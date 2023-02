Ukrajina podľa Borrella kriticky potrebuje muníciu a Európska únia je v tejto pomoci vraj pomalá

Situácia s muníciou sa zhoršila

Príprava na jarnú ruskú ofenzívu

19.2.2023 - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v nedeľu varoval, že dostupná munícia Ukrajiny je na kriticky nízkej úrovni a Európa tento nedostatok musí rýchlo riešiť. Josep Borrell počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie povedal, že spojenci sa príliš dlho zaoberajú rozhodnutiami o bojových tankoch pre Ukrajinu, zatiaľ čo situácia s muníciou sa zhoršila. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Nemýľte si krátkodobé ciele so strednodobými účelmi. Krátkodobý, veľmi krátkodobý, je viac munície Ukrajine," povedal šéf európskej diplomacie, podľa ktorého otázku munície treba vyriešiť v priebehu „niekoľkých týždňov". „Ukrajinci majú veľa potlesku a málo munície. To je ten paradox. Potrebujú dostať menej potlesku a lepšie zásobenie zbraňami,“ skonštatoval.Ukrajinci bojujú a ich životmi za to platia najvyššiu cenu, pripomenul tiež Borrell. „Táto vojna sa odohráva na európskej pôde, dotýka sa nás a má globálny dopad na celý svet, čo ovplyvňuje aj našu bezpečnosť," zdôraznil.Únia je podľa Borrella pomalá pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine a budúce dodávky nemožno uskutočniť spoločnými obstarávaniami. Tie sú podľa neho príliš časovo náročné. „Musíme využiť to, čo máme, čo majú členské štáty," dodal.CNN pripomína, že Ukrajina muníciu míňa rýchlejšie ako ju USA a ich spojenci v NATO dokážu vyrábať. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok povedal, že „súčasná miera ukrajinských výdavkov na muníciu je mnohonásobne vyššia ako naša súčasná miera výroby", čo „vystavuje náš obranný priemysel tlaku". Veľkej časti tohto tlaku čelia americkí dodávatelia.Aj keď sa Spojené štáty púšťajú do historického úsilia o opätovné vyzbrojenie, podľa CNN existujú otázky, či to bude stačiť. Zatiaľ čo sa Ukrajina pripravuje na očakávanú jarnú ofenzívu v najbližších týždňoch, USA sú ešte roky vzdialené od dosiahnutia očakávanej úrovne zvýšenej výroby zbraní.