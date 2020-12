Nový album M. Jaroša pokrstila spevákova mama počas online koncertu

Spevák a tvorca hudby pre deti Miro Jaroš vydal nový album Milujem život svoj. Novinku určenú dospelým fanúšikom uviedol do života na online koncerte v nedeľu (6. 12.). Krstnou mamou albumu sa stala spevákova mama. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.





Jarošov šiesty štúdiový album prináša 14 skladieb, ktoré vznikali s prestávkami od roku 2015. Podľa speváka je odrazom výrazného vnútorného vývoja, ktorý sa v ňom odohral za posledné roky. "Posledné roky sa toho u mňa veľa zmenilo. Aj ja som hľadal svoj vnútorný pokoj, ten povestný zmysel života. Dlho som si myslel, že to, čo potrebujem k šťastiu, je dosiahnutie niečoho veľkého. Túžil som po hviezdach, a keď som sa ich dotkol, bol som sklamaný, že mi šťastie nepriniesli," vysvetlil. Jaroš si podľa vlastných slov uvedomil, že to výnimočné, za čím sa hnal a čo mu chýbalo, mal celý čas pri sebe. "Obyčajné ľudské srdce, v ktorom sa to všetko začína! Že jazvy na ňom sú len odrazom toho, že dokážem milovať a nemám sa báť pokračovať. To, čomu som včera nerozumel a smial sa z toho, je dnes mojou súčasťou," priblížil.Prevažná väčšina melódií a textov na albume je spevákovým autorským dielom. Výnimkou je cover verzia balady I've Never Been To Me, ktorú v origináli naspievala americká speváčka Charlene, Miro ju v slovenčine nazval Nenazrel som do seba. Druhou výnimkou na albume, ktorú nenapísal sám, je pieseň Hora – skladba s textom Jany Kirschner.Na album si Jaroš prizval viacero hostí. Znie na ňom hlas Katky Koščovej, Roba Pappa, Martina Císara, Anabely Mollovej a Karolíny Frajtovej. "Najšpeciálnejším hosťom je pre mňa určite moja mama. Boli sme spolu na Maldivách, mala po rádioterapiách a, sediac pri mori, mi rozprávala o živote. Zaznamenával som si to bez toho, aby o tom vedela, a ešte v ten deň som napísal pesničku Nič nie je lepšie," rozpráva spevák s tým, že neskôr mamu pozval do štúdia, či by múdrosti života porozprávala ešte raz do mikrofónu. "Bola z toho v strese, ale niečo predsa len povedala, použili sme to v pesničke a v závere spolu aj spievame. Teda ona tvrdí, že ja spievam a ona recituje," doplnil.Práve Jarošova mama Štefánia sa stala krstnou mamou albumu, pretože je jeho celoživotnou inšpiráciou a výrazne ovplyvnila, ako album znie. CD spoločne pokrstili červeným vínom (podľa textu "stúpa mi do hlavy červené od mamy" v skladbe Stúpa mi do hlavy). Krst sa uskutočnil počas online koncertu, ktorý fanúšikovia mohli sledovať na spevákovom youtubovom kanáli.