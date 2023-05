Juraj Slafkovský bude mať v lete čo robiť, tvrdí hokejový expert. Na čom by mal popracovať?

30.5.2023 - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nezažil ideálny premiérový ročník v klube zámorskej NHL Montreal Canadiens Devätnásťročný krídelník stihol odohrať 39 zápasov s bilanciou štyri góly a šesť asistencií, kým v januári utrpel zranenie kolena, z ktorého sa zotavoval niekoľko mesiacov.Podľa experta Marca D'Amica z portálu Montreal Hockey Now má bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu pred sebou veľmi dôležité leto."Už pred začiatkom sezóny sa fanúšikovia Habs obávali, ako bude Slafkovský hrať a ako ho bude tím využívať. Do kempu prišiel s hmotnosťou závratných 108 kg a kým sa v sezóne rozbehol, prišlo zranenie. Predtým sa postupne zlepšoval. Využíval svoju postavu, bol aktívny v útoku a hral často do tela. Všetko to zastavilo zranenie a fanúšikovia špekulovali, či to pre neho nebol premárnený ročník. Takmer všetky zvyšné zápasy však sledoval v hľadisku a pracoval aj na tých najmenších detailoch," zhrnul D'Amico prvú sezónu Slafkovského v zámorí. V lete podľa neho bude mať čo robiť."V Montreale chceli od Slafkovského, aby sa zameral na tréning a neponáhľal sa s návratom pre účasť na majstrovstvách sveta. Dali mu tým jasne najavo, že musí mať veľmi dobré leto. Aby mohol hrať efektívne ako silový útočník, musí prísť do kempu lepšie pripravený ako pred rokom. Potrebuje schudnúť, byť rýchlejší a dravejší, aby donútil trénera Martina St. Louisa pravidelne ho nasadzovať. Vydarená druhá sezóna by tiež utvrdila fanúšikov v tom, že klub má svetlú dlhodobú budúcnosť," myslí si expert.