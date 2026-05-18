 Meniny má Viola
18. mája 2026

Slovensko spúšťa registráciu firiem pre EXPO 2027, chce ukázať inovácie aj technologický potenciál


Tagy: generálny komisár pre EXPO 2027 v Belehrade

Registrácia na webových stránkach www.slovakiaexpo.sk a www.exporter.sk je kľúčová pre prepojenie slovenských firiem s obchodnými príležitosťami počas EXPO 2027.



expo 676x451 18.5.2026 (SITA.sk) - Registrácia na webových stránkach www.slovakiaexpo.sk a www.exporter.sk je kľúčová pre prepojenie slovenských firiem s obchodnými príležitosťami počas EXPO 2027.


Národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL spustila v spolupráci s Radou slovenských exportérov registráciu slovenských podnikateľských subjektov pre svetovú výstavu EXPO 2027 v Belehrade. Cieľom je vytvoriť databázu inovatívnych firiem, ktoré budú môcť predstaviť svoje produkty a služby na medzinárodnej scéne a prezentovať Slovensko ako technologicky vyspelú krajinu.

Registrácia pre firmy


Registrácia na webových stránkach www.slovakiaexpo.sk a www.exporter.sk je kľúčová pre prepojenie slovenských firiem s obchodnými príležitosťami počas EXPO 2027. Pomôže identifikovať exportérov a inovátorov na prípravu oficiálnych slovenských aktivít na svetovej výstave.

Lukáš Parízek, generálny komisár pre EXPO 2027 v Belehrade, zdôraznil, že projekt databázy umožní úplne verejné a medzinárodné fungovanie prepojení medzi srbskými, zahraničnými a slovenskými firmami, čím sa otvárajú nové obchodné možnosti na globálnom poli.

Zozbierané údaje umožnia organizovať podnikateľské misie, B2B rokovania a tematické matchmakingové udalosti. Informácie budú tiež využívané v odborných newsletteroch, čo zabezpečí efektívnu komunikáciu s podnikateľským sektorom.

Slovenský pavilón


Databáza podporuje strategický pilier „Next Generation Business“ a predstavuje Slovensko ako moderné technologické a inovačné prostredie so zameraním na umelú inteligenciu, kybernetickú bezpečnosť a digitálne riešenia. Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL, priblížil význam databázy ako dôležitého nástroja nielen na evidenciu, ale aj na tvorbu prezentačných materiálov, ktoré zvýraznia Slovensko v zahraničí.

Slovenský pavilón bude umiestnený v Hale 6 v tesnej blízkosti technologických lídrov ako Nemecko, USA či Izrael, čo vytvára príležitosti pre strategické partnerstvá a zapojenie do relevantných medzinárodných podujatí.

Peter Blaškovitš z Rady slovenských exportérov zdôraznil význam spolupráce so SLOVAKIA TRAVEL pri posilňovaní ekonomickej diplomacie a prehlbovaní spolupráce medzi štátom a súkromným sektorom.

Spolupráca medzi týmito organizáciami je formalizovaná osobitnou zmluvou, ktorá umožňuje efektívnu správu a využitie databázy pre komunikáciu s podnikateľskou verejnosťou.

Dňa 15. mája zároveň uplynul presne rok do štartu EXPO 2027, čo zvýrazňuje aktuálnosť a dôležitosť pripravovaných krokov na podporu slovenského exportu a inovácií.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko spúšťa registráciu firiem pre EXPO 2027, chce ukázať inovácie aj technologický potenciál © SITA Všetky práva vyhradené.

