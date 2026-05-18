18. mája 2026

Netanjahu: Izrael je blízko likvidácie všetkých strojcov útoku zo 7. októbra


18.5.2026 (SITA.sk) - „Sľúbil som, že každý jeden strojca masakry a únosov bude do posledného eliminovaný, a sme veľmi blízko dokončenia tejto misie,“ povedal Netanjahu počas zasadnutia vlády.


Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v Pásme Gazy - eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023.

Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v Pásme Gazy zabitý Ezzedín Haddád, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu.

„Sľúbil som, že každý jeden strojca masakry a únosov bude do posledného eliminovaný, a sme veľmi blízko dokončenia tejto misie,“ povedal Netanjahu počas zasadnutia vlády. Haddáda označil za „odporného teroristu“.

Podľa údajov AFP založených na oficiálnych izraelských číslach si útok Hamasu zo 7. októbra vyžiadal 1221 obetí. Izrael následne spustil rozsiahlu vojenskú operáciu proti Hamasu v Pásme Gazy aj proti jeho predstaviteľom v regióne.

Izrael počas vojny oznámil zabitie viacerých vysokopostavených lídrov Hamasu vrátane bývalého politického šéfa hnutia Ismáíla Haníju. Izraelskí vojaci zabili aj Jahju Sinvára, považovaného za jedného z hlavných organizátorov útoku zo 7. októbra, ako aj Muhammada Dífa, dlhoročného veliteľa ozbrojeného krídla Hamasu.

Izraelské útoky zasiahli aj ciele v Libanone vrátane predstaviteľov proiránskeho hnutia Hizballáh. Medzi zabitými bol aj bývalý líder Hizballáhu Hasan Nasralláh.

Netanjahu zároveň zopakoval, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60 percent územia Pásma Gazy. „Máme Hamas v hrsti. Presne vieme, aká je naša misia, a našou misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael,“ vyhlásil premiér.

Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré riadi Hamas, si izraelská vojenská operácia od októbra 2023 vyžiadala najmenej 72 763 obetí, prevažne civilistov. Organizácia Spojených národov tieto údaje považuje za dôveryhodné. Napriek prímeriu platnému od októbra minulého roka násilie v oblasti pokračuje a obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania.



Zdroj: SITA.sk

