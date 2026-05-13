|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO
Tagy: IDEB Koval Systems Obrana Obranný priemysel slovenská armáda Tanky Veľtrh obrannej techniky IDEB v Bratislave
Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel. Na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave bol predstavený tank CV90120, vo výzbroji ...
Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel.
Na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave bol predstavený tank CV90120, vo výzbroji slovenskej armády by mohol doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV. Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel.
„Projekt CV90120 predstavuje významný technologický posun smerom k ľahšiemu, mobilnejšiemu a zároveň vysoko účinnému tankovému riešeniu. Ak by sa Slovenská republika rozhodla pre ďalšie vozidlo z rodiny CV90, okrem ekonomických a prevádzkových výhod spoločnej platformy by miestne firmy získali príležitosť podieľať sa na výrobe nového žiadaného produktu,” uviedol Tomáš Gelinger z AMI Communications Slovakia. Slovenské firmy sú zapojené do projektu CV90, čo vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj výrobných kapacít a technologického know-how.
Miestne firmy sa tiež ukazujú ako spoľahliví partneri pri vývoji a výrobe vojenských technológií. Je medzi nimi napríklad aj spoločnosť Koval Systems, ktorá sa posúva z pozície subdodávateľa na úroveň partnera participujúceho na vývoji kľúčových technologických riešení.
Vyrába kompletnú vežu pre CV9035 MkIV, a tiež pracuje aj na prototype veže pre CV90120 či vývoji automatického nabíjača pre 120 mm kanón od spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition.
„Naše skúsenosti z programu CV9035 MkIV sme dokázali preniesť aj do projektu CV90120. Vývoj automatického nabíjacieho systému je dôkazom, že slovenský priemysel má kapacity podieľať sa na špičkových obranných technológiách v spolupráci s poprednými európskymi spoločnosťami,“ uviedol Ján Michálek zo spoločnosti Koval Systems.
Posilňovanie európskej obrany sa v súčasnosti spája aj s inováciami a spoluprácou, spoločnosti BAE Systems Hägglunds a Rheinmetall Waffe Munition spolupraujú na integrácii 120 mm kanóna do najnovšieho vozidla CV90120.
„Kanón využíva vysokotlakové riešenie, ktoré poskytuje mimoriadny výkon a je kompatibilné so všetkými štandardnými 120 mm nábojmi NATO, vrátane programovateľnej vysoko explozívnej munície aj modernizovaných kinetických nábojov. Tie zabezpečujú vysokú účinnosť proti ťažko obrneným cieľom,” objasnil Gelinger.
Vedúci tímu zbraní v obchodnej jednotke priamej paľby Steffen Broistedt zo spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition vysvetlil, že cieľom prepojenia znalostí a kapacít týchto dvoch firiem je priniesť riešenie na mieru, ktoré by spĺňalo meniace sa požiadavky bojiska.
Tarkan Turkcan zo spoločnosti BAE Systems Hägglunds, tiež ozrejmil, že CV90120 je ďalším krokom vo vývoji platformy, pričom výsledkom je riešenie, ktoré ponúka vylepšenú palebnú silu, ochranu a mobilitu.
„Tank CV90120 je navrhnutý ako flexibilná a efektívna alternatíva k tradičným hlavným bojovým tankom. Predstavuje kombináciu palebnej sily hlavného bojového tanku a mobility pásovej platformy CV90. Vďaka integrácii 120 mm kanóna a automatického nabíjania systém dosahuje vysokú rýchlosť streľby, efektivitu posádky a schopnosť rýchlej reakcie v dynamickom bojovom prostredí,” priblížil Gelinger.
Doplnil, že okrem trojčlennej posádky má tank dve operátorské sedadlá v zadnej časti pre operátorov, ktorí budú podporovať posádku vozidla. Okrem toho môžu ovládať bezposádkové pozemné vozidlá (UGV) alebo bezpilotné lietadlá (UAS). Tank CV90120 je vďaka tomu pripravený aj na požiadavky bojiska budúcnosti.
Bojové vozidlo pechoty CV90 má 17 variantov, navrhnuté je tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu a najvyššiu úroveň ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. Prevádzkované je v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku i na Ukrajine, celkovo je v súčasnosti v prevádzke bezmála 1 300 kusov CV90. Čoskoro by sa mali pridať aj Slovenská a Česká republika.
„Tank CV90120 poskytuje vysokú taktickú a strategickú mobilitu so 120 mm kanónom a vysokou schopnosťou prežitia v akomkoľvek teréne alebo prostredí, a tiež bezkonkurenčný výkon s jedinečnou konštrukciou bojového systému. Pásové obrnené vozidlo CV90 MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily Slovenskej republiky dostanú v podobe tohto vozidla najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia,” uzavrel Gelinger.
Zdroj: SITA.sk - Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na medzinárodnej obrannej výstave IDEB v Bratislave bol predstavený tank CV90120, vo výzbroji slovenskej armády by mohol doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV. Predstavila ho spoločnosť BAE Systems Hägglundsm, na jeho vývoji sa podieľa aj slovenský obranný priemysel.
