 Meniny má Viola
18. mája 2026

Muž zo Zvolena opakovane znásilňoval a nútil svoju tehotnú družku k prostitúcii, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Polícia Znásilnenie

Muž poškodenú 22-ročnú ženu zamykal v unimobunke. Vyšetrovateľ Expozitúry Stred jednotky nelegálnej migrácie



18.5.2026 (SITA.sk) - Muž poškodenú 22-ročnú ženu zamykal v unimobunke.


Vyšetrovateľ Expozitúry Stred jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 26-ročného muža zo Zvolena zo zločinu obchodovania s ľuďmi a zo zločinu znásilnenia.

Vyhrážky a poskytovanie sexuálnych služieb


Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská, na základe trestného oznámenia policajti vykonali operatívno-pátraciu činnosť a podozrivú osobu sa im podarilo v krátkom čase zadržať.

„Podľa doterajších zistení mal obvinený muž v období od decembra 2025 do polovice mája 2026 v meste Zvolen, v rôznych nákupných centrách, na čerpacích staniciach a v unimobunke, kde sa s poškodenou zdržiaval, za účelom získania finančných prostriedkov svoju tehotnú 22-ročnú družku nútiť k žobraniu a neskôr aj k poskytovaniu sexuálnych služieb,“ uviedla Hrabovská.

Pod hrozbami a vyhrážkami zabitím, fyzickým napádaním, zamykaním v unimobunke a odopieraním jedla a vody bola podľa policajnej hovorkyne poškodená 22-ročná žena nútená k žobraniu a neskôr aj k poskytovaniu sexuálnych služieb. „Všetky finančné prostriedky, ktoré takýmto konaním získala, jej mal obvinený v celosti zobrať a použiť pre svoju potrebu, najmä na alkohol a herne, čím z nej koristil a obohatil sa o finančný prospech v doposiaľ presne nezistenej výške. Vyšetrovateľ zároveň zadokumentoval aj opakované sexuálne násilie zo strany obvineného voči poškodenej žene, ku ktorému malo na dennej báze dochádzať opakovane proti jej vôli,“ uviedla Hrabovská.

Obchodovanie s ľuďmi


Obvinený 26-ročný I. K. bol na základe operatívno-pátracej činnosti v krátkom čase od podania trestného oznámenia zadržaný v piatok 15. mája.

„Vyšetrovateľ mu dňa 16. mája 2026 na základe dôkaznej situácie a vykonaných procesných úkonov vzniesol obvinenie pre zločin obchodovania s ľuďmi a zločin znásilnenia. Zároveň na muža spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa Okresný súd vo Zvolene dňa 17. mája stotožnil,“ informovala Hrabovská.

Doplnila, že za uvedené skutky hrozí obvinenému v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 15 rokov. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnosti poskytovať bližšie informácie, doplnila hovorkyňa.

Polícia v tejto súvislosti pripomína, že obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najzávažnejšie formy násilnej a organizovanej kriminality, a preto vyzýva verejnosť k všímavosti a obozretnosti pri akýchkoľvek podozreniach násilia. Obete sú často vystavené fyzickému násiliu, psychickému nátlaku, zastrašovaniu a ekonomickému zneužívaniu. Mnohé z nich žijú v strachu, izolácii a pod neustálou kontrolou páchateľov. „Nebudeme tolerovať násilie a voči takejto trestnej činnosti jednotka nelegálnej migrácie ÚBOK aj naďalej nekompromisne zasiahne!," zdôraznila polícia.


Zdroj: SITA.sk - Muž zo Zvolena opakovane znásilňoval a nútil svoju tehotnú družku k prostitúcii, hrozí mu až 15 rokov väzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovensko spúšťa registráciu firiem pre EXPO 2027, chce ukázať inovácie aj technologický potenciál
Štartuje veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026, ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky

