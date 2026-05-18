 24hod.sk    Zo zahraničia

18. mája 2026

Rusko a Bielorusko spustili rozsiahle jadrové cvičenie


Tagy: Orešnik Raketa RS-28 Sarmat ruské jadrové zbrane Rusko-bieloruské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Obe spriatelené krajiny nacvičujú použitie jadrových zbraní v čase rastúceho napätia so Západom.



18.5.2026 (SITA.sk) - Obe spriatelené krajiny nacvičujú použitie jadrových zbraní v čase rastúceho napätia so Západom.

Rusko a Bielorusko začali v pondelok spoločné jadrové manévre, ktoré podľa Minska zahŕňajú nácvik dodávky jadrovej munície a prípravy jej použitia v spolupráci s ruskou stranou.


„Počas cvičenia sa plánuje precvičiť úlohy spojené s dodávkou jadrovej munície a prípravou jej použitia v spolupráci s ruskou stranou,“ uviedlo bieloruské ministerstvo obrany vo vyhlásení na sociálnych sieťach.



Orešnik v Bielorusku


Do manévrov sa podľa ministerstva zapoja letectvo aj raketové vojsko. Minsk zároveň tvrdí, že plánované cvičenie „nie je namierené proti tretím krajinám a nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť regiónu“.


Rusko minulý rok rozmiestnilo v Bielorusku svoje najnovšie hypersonické rakety Orešnik schopné niesť jadrové hlavice, čím ešte viac zvýšilo napätie vo vzťahoch so Severoatlantickou alianciou.



Ofenzíva zo severu


Cvičenia sa konajú len niekoľko dní po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil posilniť hranice s Bieloruskom.


Kyjev tvrdí, že Moskva pripravuje novú ofenzívu zo severu a snaží sa zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny.


Ruský prezident Vladimir Putin počas viac než štvorročnej vojny na Ukrajine opakovane využíva jadrovú rétoriku, najmä po zvyšovaní vojenskej podpory Kyjeva zo strany Západu.



Verný spojenec


Napätie ešte zvýšilo aj februárové vypršanie poslednej rusko-americkej dohody Nový START, ktorá obmedzovala jadrové arzenály oboch krajín.


Moskva navyše minulý týždeň testovala medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat schopnú niesť jadrové hlavice.


Bielorusko vedené Alexandrom Lukašenkom zostáva jedným z najbližších spojencov Kremľa a je ekonomicky aj vojensky silno závislé od Ruska.




Zdroj: SITA.sk - Rusko a Bielorusko spustili rozsiahle jadrové cvičenie © SITA Všetky práva vyhradené.

