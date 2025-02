NHL: Ovečkin vyrovnal 135. víťazným gólom rekord Jágra

Kapitán hokejistov Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin vyrovnal 135. víťazným gólom rekord NHL, ktorý držal Jaromír Jágr. V nočnom zápase proti Edmontonu Oilers si pri triumfe 7:3 pripísal rozhodujúci gól a zároveň zaznamenal aj 32. hetrik v kariére. Spečatil ho svojím 167. gólom do prázdnej bránky, čím vylepšil vlastný rekord.





Ovečkin sa dvakrát gólovo presadil v druhej tretine, v ktorej zvýšil na priebežných 4:1 a keďže hostia neskôr strelil dva góly, ukázal sa práve tento gól ako rozhodujúci. Po zápase proti Oilers má na konte 882 gólov v základnej časti NHL a k vyrovnaniu rekordného zápisu Waynea Gretzkého mu ostáva 12 presných zásahov. "Idem od zápasu k zápasu. Dnes som mal viacero dobrých šancí na skórovanie, tri z nich som využil," konštatoval Ovečkin, ktorý odohral v zápase vyše 16 minút, počas ktorých sa prezentoval 9 strelami. Dvakrát prekonal Calvina Pickarda, čím vylepšil ďalší svoj rekord - v počte brankárov, proti ktorým skóroval - 181.Ovečkin sa 32. hetrikom v kariére vyrovnal Philovi Espositovi. Viac hetrikov dosiahli iba Brett Hull (33), Mike Bossy (39), Mario Lemieux (40) a Wayne Gretzky (50). Proti Edmontonu dosiahol hetrik vôbec prvýkrát a trojgólový zápis už zaznamenal proti 20 rôznym tímom. Vyrovnal tým rekordný zápis Hulla.Trojgólový večer proti Oilers skompletizoval presným zásahom do prázdnej bránky po tom, čo obranca Edmontonu Ty Emberson zlomil hokejku v pokuse o strelu, puk sa následne dostal k Ovečkinovi a ten z obranného pásma trafil prázdnu bránku.Každý zo svojich troch gólov oslávil nakorčuľovaním si k miestu, pri ktorom sedeli jeho manželka Nasťa a synovia Sergej a Iľja. "Obaja milujú hokej, stále ho doma hrajú. Baví ich to a myslím si, že dnes mali veľkú radosť," skonštatoval Ovečkin. Pred prebiehajúcou sezónou 2024/2025 oslávil 39. narodeniny, no navzdory veku má najvyšší gólový priemer v kariére - 0,71 gólu na zápas. Ak si ho udrží aj v ďalších zápasoch, rekordný gól dosiahne 4. apríla v domácom zápase proti Chicagu. Na ceste za mimoriadnym míľnikom ho príliš nepribrzdila ani zlomenina nohy, pre ktorú počas prebiehajúcej sezóny chýbal šesť týždňov.