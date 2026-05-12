Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Spojené arabské emiráty sa údajne zapojili do útokov na Irán, tvrdí Wall Street Journal
Podľa denníka boli cieľom útokov ropné zariadenia na iránskom ostrove Lavan v Perzskom zálive. Spojené arabské emiráty minulý mesiac údajne podnikli tajné útoky proti Iránu. Informoval o tom ...
12.5.2026 (SITA.sk) - Podľa denníka boli cieľom útokov ropné zariadenia na iránskom ostrove Lavan v Perzskom zálive.
Spojené arabské emiráty minulý mesiac údajne podnikli tajné útoky proti Iránu. Informoval o tom americký denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na anonymné zdroje oboznámené so situáciou.
Podľa denníka boli cieľom útokov ropné zariadenia na iránskom ostrove Lavan v Perzskom zálive. K útoku malo dôjsť približne v rovnakom období, keď americký prezident Donald Trump oznámil prímerie po päťtýždňovej leteckej kampani proti Iránu.
Informácie o údajnej účasti SAE doteraz neboli verejne známe a agentúra AFP ich nedokázala nezávisle overiť. Wall Street Journal zároveň neuviedol presný dátum útoku.
Iránska štátna televízia už 8. apríla informovala, že zariadenia na ostrove Lavan zasiahli rakety a drony. Krátko nato údajne nasledovali iránske útoky proti SAE a Kuvajtu. Emiráty vtedy oznámili, že čelili 17 raketám a 35 dronom, zatiaľ čo Kuvajt hlásil útoky na elektrárne, odsoľovacie zariadenia a ropnú infraštruktúru.
Podľa amerického Úradu pre energetické informácie patrila rafinéria na Lavane medzi desať najväčších v Iráne a denne spracovávala približne 60-tisíc barelov ropy.
Wall Street Journal tiež tvrdí, že Washington údajne podporuje zapojenie ďalších krajín Perzského zálivu do tlaku na Irán, hoci oficiálne potvrdenie zo strany USA ani SAE zatiaľ neprišlo.
Zdroj: SITA.sk - Spojené arabské emiráty sa údajne zapojili do útokov na Irán, tvrdí Wall Street Journal © SITA Všetky práva vyhradené.
