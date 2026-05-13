Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Servác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. mája 2026

Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO


Tagy: IDEB Koval Systems Obrana Obranný priemysel slovenská armáda Tanky Veľtrh obrannej techniky IDEB v Bratislave

Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel. Na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave bol predstavený tank CV90120, vo výzbroji ...



Zdieľať
6a035f8c9b69f041991797 676x507 13.5.2026 (SITA.sk) - Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel.


Na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave bol predstavený tank CV90120, vo výzbroji slovenskej armády by mohol doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV. Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel.

„Projekt CV90120 predstavuje významný technologický posun smerom k ľahšiemu, mobilnejšiemu a zároveň vysoko účinnému tankovému riešeniu. Ak by sa Slovenská republika rozhodla pre ďalšie vozidlo z rodiny CV90, okrem ekonomických a prevádzkových výhod spoločnej platformy by miestne firmy získali príležitosť podieľať sa na výrobe nového žiadaného produktu,” uviedol Tomáš Gelinger z AMI Communications Slovakia. Slovenské firmy sú zapojené do projektu CV90, čo vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj výrobných kapacít a technologického know-how.

Skúsenosti z programu CV9035 MkIV


Miestne firmy sa tiež ukazujú ako spoľahliví partneri pri vývoji a výrobe vojenských technológií. Je medzi nimi napríklad aj spoločnosť Koval Systems, ktorá sa posúva z pozície subdodávateľa na úroveň partnera participujúceho na vývoji kľúčových technologických riešení.

Vyrába kompletnú vežu pre CV9035 MkIV, a tiež pracuje aj na prototype veže pre CV90120 či vývoji automatického nabíjača pre 120 mm kanón od spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition.

„Naše skúsenosti z programu CV9035 MkIV sme dokázali preniesť aj do projektu CV90120. Vývoj automatického nabíjacieho systému je dôkazom, že slovenský priemysel má kapacity podieľať sa na špičkových obranných technológiách v spolupráci s poprednými európskymi spoločnosťami,“ uviedol Ján Michálek zo spoločnosti Koval Systems.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-2026-veltrh-obrannej-a-bezpecnostnej-techniky-fotografie/">IDEB 2026 – Veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky (fotografie)



Inovácie a významná spolupráca


Posilňovanie európskej obrany sa v súčasnosti spája aj s inováciami a spoluprácou, spoločnosti BAE Systems Hägglunds a Rheinmetall Waffe Munition spolupraujú na integrácii 120 mm kanóna do najnovšieho vozidla CV90120.

„Kanón využíva vysokotlakové riešenie, ktoré poskytuje mimoriadny výkon a je kompatibilné so všetkými štandardnými 120 mm nábojmi NATO, vrátane programovateľnej vysoko explozívnej munície aj modernizovaných kinetických nábojov. Tie zabezpečujú vysokú účinnosť proti ťažko obrneným cieľom,” objasnil Gelinger.

Vedúci tímu zbraní v obchodnej jednotke priamej paľby Steffen Broistedt zo spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition vysvetlil, že cieľom prepojenia znalostí a kapacít týchto dvoch firiem je priniesť riešenie na mieru, ktoré by spĺňalo meniace sa požiadavky bojiska.

Tarkan Turkcan zo spoločnosti BAE Systems Hägglunds, tiež ozrejmil, že CV90120 je ďalším krokom vo vývoji platformy, pričom výsledkom je riešenie, ktoré ponúka vylepšenú palebnú silu, ochranu a mobilitu.

Požiadavky bojiska v budúcnosti


„Tank CV90120 je navrhnutý ako flexibilná a efektívna alternatíva k tradičným hlavným bojovým tankom. Predstavuje kombináciu palebnej sily hlavného bojového tanku a mobility pásovej platformy CV90. Vďaka integrácii 120 mm kanóna a automatického nabíjania systém dosahuje vysokú rýchlosť streľby, efektivitu posádky a schopnosť rýchlej reakcie v dynamickom bojovom prostredí,” priblížil Gelinger.

Doplnil, že okrem trojčlennej posádky má tank dve operátorské sedadlá v zadnej časti pre operátorov, ktorí budú podporovať posádku vozidla. Okrem toho môžu ovládať bezposádkové pozemné vozidlá (UGV) alebo bezpilotné lietadlá (UAS). Tank CV90120 je vďaka tomu pripravený aj na požiadavky bojiska budúcnosti.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)



Vysoká taktická mobilita tanku


Bojové vozidlo pechoty CV90 má 17 variantov, navrhnuté je tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu a najvyššiu úroveň ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. Prevádzkované je v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku i na Ukrajine, celkovo je v súčasnosti v prevádzke bezmála 1 300 kusov CV90. Čoskoro by sa mali pridať aj Slovenská a Česká republika.

„Tank CV90120 poskytuje vysokú taktickú a strategickú mobilitu so 120 mm kanónom a vysokou schopnosťou prežitia v akomkoľvek teréne alebo prostredí, a tiež bezkonkurenčný výkon s jedinečnou konštrukciou bojového systému. Pásové obrnené vozidlo CV90 MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily Slovenskej republiky dostanú v podobe tohto vozidla najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia,” uzavrel Gelinger.


Zdroj: SITA.sk - Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IDEB Koval Systems Obrana Obranný priemysel slovenská armáda Tanky Veľtrh obrannej techniky IDEB v Bratislave
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám
<< predchádzajúci článok
Cestu I. triedy v obci Báč uzavrú, dôvodom je vyšetrovací pokus

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 