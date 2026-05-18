Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO
Byty boli skolaudované v júli 2024 a ide o novostavby. Na základe zámennej zmluvy so spoločnosťou Euro Invest Development získalo
18.5.2026 (SITA.sk) - Byty boli skolaudované v júli 2024 a ide o novostavby.
Na základe zámennej zmluvy so spoločnosťou Euro Invest Development získalo Ministerstvo vnútra SR do vlastníctva štátu ďalších 10 bytov v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec. Ako rezort informoval, do zámeny vložil dlhodobo nevyužívaný areál bývalej materskej školy na Hrobákovej ulici 42 a 44 v bratislavskej Petržalke v hodnote 2,6 milióna eur.
Hodnota desiatich bytov je pritom 2,75 milióna eur. Vlastník bytov podľa rezortu upustil od uplatnenia rozdielu v hodnote zamieňaných nehnuteľností, čím sa celý proces stal hospodárnym a účelným riešením. Byty boli skolaudované v júli 2024 a ide o novostavby, v ktorých budú policajti prvými nájomníkmi.
„Naším cieľom je vytvárať policajtom dôstojné podmienky na výkon služby a zároveň zvýšiť atraktivitu povolania. Nie sú to len platy či materiálno-technické zabezpečenie. Dostupné bývanie je dnes jedným z rozhodujúcich faktorov pri stabilizácii Policajného zboru,“ povedal v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Bratislavský región podľa neho dlhodobo patrí medzi oblasti s najväčším nedostatkom policajtov, pričom podmienky na život sú najnáročnejšie a získať policajtov či hasičov do náročnej služby v Bratislave nie je ľahké. „Aj preto v Bratislavskom kraji poskytujeme najvyšší príspevok na bývanie a usilujeme sa získať v tomto regióne čo najviac kapacít pre služobné bývanie,“ podotkol Šutaj Eštok.
Byty, konkrétne dva štvorizbové, jeden trojizbový, šesť dvojizbových a jeden jednoizbový sa nachádzajú v bytových domoch na Bernolákovskej ulici v Ivanke pri Dunaji. Podľa rezortu vnútra sú štandardne vybavené sanitárnymi zariadeniami a kuchynskými linkami, majú podlahy aj obklady.
Súčasťou každého bytu je pivnica, viaceré byty majú predzáhradku, terasu alebo lodžiu. Súčasťou projektu je aj šesť garážových státí a päť vonkajších parkovacích miest. Lokalita podľa ministerstva ponúka pokojné prostredie s dobrou občianskou vybavenosťou a výbornou dostupnosťou do Bratislavy po diaľnici.
Ministerstvo vnútra aktuálne v rámci Slovenska spravuje 366 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1 247 lôžok. Napriek tomu eviduje takmer 160 nevybavených žiadostí o pridelenie služobného bývania. Rezort už predtým zabezpečil napríklad kúpu bytového domu vo Vrakuni s 27 bytmi a siedmimi apartmánmi, takisto 470 lôžok pre policajtov v zrekonštruovanej ubytovni na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave, 50 bytov v Bratislave a 35 bytov v Žiline v rámci štátom podporovaného nájomného bývania, a prenájom ubytovacieho zariadenia Thorin na Nejedlého ulici v Bratislave s kapacitou 284 lôžok.
Služobné byty a apartmány sú podľa ministerstva určené pre policajtov, hasičov a občianskych zamestnancov rezortu, ktorí nevlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste výkonu služby alebo v okruhu do 50 kilometrov od pracoviska. Výška nájomného je regulovaná vyhláškou Ministerstva dopravy SR o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Náročné podmienky
Novostavby
Spoľahol sa na pomoc priateľov? Bývalého Zelenského poradcu Jermaka prepustili z väzby po zložení kaucie
Matovič a Blaha sa stretnú na súde: Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval, odkazuje europoslanec – VIDEO
