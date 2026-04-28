Utorok 28.4.2026
Meniny má Jarmila
28. apríla 2026
Prešov otvoril multišportovú zónu so skateparkom za vyše 575-tisíc eur, areál ponúka aj legálnu stenu pre graffiti – FOTO
Projekt financovaný najmä z eurofondov má priniesť moderný komunitný priestor, ktorý v Prešove dlhodobo chýbal. Mesto Prešov otvorilo cez víkend na Baštovej ulici novú multišportovú zónu so
Mesto Prešov otvorilo cez víkend na Baštovej ulici novú multišportovú zónu so skateparkom za viac ako 575-tisíc eur s DPH. Nové športovisko však bolo po slávnostnom otvorení dočasne uzavreté, kým samospráva zabezpečí nevyhnutné opravy a čistiace práce.
Projekt financovaný najmä z eurofondov má priniesť moderný komunitný priestor, ktorý v Prešove dlhodobo chýbal. Primátor František Oľha zdôraznil, že skatepark vznikol aj vďaka spolupráci s komunitou.
"Zásadným rozdielom, ktorý tento projekt delí od jeho predchodcov je ten, že keď za nami prišli skejťáci a vytkli nám, že pripravovaný zámer skate parku nie je dobrý, že dnes sa to už robí inak, tak sme im neukázali dvere, ale naopak, pozvali ich na úrad, nech nám teda povedia, ako sa to dnes robí. Týmto vznikla jedna úžasne plodná participácia, ktorá vo výsledku priniesla prvý skutočný prešovský skate park," uviedol primátor s tým, že spoluúčasť mesta predstavovala približne osem percent nákladov.
Čo všetko multišportová zóna prináša?
Nový skatepark je vybudovaný z liateho betónu s dôrazom na bezbariérovosť a moderné technické riešenia vrátane odvodnenia a zadržiavania dažďovej vody. Súčasťou areálu sú aj zelené plochy a legálna stena určená pre graffiti.
"Komunikácia a participácia boli piliermi, na ktorých vyrástol prešovský skate park. Podobný prístup je cestou aj pri umiestňovaní pouličného umenia, ktoré si tak navyše samospráva dokáže ukorigovať a cielene esteticky upravovať tie plochy, kde sa práve takéto umenie hodí, alebo aj vyslovene žiada," uviedol hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda. Multišportová zóna zahŕňa aj exteriérové inkluzívne ihrisko a workoutové prvky, ako sú hrazdy, posilňovacie stroje, parkourové prvky či menšia lezecká stena.
Dočasné uzavretie areálu
Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Pesmenpol, spol. s r.o. Prešov, ktorá práce realizovala od septembra 2025. Projekt bol dokončený v apríli 2026, pričom harmonogram ovplyvnili zimné podmienky.
Mesto pristúpilo po otvorení k dočasnému týždennému uzavretiu areálu, a to do pondelka 4. mája, s cieľom odstrániť drobné nedostatky, upraviť terén a zapracovať podnety od verejnosti. Po opätovnom sprístupnení a nastavení pravidiel prevádzkového poriadku, má byť skatepark v plne funkčnom a bezpečnom stave.
Zdroj: SITA.sk - Prešov otvoril multišportovú zónu so skateparkom za vyše 575-tisíc eur, areál ponúka aj legálnu stenu pre graffiti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
