Na projekty spolupráce s Ukrajinou pôjde podľa Remišovej viac ako 73 miliónov eur

16.11.2022 - Na projekty cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou pôjde podľa vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) viac ako 73 miliónov eur. Tieto peniaze schválila Európska komisia pre štvorstranný program cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT na nové programové obdobie. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v tlačovej správe.Úlohu národného orgánu v programe plní MIRRI SR a prvé výzvy vyhlási v závislosti od vývoja na Ukrajine, najneskôr však počas budúceho roka.„Program Interreg NEXT je jedinečný v tom, že vytvára podmienky na cezhraničnú spoluprácu štvorice susediacich štátov súčasne. Pohraničné regióny Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny majú vďaka nemu viac príležitostí na vytváranie spoločných projektov, ktoré zlepšujú kvalitu života a služby pre ich obyvateľov a aj pre návštevníkov,“ uviedla Remišová.Kľúčové oblasti spolupráce v programe Interreg NEXT sú v programovom období 2021 – 2027 Odolný a zelený región (životné prostredie), Zdravý a atraktívny región (sociálna oblasť) a Spolupracujúci hraničný región (inštitucionálna spolupráca).„Pokračujeme v ochrane životného prostredia a v prevencii pred prírodnými katastrofami a ich následkami. Popri starostlivosti o prírodné bohatstvo chceme spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať vhodné podmienky na rozvoj udržateľného cestovného ruchu,“ dodala vicepremiérka, podľa ktorej bude veľmi dôležitá podpora zdravotníckych a sociálnych projektov najmä vo vojnou zničenej Ukrajine.Môže ísť napríklad o humanitárne projekty na pomoc Ukrajine, ako je spolupráca zdravotníckych zariadení, vzdelávanie zdravotníkov a podpora rôznych sociálnych služieb.V programovom období 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny z programu NEXT investovalo podľa MIRRI SR spolu 74 miliónov eur, z toho išlo približne 13 miliónov eur slovenským prijímateľom. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 80 projektov, z ktorých sú slovenskí prijímatelia zastúpení v 39 projektoch.Z programu sa medzi iným dlhodobo podporujú projekty Slovenskej asociácie cystickej fibrózy. Do miestnych centier cystickej fibrózy sa nakúpia špeciálne medicínske prístroje a podporí sa vzdelávanie zdravotníkov, pacientov a ich rodín o tomto ochorení.Podporu získal i projekt významný pre zachovanie historického a kultúrneho dedičstva v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Košická nezisková organizácia Perly Gotickej cesty a Gréckokatolícka eparchia z ukrajinského Mukačeva v rámci neho zrekonštruovali Urbanovu vežu v Košiciach a obnovili interiér Katedrály Svätého kríža gréckokatolíckej cirkvi v Užhorode.Budujú sa tiež cyklotrasy na slovensko-ukrajinskom pohraničí. V rámci projektu Karpatská mobilita vzniknú dva cyklookruhy – na slovenskej strane ide o Poloniny Trail a na ukrajinskej Užanský trail.