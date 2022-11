Poľsko si po dopade rakety predvolalo ruského veľvyslanca, stretnutie sa skončilo veľmi rýchlo

16.11.2022 - Stretnutie poľského ministra zahraničných vecí Zbigniewa Raua a predvolaného ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva po utorňajšom dopade rakety na poľskom území trvalo podľa hovorcu rezortu diplomacie „iba štyri minúty“. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Minister Zbigniew Rau a delegácia, ktorá ho sprevádzala, ho (Andrejeva) prijala bez akejkoľvek zdvorilostnej výmeny, bez podania rúk. Veľvyslancovi bola prečítaná naša diplomatická nóta podobná komuniké, ktoré sme zverejnili. Veľvyslanec túto nótu prijal a odišiel,“ povedal hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina. Dodal, že ruský veľvyslanec, ktorého si Varšava predvolala v utorok po tom, ako do vidieckej oblasti na východe Poľska dopadla raketa, sa na stretnutie dostavil okolo polnoci.Poľsko uviedlo, že poľské územie zasiahla raketa „ruskej výroby“ a zabila dvoch ľudí. Incident je prvým priamym zásahom krajiny NATO počas rusko-ukrajinského konfliktu. Nie je známe, kto raketu odpálil, ani odkiaľ presne bola odpálená.V inom rozhovore námestník poľského ministra zahraničných vecí Paweł Jabłoński pre rádio RMF FM povedal, že minister zahraničných vecí Rau počas stretnutia požiadal Andrejeva, aby vysvetlil situáciu. „Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že máme do činenia s dôsledkom konania Ruska,“ povedal Jabłoński.„Tieto dôsledky po prvý raz od vypuknutia vojny, čo je niečo, o čom sme predpokladali, že sa môže stať, ale stalo sa to včera, zasiahli Poľsko, poľské územie, zomreli poľskí občania,“ skonštatoval.