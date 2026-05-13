Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám
Americký prezident v pondelok uviedol, že s čínskym lídrom bude hovoriť aj o predaji amerických zbraní Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Americký prezident
Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, aby „otvoril“ Čínu americkým firmám.
„Požiadam prezidenta Si Ťin-pchinga, mimoriadne významného lídra, aby „otvoril“ Čínu, aby títo skvelí ľudia mohli predviesť svoje zázraky a pomohli dostať Čínsku ľudovú republiku na ešte vyššiu úroveň,“ napísal na sociálnej sieti Trump po odlete z Washingtonu.
Politické napätie
Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Taiwanu aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená.
Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Si Ťin-pchingom očakáva „dlhý rozhovor“ o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne.
Odklon od pôvodného postoja USA
Americký prezident v pondelok povedal, že s čínskym lídrom bude hovoriť aj o predaji amerických zbraní Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Takýto krok predstavuje odklon od pôvodného postoja USA, podľa ktorého Washington svoju podporu Taiwanu s Pekingom nekonzultuje.
Medzi témami, ktorými sa majú zaoberať lídri dvoch najväčších svetových ekonomík, sú aj čínske obmedzenia vývozu vzácnych zemín, rivalita v oblasti umelej inteligencie a napäté obchodné vzťahy. Obe strany majú rokovať aj o predĺžení ročného prímeria v colnej vojne, na ktorom sa Trump a Si Ťin-pching dohodli v októbri počas svojho ostatného stretnutia v Južnej Kórei.
Hrdzavá benzínka s jadrovým arzenálom. Rusko drží nad vodou ropa, ekonomika však spomaľuje
Na veľtrhu IDEB bol predstavený tank CV90120, môže doplniť bojové vozidlá pechoty CV9035 MkIV – VIDEO, FOTO
