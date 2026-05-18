18. mája 2026
Rusko a Bielorusko spustili rozsiahle jadrové cvičenie
Obe spriatelené krajiny nacvičujú použitie jadrových zbraní v čase rastúceho napätia so Západom.
Rusko a Bielorusko začali v pondelok spoločné jadrové manévre, ktoré podľa Minska zahŕňajú nácvik dodávky jadrovej munície a prípravy jej použitia v spolupráci s ruskou stranou.
„Počas cvičenia sa plánuje precvičiť úlohy spojené s dodávkou jadrovej munície a prípravou jej použitia v spolupráci s ruskou stranou,“ uviedlo bieloruské ministerstvo obrany vo vyhlásení na sociálnych sieťach.
Orešnik v Bielorusku
Do manévrov sa podľa ministerstva zapoja letectvo aj raketové vojsko. Minsk zároveň tvrdí, že plánované cvičenie „nie je namierené proti tretím krajinám a nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť regiónu“.
Rusko minulý rok rozmiestnilo v Bielorusku svoje najnovšie hypersonické rakety Orešnik schopné niesť jadrové hlavice, čím ešte viac zvýšilo napätie vo vzťahoch so Severoatlantickou alianciou.
Ofenzíva zo severu
Cvičenia sa konajú len niekoľko dní po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil posilniť hranice s Bieloruskom.
Kyjev tvrdí, že Moskva pripravuje novú ofenzívu zo severu a snaží sa zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny.
Ruský prezident Vladimir Putin počas viac než štvorročnej vojny na Ukrajine opakovane využíva jadrovú rétoriku, najmä po zvyšovaní vojenskej podpory Kyjeva zo strany Západu.
Verný spojenec
Napätie ešte zvýšilo aj februárové vypršanie poslednej rusko-americkej dohody Nový START, ktorá obmedzovala jadrové arzenály oboch krajín.
Moskva navyše minulý týždeň testovala medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat schopnú niesť jadrové hlavice.
Bielorusko vedené Alexandrom Lukašenkom zostáva jedným z najbližších spojencov Kremľa a je ekonomicky aj vojensky silno závislé od Ruska.
Zdroj: SITA.sk - Rusko a Bielorusko spustili rozsiahle jadrové cvičenie © SITA Všetky práva vyhradené.
