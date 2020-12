Neapol premenoval futbalový štadión na počesť zosnulého Diega Maradonu

Maradona strávil v Neapole najlepšie roky kariéry

Jedna z najväčších postáv modernej histórie mesta

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega Maradonu . Mestské zastupiteľstvo v Neapole schválilo zmenu názvu stánku San Paolo na Štadión Diega Armanda Maradonu."Neapol má z dnešného rozhodnutia veľkú radosť," uviedol klub v krátkom stanovisku. Maradona skonal minulý týždeň ako 60-ročný v rodnej Argentíne."Božský Diego" počas hráčskej kariéry pôsobil v argentínskych kluboch Argentinos Juniors, Boca Juniors a Newell´s Old Boys či španielskych tímoch FC Barcelona a FC Sevilla, no nikde mu nebolo tak dobre ako v Neapole.Pod Vezuvom strávil najlepšie roky kariéry (1984-1991) a vtedy provinčný klub priviedol v rokoch 1987 a 1990 k dvom titulom majstra Talianska.Dodnes ho v Neapole považujú za jednu z najväčších postáv modernej histórie mesta, čo pekne vystihol súčasný kapitán SSC Lorenzo Insigne: "Vždy nás obraňoval, aj v časoch dávno po skončení kariéry. Neapol bol jeho srdcová záležitosť. Ľudí v tomto meste miloval a nikdy ich neprestal nosiť v srdci. Teraz je navždy preč, preto ho musíme dostať do našich sŕdc všetci my ostatní."