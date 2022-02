Nemecko chce uvoľniť viaceré opatrenia, očkovať môžu už aj lekárnici či zubári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2022 - Nemecko očakáva, že šírenie nákazlivejšieho variantu koronavírusu omikron dosiahne vrchol do konca tohto mesiaca. Tamojšia vláda preto pripravuje plány na uvoľnenie viacerých obmedzení. Tie momentálne napríklad nepovoľujú vstup nezaočkovaným osobám do reštaurácií, verejných priestorov a niektorých obchodov.O uvoľňovaní sa podľa hovorkyne vlády Christiane Hoffmannovej bude diskutovať 16. februára na stretnutí federálnych predstaviteľov so zástupcami spolkových krajín. Uvoľnenie obmedzení však nadobudne účinnosť až vtedy, keď si úrady budú isté, že nemecký zdravotný systém nebude preťažený. „Podľa odborníkov by to mohlo byť do polovice až konca februára,“ povedala Hoffmannová.V Nemecku medzičasom schválili, že od utorka môžu podávať vakcíny proti koronavírusu aj lekárnici, zubári a veterinári. Plne zaočkovaných je približne 74,4 % nemeckej populácie, zatiaľ čo 54,3 % dostalo aj posilňovacie dávky. Odborníci však tvrdia, že na ochranu starších a zraniteľných skupín je potrebná vyššia zaočkovanosť.