„Projekt CV90120 predstavuje významný technologický posun smerom k ľahšiemu, mobilnejšiemu a zároveň vysoko účinnému tankovému riešeniu. Ak by sa Slovenská republika rozhodla pre ďalšie vozidlo z rodiny CV90, okrem ekonomických a prevádzkových výhod spoločnej platformy by miestne firmy získali príležitosť podieľať sa na výrobe nového žiadaného produktu,” uviedol Tomáš Gelinger z AMI Communications Slovakia. Slovenské firmy sú zapojené do projektu CV90, čo vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj výrobných kapacít a technologického know-how.
Skúsenosti z programu CV9035 MkIV
Miestne firmy sa tiež ukazujú ako spoľahliví partneri pri vývoji a výrobe vojenských technológií. Je medzi nimi napríklad aj spoločnosť Koval Systems, ktorá sa posúva z pozície subdodávateľa na úroveň partnera participujúceho na vývoji kľúčových technologických riešení.
Vyrába kompletnú vežu pre CV9035 MkIV, a tiež pracuje aj na prototype veže pre CV90120 či vývoji automatického nabíjača pre 120 mm kanón od spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition.
„Naše skúsenosti z programu CV9035 MkIV sme dokázali preniesť aj do projektu CV90120. Vývoj automatického nabíjacieho systému je dôkazom, že slovenský priemysel má kapacity podieľať sa na špičkových obranných technológiách v spolupráci s poprednými európskymi spoločnosťami,“ uviedol Ján Michálek zo spoločnosti Koval Systems.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-2026-veltrh-obrannej-a-bezpecnostnej-techniky-fotografie/">IDEB 2026 – Veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky (fotografie)
Inovácie a významná spolupráca
Posilňovanie európskej obrany sa v súčasnosti spája aj s inováciami a spoluprácou, spoločnosti BAE Systems Hägglunds a Rheinmetall Waffe Munition spolupraujú na integrácii 120 mm kanóna do najnovšieho vozidla CV90120.
„Kanón využíva vysokotlakové riešenie, ktoré poskytuje mimoriadny výkon a je kompatibilné so všetkými štandardnými 120 mm nábojmi NATO, vrátane programovateľnej vysoko explozívnej munície aj modernizovaných kinetických nábojov. Tie zabezpečujú vysokú účinnosť proti ťažko obrneným cieľom,” objasnil Gelinger.
Vedúci tímu zbraní v obchodnej jednotke priamej paľby Steffen Broistedt zo spoločnosti Rheinmetall Waffe Munition vysvetlil, že cieľom prepojenia znalostí a kapacít týchto dvoch firiem je priniesť riešenie na mieru, ktoré by spĺňalo meniace sa požiadavky bojiska.
Tarkan Turkcan zo spoločnosti BAE Systems Hägglunds, tiež ozrejmil, že CV90120 je ďalším krokom vo vývoji platformy, pričom výsledkom je riešenie, ktoré ponúka vylepšenú palebnú silu, ochranu a mobilitu.
Požiadavky bojiska v budúcnosti
„Tank CV90120 je navrhnutý ako flexibilná a efektívna alternatíva k tradičným hlavným bojovým tankom. Predstavuje kombináciu palebnej sily hlavného bojového tanku a mobility pásovej platformy CV90. Vďaka integrácii 120 mm kanóna a automatického nabíjania systém dosahuje vysokú rýchlosť streľby, efektivitu posádky a schopnosť rýchlej reakcie v dynamickom bojovom prostredí,” priblížil Gelinger.
Doplnil, že okrem trojčlennej posádky má tank dve operátorské sedadlá v zadnej časti pre operátorov, ktorí budú podporovať posádku vozidla. Okrem toho môžu ovládať bezposádkové pozemné vozidlá (UGV) alebo bezpilotné lietadlá (UAS). Tank CV90120 je vďaka tomu pripravený aj na požiadavky bojiska budúcnosti.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)
Vysoká taktická mobilita tanku
Bojové vozidlo pechoty CV90 má 17 variantov, navrhnuté je tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu a najvyššiu úroveň ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. Prevádzkované je v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku i na Ukrajine, celkovo je v súčasnosti v prevádzke bezmála 1 300 kusov CV90. Čoskoro by sa mali pridať aj Slovenská a Česká republika.
„Tank CV90120 poskytuje vysokú taktickú a strategickú mobilitu so 120 mm kanónom a vysokou schopnosťou prežitia v akomkoľvek teréne alebo prostredí, a tiež bezkonkurenčný výkon s jedinečnou konštrukciou bojového systému. Pásové obrnené vozidlo CV90 MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily Slovenskej republiky dostanú v podobe tohto vozidla najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia,” uzavrel Gelinger.
Zdroj: SITA.sk - Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: IDEB Koval Systems Obrana Obranný priemysel slovenská armáda Tanky Veľtrh obrannej techniky IDEB v Bratislave
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám
Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám
<< predchádzajúci článok
Cestu I. triedy v obci Báč uzavrú, dôvodom je vyšetrovací pokus
Cestu I. triedy v obci Báč uzavrú, dôvodom je vyšetrovací pokus