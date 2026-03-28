Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
NHL: Sýkora prvým gólom prispel k triumfu Rangers
Sýkora zvýšil v 29. minúte na 3:1 z pohľadu domácich, keď v prečíslení dvoch na jedného zakončil prihrávku Willa Cuylleho prudkou strelou k pravej žrdi a prekonal švédskeho brankára Arvida Söderbloma.
Slovenský hokejista Adam Sýkora si otvoril strelecký i bodový účet v NHL. Premiérový gól zaznamenal v noci na sobotu vo svojom druhom dueli za New York Rangers a prispel ním k víťazstvu nad Chicagom 6:1. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia.
Sýkora zvýšil v 29. minúte na 3:1 z pohľadu domácich, keď v prečíslení dvoch na jedného zakončil prihrávku Willa Cuylleho prudkou strelou k pravej žrdi a prekonal švédskeho brankára Arvida Söderbloma. „Je to splnený sen. Videl som miesto pod vyrážačkou brankára, tak som tam skúsil trafiť a potom som bol taký nadšený, že ten pocit ani nedokážem opísať,“ povedal 21-ročný útočník. „Užil som si ten moment a dúfam, že si podobných užijem ešte viac.“
Aj v druhom zápase v profilige dostal Sýkora priestor v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Cuyllem. Odohral 13:56 min, na konte mal okrem gólu aj tri strelecké pokusy a jeden bodyček. Míľnik dosiahli aj ďalší dvaja jeho spoluhráči - brankár Dylan Garand zaznamenal vo svojom druhom zápase prvé víťazstvo v NHL s 27 úspešnými zákrokmi a obranca Drew Fortescue absolvoval svoj debut, ktorý ozdobil jednou asistenciou. Všetci traja, ktorí pred týždňom ešte neboli v tíme, sa dostali medzi tri hviezdy večera.
„Vidíte to nadšenie, ktoré mladí chlapci priniesli do zostavy,“ tešil sa kouč domácich Mike Sullivan po najvyššom domácom víťazstve v prebiehajúcej sezóne pre Rangers, ktorí už nemôžu postúpiť do play off. „Myslím si, že je to nákazlivé aj pre našich veteránov. Samozrejme, teším sa z chlapcov a som šťastný, že dosiahli tieto míľniky. Je skvelé vidieť novú pozitívnu energiu v tíme.“
Rangers ukončili negatívnu šnúru šiestich prehier. „Hrali sme naozaj dobre. Som nadšený, pretože to bol ďalší špeciálny večer, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal 23-ročný brankár Garand, ktorého prekonal iba Nick Lardis otváracím gólom zápasu v 18. minúte. Potom však už skórovali iba domáci „jazdci“. Jonny Brodzinski dal v ich drese dva góly, J.T. Miller si pripísal gól a dve asistencie.
Chicago malo v prvej perióde strelecky navrch (15:11), v druhej však Rangers hostí prestrieľali 16:4 a zaznamenali tri góly. „Mali sme celkom dobrú prvú tretinu, boli sme v hre. Hrali sme jednoducho, ale neviem, čo sa potom stalo v druhej a tretej tretine. Niečo sa zmenilo a my sme jednoducho neboli vo svojej koži,“ reagoval útočník Blackhawks Tyler Bertuzzi.
Buffalo prehralo prvýkrát od decembra tri zápasy za sebou. Sabres v noci na sobotu podľahli doma Detroitu 2:5. Alex DeBrincat si pripísal za hostí tri body (1+2), Patrick Kane mal gól a asistenciu a Moritz Seider dve asistencie. Detroit sa tak priblížil na rozdiel jediného bodu k New Yorku Islanders, ktorý okupuje poslednú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii. „Snažili sme sa hrať čo najjednoduchšie a dostávať ich obranu do nepríjemných situácií. Myslím si, že to fungovalo naozaj dobre, to bol recept na úspech,“ povedal Seider.
NHL - výsledky:
NY Rangers - Chicago 6:1 (Sýkora za domácich 1+0), Buffalo - Detroit 2:5
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
