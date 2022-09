Zásoby zbraní a munície v EÚ sa zmenšujú, Borell vyzval členské štáty na spoločný postup

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zásoby zbraní v Európskej únii (EÚ) sa zmenšujú, keďže členské štáty pokračujú v posielaní zbraní a munície Ukrajine.V pondelok to povedal šéf diplomacie bloku Josep Borrell a zároveň vyzval členské štáty, aby lepšie koordinovali ich výdavky na vojenský materiál. „Musí sa doplniť. Najlepší spôsob dopĺňania je robiť to spoločne. Bude to lacnejšie,“ vyjadril sa Borrell.Borrell tiež oľutoval „premárnenú príležitosť“ pre EÚ začať s výcvikom ukrajinských ozbrojených síl pred rokom - mnoho mesiacov predtým, ako Rusko vo februári spustilo inváziu - keď o takúto operáciu požiadalo niekoľko členských krajín.„Nanešťastie sme to neurobili a dnes to ľutujeme. Ľutujeme, že vlani v auguste sme túto požiadavku neprijali a nesplnili sme ju,“ povedal. Ak by EÚ vtedy reagovala, boli by sme podľa Borrella v lepšej situácii.