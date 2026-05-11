Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. mája 2026

Muž so storočným zákazom šoférovania unikal pred políciou, zastavil ho rozostavaný most – VIDEO


Tagy: košická policajná hovorkyňa Košická polícia Opitý vodič Zadržanie Zákaz šoférovania

Policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. Vodiča s doživotným zákazom šoférovania počas víkendu dvakrát naháňali policajti. Prvý incident sa odohral v ...



Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109.


Vodiča s doživotným zákazom šoférovania počas víkendu dvakrát naháňali policajti. Prvý incident sa odohral v piatok večer v Markušovciach. Policajná hliadka si všimla vozidlo Škoda Fabia, ktorého vodič po spozorovaní policajtov prudko zrýchlil a začal unikať. Policajti okamžite začali vozidlo prenasledovať. Vodič však opakovane na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval a pokračoval v jazde.

Zákaz šoférovať do roku 2109


„Naháňačka sa skončila až v jednej z ulíc v Markušovciach, kde vodič ďalej pokračovať nemohol, zastavil ho rozostavaný most. Policajti následne muža obmedzili na osobnej slobode. Ani potom však nebolo po dramatických momentoch, vozidlo sa dalo do pohybu a narazilo do zábran mosta,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. Navyše odmietol dychovú skúšku a súdmi boli vydané príkazy na jeho zatknutie pre ďalšiu trestnú činnosť. Bol obvinený pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Unikal pred políciou


Sudca však v sobotu rozhodol o jeho prepustení. V nedeľu policajná hliadka spozorovala rovnaké vozidlo v smere z Gelnice na Jaklovce a pokúsila sa ho zastaviť. Vodič pri snahe uniknúť narazil do služobného vozidla Policajného zboru. Následne z auta vyskočil a dal sa na útek, policajti ho však krátko nato zadržali.

„Vykonaná dychová skúška u vodiča preukázala hodnotu 1,77 promile. Osoba bola obmedzená na osobnej slobode a momentálne sú s ňou vykonávané potrebné procesné úkony. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol mužovi obvinenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Illésová.


Zdroj: SITA.sk - Muž so storočným zákazom šoférovania unikal pred políciou, zastavil ho rozostavaný most – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košická policajná hovorkyňa Košická polícia Opitý vodič Zadržanie Zákaz šoférovania
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska sa stretnú v rámci Slavkovského formátu, prediskutujú otázku energetiky i umelej inteligencie
<< predchádzajúci článok
Ministri EÚ sa dohodli na sankciách proti izraelským osadníkom po zmene vlády v Maďarsku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 