklad kúpu bytového domu vo Vrakuni s 27 bytmi a siedmimi apartmánmi, takisto 470 lôžok pre policajtov v zrekonštruovanej ubytovni na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave, 50 bytov v Bratislave a 35 bytov v Žiline v rámci štátom podporovaného nájomného bývania, a prenájom ubytovacieho zariadenia Thorin na Nejedlého ulici v Bratislave s kapacitou 284 lôžok.

Služobné byty a apartmány sú podľa ministerstva určené pre policajtov, hasičov a občianskych zamestnancov rezortu, ktorí nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste výkonu služby alebo v okruhu do 50 kilometrov od pracoviska. Výška nájomného je regulovaná vyhláškou Ministerstva dopravy SR o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore.




Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

