13. mája 2026

Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám


Tagy: Americký prezident čínsko-americké vzťahy

Americký prezident v pondelok uviedol, že s čínskym lídrom bude hovoriť aj o predaji amerických zbraní Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.



13.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident v pondelok uviedol, že s čínskym lídrom bude hovoriť aj o predaji amerických zbraní Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.


Americký prezident Donald Trump v stredu počas svojej cesty do Pekingu uviedol, že požiada svojho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, aby „otvoril“ Čínu americkým firmám.

„Požiadam prezidenta Si Ťin-pchinga, mimoriadne významného lídra, aby „otvoril“ Čínu, aby títo skvelí ľudia mohli predviesť svoje zázraky a pomohli dostať Čínsku ľudovú republiku na ešte vyššiu úroveň,“ napísal na sociálnej sieti Trump po odlete z Washingtonu.

Politické napätie


Trumpove ambície posilniť obchod však budú musieť čeliť politickému napätiu okolo Taiwanu aj vojny na Blízkom východe, pre ktorú bola cesta pôvodne plánovaná na marec odložená.

Pri odchode z Bieleho domu Trump uviedol, že so Si Ťin-pchingom očakáva „dlhý rozhovor“ o Iráne, ktorý väčšinu ropy podliehajúcej americkým sankciám predáva Číne.

Odklon od pôvodného postoja USA


Americký prezident v pondelok povedal, že s čínskym lídrom bude hovoriť aj o predaji amerických zbraní Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Takýto krok predstavuje odklon od pôvodného postoja USA, podľa ktorého Washington svoju podporu Taiwanu s Pekingom nekonzultuje.

Medzi témami, ktorými sa majú zaoberať lídri dvoch najväčších svetových ekonomík, sú aj čínske obmedzenia vývozu vzácnych zemín, rivalita v oblasti umelej inteligencie a napäté obchodné vzťahy. Obe strany majú rokovať aj o predĺžení ročného prímeria v colnej vojne, na ktorom sa Trump a Si Ťin-pching dohodli v októbri počas svojho ostatného stretnutia v Južnej Kórei.


Zdroj: SITA.sk - Trump požiada Si Ťin-pchinga, aby otvoril Čínu americkým firmám © SITA Všetky práva vyhradené.

