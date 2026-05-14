 24hod.sk    Šport

14. mája 2026

Minnesote nestačil náskok 3:0 a má po sezóne. Colorado čaká na súpera vo finále konferencie – VIDEO


Colorado otočilo z 0:3 na 4:3 po predĺžení a postúpilo do finále play-off Západnej konferencie. Keď Marcus Johansson a dvakrát Nick Foligno v úvodných šestnástich minútach prvej tretiny trikrát ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Colorado otočilo z 0:3 na 4:3 po predĺžení a postúpilo do finále play-off Západnej konferencie.


Keď Marcus Johansson a dvakrát Nick Foligno v úvodných šestnástich minútach prvej tretiny trikrát prekonali brankára Colorada Mackenzieho Blackwooda, zdalo sa, že séria Colorada s Minnesotou sa ešte nekončí a bude pokračovať piatym zápasom v Saint Paul.

Lenže potom tréner domácich Jared Bednar siahol k výmene brankára a Scott Wedggewood už neinkasoval ani raz. A najmä začali sa diať obratové veci.

V polovici zápasu Parker Kelly znížil na 1:3 a v závere tretej tretiny v rozpätí 2 minút a 10 sekúnd Jack Drury a Nathan MacKinnon vyrovnali na 3:3. Najmä strela MacKinnona do jediného voľného priestoru medzi rameno Jespera Wallstedta a žŕdku hosťujúcej bránky bola ukážková.

Netradičný strelec


Nasledovalo predĺženie a v ňom po necelých štyroch minútach ukážková akcia Martina Nečasa, ktorý obkrúžil s pukom bránku Minnesoty, prihral úplne voľnému Brettovi Kulakovi a ten prvým svojím gólom v tohtoročnom play-off poslal favorizované Colorado do finále Západnej konferencie.

Čo povedal hráčom?


"Nepoviem vám, čo som povedal hráčom počas prestávky pred druhou tretinou. Nebolo to však nič šialené. Dovtedy sme na ľade prehrávali v každom aspekte hry a postupne sa potrebovali zlepšiť na všetkých frontoch. Postupne sme získali späť pôdu pod nohami a potrebnú dynamiku hry. Podarila sa nám veľká vec, ale urobili sme len to, čo sme mali urobiť," skonštatoval tréner Colorada Jared Bednar.


Comebacky sú najviac


Jeho zverenci vyhrali sériu nad silnou Minnesotou 4:1 na zápasy a budú mať pár dní oddychu navyše v porovnaní so súperom vo finále Západnej konferencie. Vzíde z dvojice Vegas - Anaheim. Tam je stav 3:2 pre Vegas, ale najbližšie sa hrá v Anaheime.

"Takéto comebacky v zápasoch play-off sú najviac, čo môžeme v hokeji zažiť. Veľmi si to užívame, lebo sa to nedeje často. Keď Kulak strelil víťazný gól, atmosféra bola na maxime. Preto hráme tieto zápasy v takej neskorej časti sezóny," dodal MacKinnon podľa webu NHL.


Aj za stavu 0:3 musíte veriť


Český útočník Martin Nečas asistoval pri góloch na 3:3 a 4:3. Boli to jeho deviata a desiata asistencia v play-off.

"Keď prehrávate 0:3, zostáva vám jediné - viera. Musíte veriť tomu, že časom dostanete puk častejšie na hokejky a utvoríte si viac šancí, z ktorých skórujete. V tomto zápase sme zle začali, ale potom sme dostali puk na svoju stranu a začalo sa hrať podľa nášho scenára. Celé to vyvrcholilo krásnym víťazstvom v predĺžení," skonštatoval Nečas.

Hughes druhý najrýchlejší


Smutných fanúšikov Minnesoty môžu tešiť len individuálne počiny niektorých jej hráčov. Lídrom bodovania v play-off bol obranca Quinn Hughes, ktorý v 11 zápasoch nazbieral 15 bodov (4+11).

Rýchlejšie v celej histórii play-off dosiahol 15 bodov z amerických obrancov iba Brian Leetch. V roku 1994 potreboval na to ako hráč NY Rangers deväť zápasov.


Zdroj: SITA.sk - Minnesote nestačil náskok 3:0 a má po sezóne. Colorado čaká na súpera vo finále konferencie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

