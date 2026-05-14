Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
14. mája 2026
V boji proti obchodovaniu s ľuďmi štátne orgány spolupracujú aj v úrovni V4 – FOTO
Otvorený dialóg a spoločné úsilie pri ochrane zraniteľných osôb sú základným pilierom efektívneho boja proti nadnárodnej kriminalite v celom stredoeurópskom regióne. Zefektívnenie stíhania ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Otvorený dialóg a spoločné úsilie pri ochrane zraniteľných osôb sú základným pilierom efektívneho boja proti nadnárodnej kriminalite v celom stredoeurópskom regióne.
Zefektívnenie stíhania moderných foriem novodobého otroctva, za ktoré je považované obchodovanie s ľuďmi, bolo zámerom prvého medzinárodného fóra policajných orgánov a prokuratúry krajín Vyšehradskej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa uskutočnilo v Budapešti.
Ako na svojej internetovej stránke informovala Generálna prokuratúra SR, podujatie, na ktorom sa zúčastnili prokurátori a policajní experti z Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska, ako aj diplomatickí policajní atašé z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Veľkej Británie prinieslo dôležitú platformu na prehĺbenie regionálnej justičnej spolupráce.
Vzhľadom na cezhraničný charakter trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi je podľa generálnej prokuratúry úzka kooperácia špecializovaných zložiek krajín V4 nevyhnutným predpokladom pre zefektívnenie trestného konania. Výmena aplikačných poznatkov priamo na expertnom fóre podľa prokuratúry prispieva k rýchlejšiemu odhaľovaniu organizovaných skupín, efektívnejšiemu sledovaniu nelegálnych tokov majetku a k lepšiemu nastaveniu procesných postupov pri ochrane vykorisťovaných osôb.
Slovenská strana na podujatí akcentovala význam koordinovaného postupu justičných a policajných orgánov v stredoeurópskom regióne. Aktívne zapájanie sa prokuratúry do takýchto expertných formátov zároveň podľa GP SR prispieva k rozvoju efektívnych metodických postupov, ktoré zvyšujú úspešnosť objasňovania závažnej latentnej kriminality.
Zdroj: SITA.sk - V boji proti obchodovaniu s ľuďmi štátne orgány spolupracujú aj v úrovni V4 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
