Video: Miro Jaroš vydáva singel Hora, text mu napísala Jana Kirschner

Spevák Miro Jaroš predstavuje nový singel Hora. Hoci si väčšinu svojich piesní komponuje a píše sám, v tomto prípade urobil výnimku. Na novinke spolupracoval s Janou Kirschner. Skladba vychádza v sprievode videoklipu, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala slovenská príroda, konkrétne miesta, kde sa Miro narodil a vyrastal. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.





"Čím som starší, tým viac ma vyrušuje ruch mesta. Vtedy myslím na našu horu v Tepličke nad Váhom, kde som mal svoj svet, svoje útočisko, svoj strom a lúky. Celá pesnička je o tom a pripomína mi domov. Veľmi mi ten pokoj chýba," uviedol Jaroš k novému singlu. Hudbu skomponoval spoločne s Randym Gnepom a Braňom Kociovom. "Bondovku, ako ju medzi nami nazývame, z nej potom urobil Adrián Harvan, ktorý do nej napísal party pre orchester," poznamenal k piesni, o ktorej text sa postarala Jana Kirschner. Jaroš prezradil, že pôvodne napísal k pesničke päť textov, no ani s jedným nebol úplne spokojný. "Janke som poslal demo na vypočutie. Čo sa mi páčilo bolo, že tam spievam Hora, vysoká hora – to v piesni napokon aj ostalo. Janka mi napísala, že sa jej pesnička páči a skúsi to dokreovať. O týždeň mi poslala naspievané demo a dotklo sa mi srdca."Pesnička Hora si Janu Kirschner našla v čase najtvrdších opatrení v Británii. "Bola to pekná skúsenosť, vykročiť niekam inam, a vrátiť sa v myšlienkach na chvíľu domov. Miro je v tom, čo robí, úprimný a odhodlaný, a to je motiváciou pre mnohých ľudí v jeho okolí. Som rada, že ide za svojimi snami a som šťastná, že ma oslovil a mohla som byť ich súčasťou," komentovala spoluprácu speváčka.Videoklip k singlu poteší milovníkov krás slovenskej prírody. Vizuál zachytáva majestátnu a mystickú atmosféru lesov a lúk, kedy sa posledné dni jesene stretávajú s prvými dňami zimy. Nakrúcalo sa na dvoch miestach - v Bratislave, kde Miro žije a v jeho rodnej dedinke Tepličke nad Váhom."Páči sa mi byť skutočný. Aj album ide viac po textoch než po snahe ohúriť trendovým zvukom. Tak sa mi to páči, taký je v poslednej dobe môj život," poznamenal Jaroš. Na záver roka poteší svojich fanúšikov aj novým štúdiovým albumom, oficiálne vychádza v piatok 27. novembra pod názvom Milujem život svoj. Albumová šestka prináša 14 skladieb, ktoré vznikali s prestávkami od roku 2015. Piesne majú byť silné a otvorené výpovede. Ako Miro hovorí, jeho nový album je odrazom výrazného vnútorného vývoja, ktorý sa v ňom odohral za posledné roky.