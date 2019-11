Nežnú revolúciu pod Zoborom rozbiehal spolok ochrancov prírody

V Nitre pod Zoborom, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič V Nitre pod Zoborom, ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 11. novembra (TASR) – Nitra spí, ozývalo sa z reproduktorov počas mítingu na bratislavskom námestí v novembri 1989. Udalosti nežnej revolúcie sa pod Zoborom rozbiehali pomalšie a na rozdiel od iných miest ich na začiatku neviedli divadelníci, ale študenti s ochranármi a ich priateľmi. "Divadlo Andreja Bagara (DAB) bolo počas prvých dní revolúcie na zájazde v Moskve. O udalostiach, ktoré sa odohrávali doma, sme sa dozvedeli práve tam a už 21. novembra sme reagovali. Pred každým predstavením sme čítali vyhlásenie a vyjadrovali sme tak solidaritu s dianím u nás," spomínal herec nitrianskeho divadla Dušan Lenci.O násilnom zásahu proti manifestácii študentov v Prahe zo 17. novembra sa jedna z hlavných aktivistiek Novembra 1989 v Nitre Lujza Bakošová s manželom Pavlom, členom ochranárskeho združenia, dozvedela nasledujúci deň. "Stretli sme sa s priateľmi v miestnosti ochrancov prírody. Informácie sme zháňali od kamarátov z Bratislavy aj z Prahy, pretože tie v televízii a rozhlase neboli úplné. Sestra z Vysokej školy múzických umení mi poslala materiály, ktoré sa mali verejne šíriť. Ešte v ten deň sme cez 'kopiráky' v písacom stroji začali rozmnožovať letáky," spomína si na vtedajšie udalosti Bakošová.Nitrianski divadelníci sa vrátili z Moskvy v noci 23. novembra a hneď nasledujúce ráno založili v divadle koordinačný výbor DAB. "Na pešej zóne sa 23. novembra konal prvý veľký míting, kde sme sa stretli so študentmi. Bola strašná zima, snežilo, no ulice boli plné ľudí. Pavol Sika prečítal pred Domom módy na Leninovej triede vyhlásenie o založení Verejnosti proti násiliu (VPN) v Nitre, ktoré sme spoločne zostavili v sídle ochranárov," priblížila novembrové udalosti v Nitre Bakošová. Dňa 27. novembra bol celoštátny generálny štrajk. V Nitre vznikol Nitriansky koordinačný výbor, ktorý vytvorila VPN založená ochranármi, študenti, umelci i zástupcovia vysokých škôl.Aktivisti si stále nástojčivejšie uvedomovali nevyhnutnosť objektívne informovať verejnosť o aktuálnych udalostiach. Noviny Nitriansky hlas, ktoré vtedy vychádzali, boli výrazne prorežimové. Osem dní po 17. novembri vyšlo mimoriadne číslo týždenníka, ktoré prinieslo stanoviská, vyhlásenia a názory rôznych firiem a inštitúcií, ktoré odsudzovali demonštrácie, protisocialistické živly a prípravu generálneho štrajku. Prvé číslo novozaloženej Nitrianskej verejnosti vyšlo 9. decembra. Redigovala ho Darina Kárová, vyskladané bolo zväčša z rozmnožovaných materiálov. Redakcia aj koordinačný výbor VPN sídlili v divadle, po ukončení štrajku sa pred Vianocami presťahovali na Leninovu triedu, dnešnú Štefánikovu ulicu. Šéfredaktorkou novín sa v januári 1990 stala Lujza Bakošová. Noviny vychádzali do prvých komunálnych volieb v novembri 1990. "Nikto z členov nitrianskej VPN dnes už nie je politicky aktívny," poznamenala Bakošová.