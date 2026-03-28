Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Soňa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. marca 2026

NHL: Sýkora prvým gólom prispel k triumfu Rangers


Sýkora zvýšil v 29. minúte na 3:1 z pohľadu domácich, keď v prečíslení dvoch na jedného zakončil prihrávku Willa Cuylleho prudkou strelou k pravej žrdi a prekonal švédskeho brankára Arvida Söderbloma.



Zdieľať
Slovenský hokejista Adam Sýkora si otvoril strelecký i bodový účet v NHL. Premiérový gól zaznamenal v noci na sobotu vo svojom druhom dueli za New York Rangers a prispel ním k víťazstvu nad Chicagom 6:1. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia.


Sýkora zvýšil v 29. minúte na 3:1 z pohľadu domácich, keď v prečíslení dvoch na jedného zakončil prihrávku Willa Cuylleho prudkou strelou k pravej žrdi a prekonal švédskeho brankára Arvida Söderbloma. „Je to splnený sen. Videl som miesto pod vyrážačkou brankára, tak som tam skúsil trafiť a potom som bol taký nadšený, že ten pocit ani nedokážem opísať,“ povedal 21-ročný útočník. „Užil som si ten moment a dúfam, že si podobných užijem ešte viac.

Aj v druhom zápase v profilige dostal Sýkora priestor v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Cuyllem. Odohral 13:56 min, na konte mal okrem gólu aj tri strelecké pokusy a jeden bodyček. Míľnik dosiahli aj ďalší dvaja jeho spoluhráči - brankár Dylan Garand zaznamenal vo svojom druhom zápase prvé víťazstvo v NHL s 27 úspešnými zákrokmi a obranca Drew Fortescue absolvoval svoj debut, ktorý ozdobil jednou asistenciou. Všetci traja, ktorí pred týždňom ešte neboli v tíme, sa dostali medzi tri hviezdy večera.

Vidíte to nadšenie, ktoré mladí chlapci priniesli do zostavy,“ tešil sa kouč domácich Mike Sullivan po najvyššom domácom víťazstve v prebiehajúcej sezóne pre Rangers, ktorí už nemôžu postúpiť do play off. „Myslím si, že je to nákazlivé aj pre našich veteránov. Samozrejme, teším sa z chlapcov a som šťastný, že dosiahli tieto míľniky. Je skvelé vidieť novú pozitívnu energiu v tíme.

Rangers ukončili negatívnu šnúru šiestich prehier. „Hrali sme naozaj dobre. Som nadšený, pretože to bol ďalší špeciálny večer, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal 23-ročný brankár Garand, ktorého prekonal iba Nick Lardis otváracím gólom zápasu v 18. minúte. Potom však už skórovali iba domáci „jazdci“. Jonny Brodzinski dal v ich drese dva góly, J.T. Miller si pripísal gól a dve asistencie.

Chicago malo v prvej perióde strelecky navrch (15:11), v druhej však Rangers hostí prestrieľali 16:4 a zaznamenali tri góly. „Mali sme celkom dobrú prvú tretinu, boli sme v hre. Hrali sme jednoducho, ale neviem, čo sa potom stalo v druhej a tretej tretine. Niečo sa zmenilo a my sme jednoducho neboli vo svojej koži,“ reagoval útočník Blackhawks Tyler Bertuzzi.

Buffalo prehralo prvýkrát od decembra tri zápasy za sebou. Sabres v noci na sobotu podľahli doma Detroitu 2:5. Alex DeBrincat si pripísal za hostí tri body (1+2), Patrick Kane mal gól a asistenciu a Moritz Seider dve asistencie. Detroit sa tak priblížil na rozdiel jediného bodu k New Yorku Islanders, ktorý okupuje poslednú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii. „Snažili sme sa hrať čo najjednoduchšie a dostávať ich obranu do nepríjemných situácií. Myslím si, že to fungovalo naozaj dobre, to bol recept na úspech,“ povedal Seider.

NHL - výsledky:

NY Rangers - Chicago 6:1 (Sýkora za domácich 1+0), Buffalo - Detroit 2:5



postupujúci do play off:

Západná konferencia: Colorado, Dallas


   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 