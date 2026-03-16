Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

16. marca 2026

Opozícia vyzýva ministra práce Tomáša na zrušenie eurofondovej výzvy, plánuje podať trestné oznámenie – VIDEO


Opozícia vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby zrušil eurofondovú výzvu zameranú na sociálne inovácie. ...



Zdieľať
67b30149e3be3224230500 676x451 16.3.2026 (SITA.sk) - Opozícia vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby zrušil eurofondovú výzvu zameranú na sociálne inovácie. Zverejniť tiež má kompletnú dokumentáciu k hodnoteniu projektov.

Trestné oznámenie


Opozičné Progresívne Slovensko (PS), Hnutie Slovensko a strana Za ľudí tak reagovali na zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých v rámci eurofondovej výzvy zameranej na sociálne inovácie uspeli aj dve mimovládne organizácie kandidátov Hlasu z parlamentných volieb 2023.

„Pán Erik Tomáš, okamžite tú výzvu musíte zrušiť, to vám je, dúfam, jasné. My aj tak budeme podávať trestné oznámenie,“ reagoval predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa Hnutia Slovensko koaličný Hlas zneužíva rezort práce na presúvanie verejných a európskych peňazí k vlastným straníkom, sponzorom a spriazneným organizáciám. V súvislosti v eurofondovou výzvou na sociálne inovácie spolu so stranou Za ľudí vyzvali ministra Tomáša, aby zverejnil kompletné dokumenty.

Ak bolo všetko také transparentné, ako tvrdí minister Tomáš, nech zverejní poradie projektov, bodové hodnotenia aj mená hodnotiteľov. Tieto dokumenty zatiaľ zverejnené nie sú,“ uviedla predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Opozičné strany avizovali, že prípad budú ďalej preverovať a plánujú o využívaní eurofondov informovať aj Európsku komisiu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mimovládne organizácie kandidátov Hlasu


Nadácia Zastavme korupciu v pondelok poukázala na to, že v rámci eurofondovej výzvy zameranej na sociálne inovácie uspeli aj dve mimovládne organizácie kandidátov Hlasu z parlamentných volieb 2023. Podľa nadácie ich projekty mali spolu získať takmer tri milióny eur.

„Mechanizmus nastavený Európskou úniou automaticky vylučuje akékoľvek zásahy zo strany ministerstva. Tieto pravidlá si, spolu s členskými krajinami, nastavila Európska únia, ktorá chce, aby prostriedky EÚ boli míňané transparentne a účelovo,“ pripomenul minister Tomáš.

Doplnil, že projekty v dvoch kolách hodnotia externí, odborní a nezávislí hodnotitelia, ktorí sú prideľovaní náhodne z databázy vytvorenej na začiatku programového obdobia. „Dve kolá, externí, nezávislí hodnotitelia, náhodne vybraní, čo absolútne vylučuje akýkoľvek vplyv ministerstva, ministra či riaditeľa sekcie riadenia eurofondov na výberový proces,“ prízvukoval šéf rezortu práce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že ministerstvo práce v rámci eurofondovej výzvy SocInoLab zameranej na sociálne inovácie rozdelilo viac ako desať miliónov eur. Medzi podporených žiadateľov patria aj dva projekty, za ktorými podľa nadácie stoja mimovládne organizácie blízke strane Hlas.

Odstup z politických dôvodov


Má ísť o občianske združenie okresného predsedu Hlasu v Turčianskych Tepliciach Daniela Lichnera, ktorí spolu s ďalšími dvomi partnermi chceli riešiť ekonomickú integráciu migrantov. Na projekt mali získať bezmála 900-tisíc eur, nakoniec ho stopli a peniaze vrátia. Podľa Erika Tomáša konzorcium v piatok oznámilo svoje odstúpenie z politických dôvodov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Za ďalším projektom podľa nadácie stojí občianske združenie Ženy pre Slovensko, ktoré vedia ako štatutárka Ivana Antošová, bývala členka strany, ktorá v posledných parlamentných voľbách kandidovala za Hlas.

„O relevantnosti samotnej výzvy svedčí fakt, že medzi úspešnými žiadateľmi boli Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku,“ pripomenul minister.

Dvojkolová výzva


Podľa generálneho riaditeľa Sekcie riadenia programov EÚ Viliama Michaloviča dvojkolová výzva pri hodnotení projektov, ktoré sa uchádzajú o dotácie z eurofondov, je nadštandard a „príklad dobrej praxe“. „Výzvy v priorite sociálne inovácie a experimenty, ktorá je novou prioritou v eurofondoch, sú pripravené naozaj veľmi starostlivo a ten systém výberu podporených projektov je naozaj nastavený ako funkčný systém bez možnosti externého zasahovania do výberového procesu,“ uviedol.

Priblížil, že do výzvy sa zapojilo viac ako 50 konzorcií s rôznymi projektovými zámermi. Po prvom kole ostalo 16 postupujúcich projektov, z ktorých nakoniec hodnotiaca komisia vybrala spomínaných desať najúspešnejších.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia vyzýva ministra práce Tomáša na zrušenie eurofondovej výzvy, plánuje podať trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najväčšie lyžiarske preteky detí sa blížia. Jedenásty ročník BILLA Žampa Cup prinesie do Tatier zábavu aj svetové hviezdy
<< predchádzajúci článok
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktoré Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 