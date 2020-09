Na výkonoch Sagana sa podpisuje zub času, jeho výhoda z minulosti už nie je taká jednoznačná

Sagan chce zostať trpezlivý

Denk svojej jednotke verí

6.9.2020 - Keď na Sama Bennetta oblečeného v zelenom drese lídra bodovacej súťaže ľudia stojaci popri trati pokrikovali "Aha, ide Sagan!", írsky rýchlik tímu Deceuninck - Quick Step to komentoval slovami: "Celkom vtipné..." Zelená farba patrí k Saganovi na Tour de France tak neoddeliteľne ako horské etapy v Alpách a Pyrenejach.Lenže tento rok vyrástol Saganovi v jeho značkovej disciplíne naozaj zdatný súper a Bennett ním bezpochyby je. Momentálne je v zelenom opäť slovenský cyklista, ale pred druhou pyrenejskou etapou má k dobru iba 7 bodov. Stačí jedna šprintérska prémia a je po náskoku.Priznal to aj Peter Sagan po sobotňajšej etape, v ktorej musel prekonať tri náročné pyrenejské stúpania a do cieľa prišiel v tzv. gruppette o vyše pol hodinu neskôr ako víťaz Nans Peters."Sam Bennett je v súboji jeden na jedného rýchlejší ako ja. Na krátkej vzdialenosti vyvinie väčšiu rýchlosť. Som hrdý na to, že som v zelenom drese," vyjadril sa Sagan na oficiálnom webe letour.fr.Tridsaťročný slovenský špecialista na bodovacie súťaže si uvedomuje, že o šprintérske body musí bojovať viac ako v minulosti. "Väčšina šprintérskych prémií je situovaná pred začiatkom stúpania a za týchto okolností je ťažké zdolávať Bennetta. Musím byť trpezlivý a brať to deň po dni," priznal trojnásobný majster svetaNáročnejšiu úlohu Petra Sagana ako po minulé roky v súboji o zelený dres si uvedomuje aj šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.Vie, že dlhoročná Saganova výhoda, lepšie zvládanie stredne ťažkých etáp v kopcoch ako ostatní šprintéri, už nie je taká jednoznačná. "Pod Saganove výkony sa podpisuje zub času, už nie je taký explozívny," povedal Denk pre SID, cituje ho aj portál sport.de. Jedným dychom však dodal, že svojej tímovej jednotke pre rýchle dojazdy etáp na TdF aj naďalej verí."Sagan je stále silný a verím, že sa to prejaví v druhom a treťom týždni pretekov. V boji o zelený dres má stále dobré šance," dodal Denk.