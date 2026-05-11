Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Muž so storočným zákazom šoférovania unikal pred políciou, zastavil ho rozostavaný most – VIDEO
Vodiča s doživotným zákazom šoférovania počas víkendu dvakrát naháňali policajti. Prvý incident sa odohral v piatok večer v Markušovciach. Policajná hliadka si všimla vozidlo Škoda Fabia, ktorého vodič po spozorovaní policajtov prudko zrýchlil a začal unikať. Policajti okamžite začali vozidlo prenasledovať. Vodič však opakovane na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval a pokračoval v jazde.
„Naháňačka sa skončila až v jednej z ulíc v Markušovciach, kde vodič ďalej pokračovať nemohol, zastavil ho rozostavaný most. Policajti následne muža obmedzili na osobnej slobode. Ani potom však nebolo po dramatických momentoch, vozidlo sa dalo do pohybu a narazilo do zábran mosta,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Policajti zistili, že muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2109. Navyše odmietol dychovú skúšku a súdmi boli vydané príkazy na jeho zatknutie pre ďalšiu trestnú činnosť. Bol obvinený pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s odmietnutím dychovej skúšky.
Sudca však v sobotu rozhodol o jeho prepustení. V nedeľu policajná hliadka spozorovala rovnaké vozidlo v smere z Gelnice na Jaklovce a pokúsila sa ho zastaviť. Vodič pri snahe uniknúť narazil do služobného vozidla Policajného zboru. Následne z auta vyskočil a dal sa na útek, policajti ho však krátko nato zadržali.
„Vykonaná dychová skúška u vodiča preukázala hodnotu 1,77 promile. Osoba bola obmedzená na osobnej slobode a momentálne sú s ňou vykonávané potrebné procesné úkony. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol mužovi obvinenie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Illésová.
Zdroj: SITA.sk - Muž so storočným zákazom šoférovania unikal pred políciou, zastavil ho rozostavaný most – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákaz šoférovať do roku 2109
Unikal pred políciou
