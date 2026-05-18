Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Štartuje veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026, ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky
Cvičenie absolvuje takmer tritisíc vojakov NATO s viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie ...
18.5.2026 (SITA.sk) - Cvičenie absolvuje takmer tritisíc vojakov NATO s viac ako 400 kusmi vojenskej techniky.
Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia Mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku.
Cvičenie absolvuje takmer tritisíc vojakov NATO s viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené sily preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v sprievode vojenskej polície. Pri stretnutí s vojenskou kolónou je potrebné pre vlastnú bezpečnosť dodržiavať pokyny. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO.
Zdroj: SITA.sk - Štartuje veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026, ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Štartuje veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026, ozbrojené sily upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky © SITA Všetky práva vyhradené.
