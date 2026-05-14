14. mája 2026

V boji proti obchodovaniu s ľuďmi štátne orgány spolupracujú aj v úrovni V4 – FOTO


Otvorený dialóg a spoločné úsilie pri ochrane zraniteľných osôb sú základným pilierom efektívneho boja proti nadnárodnej kriminalite v celom stredoeurópskom regióne. Zefektívnenie stíhania ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Otvorený dialóg a spoločné úsilie pri ochrane zraniteľných osôb sú základným pilierom efektívneho boja proti nadnárodnej kriminalite v celom stredoeurópskom regióne.


Zefektívnenie stíhania moderných foriem novodobého otroctva, za ktoré je považované obchodovanie s ľuďmi, bolo zámerom prvého medzinárodného fóra policajných orgánov a prokuratúry krajín Vyšehradskej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa uskutočnilo v Budapešti.

Ako na svojej internetovej stránke informovala Generálna prokuratúra SR, podujatie, na ktorom sa zúčastnili prokurátori a policajní experti z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska, ako aj diplomatickí policajní atašé z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Veľkej Británie prinieslo dôležitú platformu na prehĺbenie regionálnej justičnej spolupráce.

Vzhľadom na cezhraničný charakter trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi je podľa generálnej prokuratúry úzka kooperácia špecializovaných zložiek krajín V4 nevyhnutným predpokladom pre zefektívnenie trestného konania. Výmena aplikačných poznatkov priamo na expertnom fóre podľa prokuratúry prispieva k rýchlejšiemu odhaľovaniu organizovaných skupín, efektívnejšiemu sledovaniu nelegálnych tokov majetku a k lepšiemu nastaveniu procesných postupov pri ochrane vykorisťovaných osôb.
Obchodovanie s ľuďmi je vysoko latentný zločin, ktorý nepozná hranice, pričom neviditeľné reťaze psychického, či ekonomického tlaku nedokážeme rozbiť bez koordinovanej a odvážnej reakcie orgánov presadzovania práva. Spoločné vyšehradské fórum nám umožňuje efektívne zdieľať aplikačnú expertízu, eliminovať procedurálny formalizmus a dôsledne presadzovať ochranu ľudskej dôstojnosti.


Slovenská strana na podujatí akcentovala význam koordinovaného postupu justičných a policajných orgánov v stredoeurópskom regióne. Aktívne zapájanie sa prokuratúry do takýchto expertných formátov zároveň podľa GP SR prispieva k rozvoju efektívnych metodických postupov, ktoré zvyšujú úspešnosť objasňovania závažnej latentnej kriminality.
Otvorený dialóg a spoločné úsilie pri ochrane zraniteľných osôb sú základným pilierom efektívneho boja proti nadnárodnej kriminalite v celom stredoeurópskom regióne.

— Generálna prokuratúra SR

— Generálna prokuratúra SR



Zdroj: SITA.sk - V boji proti obchodovaniu s ľuďmi štátne orgány spolupracujú aj v úrovni V4 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

