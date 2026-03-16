Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Opozícia vyzýva ministra práce Tomáša na zrušenie eurofondovej výzvy, plánuje podať trestné oznámenie – VIDEO
Opozícia vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby zrušil eurofondovú výzvu zameranú na sociálne inovácie. ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Opozícia vyzýva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby zrušil eurofondovú výzvu zameranú na sociálne inovácie. Zverejniť tiež má kompletnú dokumentáciu k hodnoteniu projektov.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS), Hnutie Slovensko a strana Za ľudí tak reagovali na zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých v rámci eurofondovej výzvy zameranej na sociálne inovácie uspeli aj dve mimovládne organizácie kandidátov Hlasu z parlamentných volieb 2023.
„Pán Erik Tomáš, okamžite tú výzvu musíte zrušiť, to vám je, dúfam, jasné. My aj tak budeme podávať trestné oznámenie,“ reagoval predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti.
Podľa Hnutia Slovensko koaličný Hlas zneužíva rezort práce na presúvanie verejných a európskych peňazí k vlastným straníkom, sponzorom a spriazneným organizáciám. V súvislosti v eurofondovou výzvou na sociálne inovácie spolu so stranou Za ľudí vyzvali ministra Tomáša, aby zverejnil kompletné dokumenty.
„Ak bolo všetko také transparentné, ako tvrdí minister Tomáš, nech zverejní poradie projektov, bodové hodnotenia aj mená hodnotiteľov. Tieto dokumenty zatiaľ zverejnené nie sú,“ uviedla predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Opozičné strany avizovali, že prípad budú ďalej preverovať a plánujú o využívaní eurofondov informovať aj Európsku komisiu.
Nadácia Zastavme korupciu v pondelok poukázala na to, že v rámci eurofondovej výzvy zameranej na sociálne inovácie uspeli aj dve mimovládne organizácie kandidátov Hlasu z parlamentných volieb 2023. Podľa nadácie ich projekty mali spolu získať takmer tri milióny eur.
„Mechanizmus nastavený Európskou úniou automaticky vylučuje akékoľvek zásahy zo strany ministerstva. Tieto pravidlá si, spolu s členskými krajinami, nastavila Európska únia, ktorá chce, aby prostriedky EÚ boli míňané transparentne a účelovo,“ pripomenul minister Tomáš.
Doplnil, že projekty v dvoch kolách hodnotia externí, odborní a nezávislí hodnotitelia, ktorí sú prideľovaní náhodne z databázy vytvorenej na začiatku programového obdobia. „Dve kolá, externí, nezávislí hodnotitelia, náhodne vybraní, čo absolútne vylučuje akýkoľvek vplyv ministerstva, ministra či riaditeľa sekcie riadenia eurofondov na výberový proces,“ prízvukoval šéf rezortu práce.
Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že ministerstvo práce v rámci eurofondovej výzvy SocInoLab zameranej na sociálne inovácie rozdelilo viac ako desať miliónov eur. Medzi podporených žiadateľov patria aj dva projekty, za ktorými podľa nadácie stoja mimovládne organizácie blízke strane Hlas.
Má ísť o občianske združenie okresného predsedu Hlasu v Turčianskych Tepliciach Daniela Lichnera, ktorí spolu s ďalšími dvomi partnermi chceli riešiť ekonomickú integráciu migrantov. Na projekt mali získať bezmála 900-tisíc eur, nakoniec ho stopli a peniaze vrátia. Podľa Erika Tomáša konzorcium v piatok oznámilo svoje odstúpenie z politických dôvodov.
Za ďalším projektom podľa nadácie stojí občianske združenie Ženy pre Slovensko, ktoré vedia ako štatutárka Ivana Antošová, bývala členka strany, ktorá v posledných parlamentných voľbách kandidovala za Hlas.
„O relevantnosti samotnej výzvy svedčí fakt, že medzi úspešnými žiadateľmi boli Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku,“ pripomenul minister.
Podľa generálneho riaditeľa Sekcie riadenia programov EÚ Viliama Michaloviča dvojkolová výzva pri hodnotení projektov, ktoré sa uchádzajú o dotácie z eurofondov, je nadštandard a „príklad dobrej praxe“. „Výzvy v priorite sociálne inovácie a experimenty, ktorá je novou prioritou v eurofondoch, sú pripravené naozaj veľmi starostlivo a ten systém výberu podporených projektov je naozaj nastavený ako funkčný systém bez možnosti externého zasahovania do výberového procesu,“ uviedol.
Priblížil, že do výzvy sa zapojilo viac ako 50 konzorcií s rôznymi projektovými zámermi. Po prvom kole ostalo 16 postupujúcich projektov, z ktorých nakoniec hodnotiaca komisia vybrala spomínaných desať najúspešnejších.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia vyzýva ministra práce Tomáša na zrušenie eurofondovej výzvy, plánuje podať trestné oznámenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trestné oznámenie
Mimovládne organizácie kandidátov Hlasu
Odstup z politických dôvodov
Dvojkolová výzva
Najväčšie lyžiarske preteky detí sa blížia. Jedenásty ročník BILLA Žampa Cup prinesie do Tatier zábavu aj svetové hviezdy
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v súvislosti s podnetom, ktorý Progresívne Slovensko podalo pre zmluvy medzi STVR a SFZ, ktoré uzavrel bývalý poverený riaditeľ Slanina
