14. mája 2026

Namiesto osláv sa hráči pridali do hromadnej bitky. Napadli len 9-ročného chlapca, ten však hádku inicioval – VIDEO


Chlapec utrpel viacero pomliaždenín a skončil v nemocnici. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný, no údajne to v ňom zanechalo určité psychické následky. Francúzsky mládežnícky futbal nedávno ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Chlapec utrpel viacero pomliaždenín a skončil v nemocnici. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný, no údajne to v ňom zanechalo určité psychické následky.


Francúzsky mládežnícky futbal nedávno zažil nepríjemný incident, ktorý nepatrí do sveta športu. Strhla sa hromadná bitka na turnaji hráčov do 11 rokov.

Stalo sa v regióne Hauts-de-France. Len 9-ročný Matthéo bol napadnutý viacerými protihráčmi po skončení stretnutia. Jeho klub Auchy-les-Mines neskôr prezradil, že mladík sám inicioval hádku, no zároveň odsúdil reakciu mladíkov z AFC Creil.

Po preskúmaní videí vyšlo najavo, že Matthéo strčil do protihráča, čo následne viedlo k agresívnej reakcii a situácii na ihrisku. Informoval o tom web rmcsport.com.

"Následne to viedlo ku kopnutiu dieťaťu na zemi, čo predstavuje úplne neprijateľné správanie a je v rozpore s hodnotami športu," napísal tím vo vyjadrení.

"Klub chce jasne uznať všetky tieto skutočnosti a ospravedlňuje sa hráčom, zúčastneným tímom, organizátorom turnaja a prítomným rodinám," doplnil Auchy-les-Mines.

Trestné oznámenie


Klub sa zhrozil z "mediálneho šialenstva", ktoré vzniklo po hromadnej bitke. Na záver dodal, že sa snaží Matthéa pochopiť a zistiť príčinu jeho reakcie. Takisto mu chce vysvetliť, že takéto konanie do života ani na ihrisku nepatrí.

Chlapec utrpel viacero pomliaždenín a skončil v nemocnici. Jeho zdravotný stav je už stabilizovaný, no údajne to v ňom zanechalo určité psychické následky.

Z víťazstva sa tešili hráči AFC Creil, aj preto je takáto reakcia nepochopiteľná. Mladíci mohli oslavovať, no pridali sa do bitky. Tréner Auchy-les-Mines podal trestné oznámenie.



Zdroj: SITA.sk

