MS v hokeji 2024: Švédsko - Slovensko 6:1. Hlasy po zápase

Slovenská hokejová reprezentácia uzavrela účinkovanie v základnej B-skupine MS vysokou prehrou so Švédskom 1:6. Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali už pred duelom isté 4. miesto v tabuľke a vo štvrtok nastúpia v pražskej O2 aréne proti víťazom "áčka" Kanaďanom. Švédi vyhrali skupinu bez zaváhania a vo štvrťfinále si zahrajú derby s Fínmi.



V ďalších dvoch štvrťfinálových súbojoch nastúpia Švajčiari proti Nemcom a domáci Česi vyzvú výber USA. Slováci by mali hrať vo štvrtok v Prahe pravdepodobne v skoršom termíne o 16.20 h a Česi o 20.20 h, no program ešte musí potvrdiť direktoriát turnaja.



Ramsayho zverenci v utorkovom zápase držali krok s favoritmi len v úvodnom dejstve, ktoré prehrali 0:1. V druhom inkasovali tri góly a v treťom sa v podstate už len dohrávalo. Čestný úspech zaznamenal obranca Michal Ivan, pre ktorého to bol prvý gól na turnaji.

MS B-skupina:



Švédsko - Slovensko 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)



Góly: 3. Raymond (Hedman, Kempe), 28. Karlsson (Holmberg, Raymond), 33. Burakovsky (Karlsson, Zetterlund), 34. Lundeström (Olofsson), 50. Eriksson Ek (Brodin), 58. Eriksson Ek (Karlsson, Dahlin) - 51. Ivan (Tatar, Slafkovský). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Schrader (Nem.) - Briganti, Gustafson (obaja USA), vylúčení: 6:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 9109 divákov (vypredané).



Švédsko: Gustavsson - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson - Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson - Burakovsky, Holmberg, Raymond - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Froden, L. Johansson, Grundström - Sörensen

SR: Škorvánek - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Pospíšil, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Čacho, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Daňo

Slováci nastúpili do zápasu bez Hlavaja, Hrivíka a Kudrnu, ktorých nahradili Škorvánek, Čacho a Faško-Rudáš s tým, že na centra prvého útoku sa posunul Pospíšil. Ramsayho hráči začali duel aktívne, no zabrzdil ich faul Grmana, ktorý Švédi potrestali po necelej minúte, keď Hedmanovu strelu tečoval Raymond. V 3. minúte mal šancu na vyrovnanie Gajdoš, spomedzi kruhov trafil len do lapačky Gustavssona. Ďalšiu možnosť mal pri presilovke Hudáček, ale minul. Slováci sa však z rýchleho gólu oklepali a s favoritmi odohrali vyrovnanú a z oboch strán aktívu tretinu. Pokazilo ju len zranenie Pospíšila, ktorý neudržal rovnováhu, narazil ramenom do mantinelu a len ťažko sa zdvíhal z ľadu.



Po prestávke už nenastúpil a Slováci točili troch centrov. Napriek tomu si vypracovali tlak, zahrali si druhú presilovku a zahodili v nej obrovskú šancu na vyrovnanie. Po zakončení Tatara sa puk odrazil od žŕdky do bránkoviska, ale nik ho nedokázal doraziť do siete. Slováci pykali už o pár minút neskôr, keď sa Švédi nasťahovali do pásma, Holmberg prihral spoza bránky Karlssonovi a ten z uhla našiel medzierku v hornom rohu - 0:2. Od druhého gólu mali Švédi jasne navrch, Slováci stratili pohyb a pôsobili odovzdane. Tatar si v 32. minúte pomohol faulom, ktorý potrestal Burakovsky. Tréneri potom poslali do prvej lajny Tatara, Hudáčka a Slafkovského, no pri ich pobyte na ľade upravil Lundeström už na 4:0.



Švédi mali prevahu aj v treťom dejstve, no v rozhodnutom stretnutí už zbytočne neriskovali. Počas dvoch presiloviek si vypracovali niekoľko šancí, ale Škovránek neinkasoval. Slováci sa snažili urobiť niečo s výsledkom, no v polovici tretej časti prehrávali na strely 0:10 a to mali k dispozícii aj početnú výhodu. Ani raz v nej nevystrelil na bránku, za to Švédi áno a Eriksson Ek zvýšil na 5:0. Až potom prišiel čestný úspech Slovákov, o ktorý sa postaral po peknej kombinácii s Tatarom a Slafkovským obranca Ivan - 1:5. Posledné slovo však mal Eriksson Ek, ktorý pridal druhy gól.

Hlasy po zápase :



Lukáš Cingel, útočník SR: "Ťažko sa hodnotí zápas po takej prehre. Prvá tretina mala z našej strany ešte ako také parametre. V druhej sme prepadali a Švédi to vedeli rýchlo využiť. My sme začali bezhlavo lietať. Upustili sme od toho, čo sme chceli hrať. Musíme to teraz hodiť za hlavu, čo bolo bolo a musíme zapracovať na detailoch. Musíme hrať stále náš hokej a veriť tomu."

Marko Daňo, útočník SR: "Bol to náročný duel, zostava bola obmenená a niektorí chalani oddychovali. Bolo to náročné dať dokopy keď sa ešte niektorí zranili počas zápasu. Nebolo to také, ako sme si predstavovali. Verím, že sa všetci dajú dokopy na Kanadu. Švédi majú výborné mužstvo a predviedli kvalitu. Zabrali, keď mali."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Druhá tretina nám kompletne ušla. Prestali sme rešpektovať systém a každý si chcel robiť, to svoje. To sa takto nedá, najmä nie proti takémuto súperovi. Možno trochu zohralo úlohu aj to, že sme vedeli, že sme postúpili. Stratili sme dvoch centrov, Hrivík nemohol ani nastúpiť a potom sa zranil Pospíšil. Museli sme to tam všelijako rotovať. Veríme, že nás prídu podporiť slovenskí fanúšikovia do Prahy."

Michal Ivan, obranca a strelec jediného gólu SR: "Bol to ťažký zápas. Chýbali nám sily, neboli sme aktívni. Hlavne v druhej tretine boli Švédi jednoznačne lepší. Som rád, že mi to tam padlo, ale ten gól nič neriešil. Myslím, že pred štvrťfinále sa musíme odraziť od prvých dvoch tretín zápasu s USA."

Libor Hudáček, útočník SR: "Ja sa na ten zápas teším, poriadne zregenerujem a pripravíme sa na Kanadu. Uvidíme, je to šport. Ku Švédom si povieme niečo teraz a hodíme to za hlavu. Vieme, že to nebolo ideálne, ale vedeli sme, že majú najlepšie mužstvo na turnaji. Musíme si veriť, bez toho to nejde. Pospíšil musí ísť na magnetickú rezonanciu, aj ja ju potrebujem."

Šimon Nemec, obranca SR: "Boli na vyššej úrovni, musíme sa s tým zmieriť, ale sme dosť rozumní na to, aby sme na to zabudli a išli ďalej. Proti Kanade chceme podať čo najlepší výkon."

onečná tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 7 7 0 0 0 35:9 21*

2. USA 7 5 0 1 1 37:16 16*

3. Nemecko 7 5 0 0 2 34:24 15*

4. SLOVENSKO 7 3 1 1 2 26:23 12*

---------------------------------

5. Lotyšsko 7 1 3 0 3 19:28 9

6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12:31 6

7. Francúzsko 7 1 0 1 5 13:26 4

---------------------------------

8. Poľsko 7 0 0 1 6 11:29 1**



* istý postup do štvrťfinále

** - istý zostup do A-skupiny I. divízie