Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
NHL: Minnesota zvíťazila v úvode play off na ľade Dallasu 6:1
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.
Hokejisti Minnesoty zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play off zámorskej NHL na ľade Dallasu 6:1. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia 1:0.
Matt Boldy a Joel Eriksson Ek prispeli k triumfu Wild dvoma gólmi a asistenciou. „Podali sme skvelý tímový výkon, mali sme vynikajúce špeciálne tímy a fantasticky chytal náš brankár (Jesper Wallstedt). Tešíme sa, že sme sa dostali v sérii do vedenia, ale musíme na to zabudnúť a ísť ďalej," povedal podľa nhl.com útočník „divochov" Mats Zuccarello, ktorý zaznamenal tri asistencie. Kirill Kaprizov strelil gól a pridal dve asistencie, Wallstedt chytil vo svojom prvom zápase v play off v kariére 27 striel. „Bol som nervózny, ale po hymne to zo mňa opadlo a už som sa sústredil na zápas. Pomohli mi prvé zákroky. Bol som prekvapený, že som dostal šancu, nečakal som, že začnem. Som rád, že som dostal príležitosť a teším sa z víťazstva," povedal Wallstedt, ktorý nastúpil na úkor krajana Filipa Gustavssona. Jediný gól Dallasu strelil Jason Robertson, keď znížil na 1:4, brankár Jake Oettinger zaznamenal 23 zákrokov. „Nezaslúžili sme si vyhrať. Nehrali sme dobre a musíme sa z toho poučiť," povedal útočník Stars Mikko Rantanen. Kaprizov strelil 16. gól v play off a na čele historických tabuliek Wild vyrovnal zápis Zacha Parisa.
Philadelphia uspela v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie na štadióne Pittsburghu 3:2. Flyers viedli v „bitke o Pennsylvániu" po góle Jamieho Drysdala, ktorý skóroval pri svojom debute v play off. Penguins vyrovnali ešte v prvej tretine zásluhou Jevgenija Malkina, ktorý prekonal Daniela Vladařa a strelil svoj 68. gól v play off, ale prvý od 13. mája 2022. „Celú sezónu sme hrali dobre, musíme na to nadviazať. Dnes sme boli možno trochu nervózni, alebo sme príliš chceli," povedal Malkin. Flyers potom dostal do vedenia 2:1 v polovici tretej tretiny obranca Travis Sanheim a na 3:1 zvýšil nováčik Porter Martone. Domáci už len znížili 61 sekúnd pred koncom zásluhou Bryana Rusta. Martone (19 rokov, 174 dní) sa stal najmladším hráčom Flyers v histórii, ktorý skóroval pri svojom debute v play off. Prekonal rekord, ktorý doteraz držal Simon Gagne (20 rokov, 44 dní). „Som rád, že som dostal šancu. Myslím, že starší hráči odvádzajú skvelú prácu, navzájom si pomáhame. Som nadšený, že som hore, toto bol môj 10. zápas v NHL a naozaj si to užívam," povedal Martone, ktorý bol šestkou draftu 2025.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0. O oba góly najlepšieho tímu Východnej konferencie po základnej časti sa postarali hráči druhého útoku, v 23. minúte Logan Stankoven a v 48. minúte Taylor Hall. Brankár Frederik Andersen si pripísal čisté konto, keď kryl všetkých 22 striel Senators, ktorí sa dostali do vyraďovačky z pozície druhej voľnej karty. Dánsky brankár Andersen zaznamenal šieste čisté konto v play off. „Hrali sme našu hru, ale aj oni hrali dobre. Myslím, že najväčšie šance prichádzali v presilovkách. Bolo to o brankároch, obaja dnes žiarili," povedal tréner Hurricanes Rod Brind’Amour. V bránke Senators sa predstavil Linus Ullmark, ktorý zaznamenal 27 zákrokov. „Bojovný zápas, oba tímy výborne bránili, na ľade nebolo veľa priestoru. Carolina bola o niečo lepšia a zaslúžene vyhrala," dodal tréner „senátorov" Travis Green. Sériu odštartovala bitka kapitánov Jordana Staala a Bradyho Tkachuka, ktorí sa do seba pustili hneď po úvodnom buly. „Myslím, že sme odohrali dobrý zápas. Nebolo veľa šancí, dobre sme sa bránili, ale rozhodli dva odrazy pukov, ktoré im vyšli. Ideme ďalej," povedal Tkachuk. Zápas nedohral obranca Ottawy Arťom Zub, ktorý odišiel do šatne po prvom striedaní v druhej tretiny. Tréner Green nemal informácie o jeho stave.
NHL - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:
štvrťfinále Východnej konferencie
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 23. Stankoven (Blake, Hall), 48. Hall (Stankoven, Blake). Brankári: Andersen - Ullmark, strely na bránku: 29:22.
/stav série: 1:0/
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 36. Malkin (Novak, Rakell), 59. Rust (Malkin, Karlsson) – 30. Drysdale (Zegras, Barkey), 50. Sanheim (Ristolainen, Dvorak), 58. Martone (Konecny). Brankári: Skinner - Vladař, strely na bránku: 17:20.
/stav série: 0:1/
štvrťfinále Západnej konferencie
Dallas Stars - Minnesota Wild 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Góly: 36. Robertson (Johnston, Heiskanen) - 6. Eriksson Ek (Boldy, Zuccarello), 21. Kaprizov (Hartman, Zuccarello), 24. Hartman (Faber, Hughes), 27. Boldy (Kaprizov, Eriksson Ek), 49. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello), 57. Boldy. Brankári: Oettinger - Wallstedt, strely na bránku: 28:29.
/stav série: 0:1/
Prečítajte si tiež
Hrdinami Slovana boli Weiss a Bajrič: Zákrok v hodnote gólu
Slovenské hokejistky podľahli Francúzkam a 1:3 nepostúpili do A-kategórie