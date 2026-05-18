Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Spoľahol sa na pomoc priateľov? Bývalého Zelenského poradcu Jermaka prepustili z väzby po zložení kaucie
Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške 140 miliónov hrivien (približne 2,7 milióna eur). Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Financie na kauciu
Jermaka prepustili po tom, čo strávil štyri dni vo vyšetrovacej väzbe. Súd mu 13. mája nariadil dvojmesačnú väzbu s možnosťou prepustenia na kauciu. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám, a že sa „spoľahne na pomoc priateľov“. Finančné prostriedky na kauciu boli údajne získané z viacerých zdrojov vrátane príspevkov od bývalého trénera ukrajinskej futbalovej reprezentácie Serhija Rebrova.
Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckych domov pri Kyjeve. Vyšetrovatelia tvrdia, že v rokoch 2021 až 2025 bolo prostredníctvom výstavby rezidenčného komplexu vypraných viac ako 460 miliónov hrivien (približne 8,9 milióna eur).
Musí nosiť elektronický náramok
Podľa prokuratúry boli finančné prostriedky na tento honosný stavebný projekt vygenerované korupčnou schémou napojenou na štátny jadrový monopol Energoatom. Úplatky za zákazky dosiahli sumu niekoľko miliónov dolárov. Jeden zo štyroch domov financovaných prostredníctvom korupčnej schémy bol údajne určený pre Jermaka.
Po prepustení na kauciu musí Jermak nosiť elektronický náramok, hlásiť zmenu bydliska, neopúšťať Kyjev bez povolenia, nekomunikovať s ďalšími podozrivými a odovzdať svoj pas.
Zdroj: SITA.sk - Spoľahol sa na pomoc priateľov? Bývalého Zelenského poradcu Jermaka prepustili z väzby po zložení kaucie © SITA Všetky práva vyhradené.
