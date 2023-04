Neďaleko Moskvy údajne našli havarovaný ukrajinský dron, Rusi odrazili aj útok na Sevastopoľ

Zničené námorné bezpilotné lietadlo

Schopnosť Ukrajincov zaútočiť

24.4.2023 - Ruskom dosadení predstavitelia na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym uviedli, že armáda v pondelok odrazila ukrajinský útok na prístav Sevastopoľ.Sevastopoľský gubernátor Michail Razvožajev povedal, že armáda zničila ukrajinské námorné bezpilotné lietadlo, ktoré sa v ranných hodinách pokúsilo zaútočiť na prístav.Dodal, že ďalší dron vybuchol bez toho, aby spôsobil akúkoľvek škodu. Útok bol najnovším zo série pokusov o útoky na Sevastopoľ, hlavnú námornú základňu na Kryme, ktorý Rusko ilegálne anektovalo v roku 2014. Ukrajinské úrady sa k pondelkovým útokom bezprostredne nevyjadrili.Ruské spravodajské kanály tiež informovali, že v lese neďaleko Moskvy údajne našli havarovaný ukrajinský dron. Nachádzal sa asi 30 kilometrov od ruskej metropoly.Hoci nevybuchol, incident opäť podčiarkol schopnosť Ukrajiny dostať sa hlboko do Ruska v čase, keď sa predpokladá, že sa ukrajinská armáda pripravuje na jarnú protiofenzívu s cieľom získať späť okupované oblasti.Pozorovatelia sa domnievajú, že najpravdepodobnejším cieľom protiofenzívy by mohli byť Rusmi ovládané južné časti Chersonskej a Záporožžskej oblasti. Ak by bol tento úder úspešný, Ukrajine by to umožnilo preťať pozemný koridor medzi Ruskom a Krymom