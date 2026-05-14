14. mája 2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Namiesto osláv sa hráči pridali do hromadnej bitky. Napadli len 9-ročného chlapca, ten však hádku inicioval – VIDEO
Chlapec utrpel viacero pomliaždenín a skončil v nemocnici. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný, no údajne to v ňom zanechalo určité psychické následky. Francúzsky mládežnícky futbal nedávno ...
Francúzsky mládežnícky futbal nedávno zažil nepríjemný incident, ktorý nepatrí do sveta športu. Strhla sa hromadná bitka na turnaji hráčov do 11 rokov.
Stalo sa v regióne Hauts-de-France. Len 9-ročný Matthéo bol napadnutý viacerými protihráčmi po skončení stretnutia. Jeho klub Auchy-les-Mines neskôr prezradil, že mladík sám inicioval hádku, no zároveň odsúdil reakciu mladíkov z AFC Creil.
Po preskúmaní videí vyšlo najavo, že Matthéo strčil do protihráča, čo následne viedlo k agresívnej reakcii a situácii na ihrisku. Informoval o tom web rmcsport.com.
"Následne to viedlo ku kopnutiu dieťaťu na zemi, čo predstavuje úplne neprijateľné správanie a je v rozpore s hodnotami športu," napísal tím vo vyjadrení.
"Klub chce jasne uznať všetky tieto skutočnosti a ospravedlňuje sa hráčom, zúčastneným tímom, organizátorom turnaja a prítomným rodinám," doplnil Auchy-les-Mines.
Klub sa zhrozil z "mediálneho šialenstva", ktoré vzniklo po hromadnej bitke. Na záver dodal, že sa snaží Matthéa pochopiť a zistiť príčinu jeho reakcie. Takisto mu chce vysvetliť, že takéto konanie do života ani na ihrisku nepatrí.
Chlapec utrpel viacero pomliaždenín a skončil v nemocnici. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný, no údajne to v ňom zanechalo určité psychické následky.
Z víťazstva sa tešili hráči AFC Creil, aj preto je takáto reakcia nepochopiteľná. Mladíci mohli oslavovať, no pridali sa do bitky. Tréner Auchy-les-Mines podal trestné oznámenie.
Vidéo de l'agression de Matthéo par ses adversaires: à 35 sec, le maillot numéro 10 s’approche d’un joueur de l’équipe adverse et le pousse. Il est alors encerclé, reçoit plusieurs coups et chute au sol pic.twitter.com/5nETL1mwV1
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 11, 2026
Trestné oznámenie
????̀ ????????????????????!!!! ????????????
Après une finale U11 remportée 2-0 par son équipe, Matthéo (9 ans) a été roué de coups par plusieurs jeunes adversaires.
Hospitalisé, il est heureusement ressorti sans séquelle.
À 9 ans. Après un tournoi de football. ????????́??????????????????????????????????????????!!!… pic.twitter.com/30Zo6thG9m
— Footballogue (@Footballogue) May 10, 2026
