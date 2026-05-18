 24hod.sk    Zo zahraničia

18. mája 2026

Ruský dron zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori


Kyjev tvrdí, že Rusko pri nočnom útoku na Odesu zasiahlo plavidlo patriace Číne len deň pred cestou Vladimira Putina do Pekingu. Ruský dron počas nočného útoku na ...



18.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že Rusko pri nočnom útoku na Odesu zasiahlo plavidlo patriace Číne len deň pred cestou Vladimira Putina do Pekingu.

Ruský dron počas nočného útoku na ukrajinský prístav Odesa zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori. V pondelok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len deň pred plánovanou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v Pekingu, kde sa má stretnúť s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom.


„Drony zasiahli Odesu ... a jeden z bezpilotných prostriedkov zasiahol plavidlo patriace Číne,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že „Rusi si nemohli neuvedomovať, aké plavidlo sa nachádza na mori“.



Incident bez zranení


Ukrajinské námorníctvo identifikovalo loď ako KSL Deyang. Hovorca námorníctva Dmytro Pletenčuk uviedol, že posádku tvorili výlučne čínski občania a nikto neutrpel zranenia.



„Loď vplávala do prístavu kvôli nakládke. Po zásahu dronom Šáhid si posádka sama poradila s následkami útoku. Našťastie sa nikto nezranil a plavidlo pokračovalo do cieľového prístavu,“ povedal Pletenčuk.


Ukrajinské námorníctvo zverejnilo fotografiu lode s očernetou časťou hornej paluby po zásahu.



Masívny útok


Zelenskyj zároveň uviedol, že Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu 524 dronmi a 22 raketami vrátane balistických a riadených striel.



Čína sa od začiatku ruskej invázie prezentuje ako neutrálna krajina a opakovane vyzýva na mierové rokovania. Peking však nikdy neodsúdil ruský útok na Ukrajinu z februára 2022 a udržiava úzke vzťahy s Moskvou.


Odesa zostáva kľúčovým centrom ukrajinského exportu obilia cez Čierne more.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol čínsku nákladnú loď v Čiernom mori

