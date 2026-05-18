|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Matovič a Blaha sa stretnú na súde: Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval, odkazuje europoslanec – VIDEO
Tagy: Trestné oznámenie
Matovič zatiaľ nikdy trestné oznámenia na politických súperov nepodával. Šéf Hnutia Slovensko
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Matovič zatiaľ nikdy trestné oznámenia na politických súperov nepodával.
Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič informoval, že podáva trestné oznámenie na Ľuboša Blahu. Politik Smeru-SD to označil za správu dňa.
Matoviča vytočili Blahove slová o tom, že za pandémie covidu mal „spáchať genocídu na Slovákoch, keď ich nahnal na povinné testovanie a kvôli nemu zomrelo 20-tisíc ľudí“.
„Prezradím Vám tajomstvo, že na toho boľševického tchora – Blahu, podám trestné oznámenie,“ informoval Matovič svojich fanúšikov v nedeľu na sociálnej sieti.
Ako ďalej Matovič uviedol, nikdy zatiaľ trestné oznámenia na politických súperov nepodával. „Ale ten tchor normálne, ten Putinov výkal normálne on si dovolí natočiť videjko, kde o mne bohorovne hovorí, že kvôli Matovičov umrelo 20-tisíc ľudí,“ rozhorčoval sa šéf Hnutia Slovensko.
Podotkol, že niekoľko rokov také správanie znášal, ale že po novom bude takéto osoby žalovať, lebo je to vraj slušná zárobková činnosť.
Matovič ozrejmil, že Blaha bude musieť dokázať pred súdom, že tých 20-tisíc ľudí počas pandémie covidu zabil. „Žiadny taký dôkaz neexistuje, existujú práve opačné dôkazy, a teda, že ako som sa snažil chrániť životy a zdravie (ľudí), či už testovaním, očkovaním a pod.; a toto boli práveže život zachraňujúce kroky,“ bránil sa Matovič.
Expremiér odmieta, že by týmito krokmi ohrozil ľudí, alebo že by im takýmto spôsobom siahol na život. Všetky takéto vyhlásenie označil „bohapustú lož“.
„Toto je správa dňa,“ reagoval europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha na Matoviča. „Retardovaný Matovič ma chce žalovať o 100-tisíc eur, lebo vraj kvôli jeho celoplošnému testovaniu nezomierali ľudia,“ uviedol ďalej vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti s tým, že sa v živote tak netešil na súd.
„Toto si tak užijem, kiežby to bolo už zajtra. Ten trnavský, zbohatlícky vred sa konečne dostane pred súd a bude musieť počúvať koľko ľudí má na svedomí. Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval,“ podpichoval ďalej Blaha Matoviča.
„Konečne ty primitívne monštrum dostaneš, čo si zaslúžiš,“ prízvukoval europoslanec Smeru, ktorý Matoviča kritizoval za organizovanie celoplošného testovania, „šialených lotérií“, za zatváranie médií ako aj za smrť generála Milana Lučanského.
„Roky urážaš ľudí, že sú mafiáni, a teraz okúsiš vlastnú medicínu, grázel!“ odkázal Blaha Matovičovi na záver.
Zdroj: SITA.sk - Matovič a Blaha sa stretnú na súde: Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval, odkazuje europoslanec – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič informoval, že podáva trestné oznámenie na Ľuboša Blahu. Politik Smeru-SD to označil za správu dňa.
Matoviča vytočili Blahove slová o tom, že za pandémie covidu mal „spáchať genocídu na Slovákoch, keď ich nahnal na povinné testovanie a kvôli nemu zomrelo 20-tisíc ľudí“.
„Prezradím Vám tajomstvo, že na toho boľševického tchora – Blahu, podám trestné oznámenie,“ informoval Matovič svojich fanúšikov v nedeľu na sociálnej sieti.
Matovič tvrdí, že len zachraňoval životy
Ako ďalej Matovič uviedol, nikdy zatiaľ trestné oznámenia na politických súperov nepodával. „Ale ten tchor normálne, ten Putinov výkal normálne on si dovolí natočiť videjko, kde o mne bohorovne hovorí, že kvôli Matovičov umrelo 20-tisíc ľudí,“ rozhorčoval sa šéf Hnutia Slovensko.
Podotkol, že niekoľko rokov také správanie znášal, ale že po novom bude takéto osoby žalovať, lebo je to vraj slušná zárobková činnosť.
Matovič ozrejmil, že Blaha bude musieť dokázať pred súdom, že tých 20-tisíc ľudí počas pandémie covidu zabil. „Žiadny taký dôkaz neexistuje, existujú práve opačné dôkazy, a teda, že ako som sa snažil chrániť životy a zdravie (ľudí), či už testovaním, očkovaním a pod.; a toto boli práveže život zachraňujúce kroky,“ bránil sa Matovič.
Expremiér odmieta, že by týmito krokmi ohrozil ľudí, alebo že by im takýmto spôsobom siahol na život. Všetky takéto vyhlásenie označil „bohapustú lož“.
Blaha sa teší na súd
„Toto je správa dňa,“ reagoval europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha na Matoviča. „Retardovaný Matovič ma chce žalovať o 100-tisíc eur, lebo vraj kvôli jeho celoplošnému testovaniu nezomierali ľudia,“ uviedol ďalej vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti s tým, že sa v živote tak netešil na súd.
„Toto si tak užijem, kiežby to bolo už zajtra. Ten trnavský, zbohatlícky vred sa konečne dostane pred súd a bude musieť počúvať koľko ľudí má na svedomí. Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval,“ podpichoval ďalej Blaha Matoviča.
„Konečne ty primitívne monštrum dostaneš, čo si zaslúžiš,“ prízvukoval europoslanec Smeru, ktorý Matoviča kritizoval za organizovanie celoplošného testovania, „šialených lotérií“, za zatváranie médií ako aj za smrť generála Milana Lučanského.
„Roky urážaš ľudí, že sú mafiáni, a teraz okúsiš vlastnú medicínu, grázel!“ odkázal Blaha Matovičovi na záver.
Zdroj: SITA.sk - Matovič a Blaha sa stretnú na súde: Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval, odkazuje europoslanec – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Trestné oznámenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO
Ministerstvo vnútra získalo do vlastníctva ďalších desať bytov, policajtom tak uľahčí výkon služby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie
Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie