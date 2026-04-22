Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
NHL: Slafkovský sa pobil: Tampa zdolala Montreal 3:2 pp, Černák asistoval
Montreal viedol po dvoch tretinách 2:1, ale Tampa dokázala skóre otočiť a vyhla sa druhej domácej prehre.
Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v stretnutí 1. kola play off zámorskej NHL nad Montrealom 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série štvrťfinále Východnej konferencie na 1:1. Asistenciou sa na tom podieľal aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa zapísal do štatistík pri otváracom góle Brandona Hagela. Útočník Juraj Slafkovský v drese Canadiens nebodoval, no prvýkrát v kariére sa v play off pobil.
Montreal viedol po dvoch tretinách 2:1, ale Tampa dokázala skóre otočiť a vyhla sa druhej domácej prehre. Slafkovský, ktorý hetrikom a víťazným gólom v predĺžení rozhodol prvé stretnutie, bol s minutážou 25:33 najvyťaženejší útočník zápasu. Mal dva mínusové body, dve strely, dva hity a päť trestných minút. Pobil sa v šiestej minúte druhej tretiny, keď útočníka domácich Hagela najskôr chvatom zozadu za prilbu odtiahol spred vlastnej bránky. Obaja sa potom pri mantineli pustili do slovnej výmeny, ktorá vyvrcholila zhodenými rukavicami. Hagelovi sa podarilo trafiť Slafkovského päsťou do hlavy a ten spadol na ľad. Hoci sa vzápätí rýchlo postavil a snažil sa súperovi úder vrátiť, rozhodcovia už zasiahli a hráčov od seba oddelili. Obaja hráči inkasovali päťminútový trest za bitku. Hagel zaznamenal v stretnutí aj gól a asistenciu a spolu s bitkou tak dosiahol tzv. hetrik Gordieho Howea.
O víťazstve Tampy rozhodol v 73. minúte švajčiarsky obranca J.J. Moser, ktorý sa na modrej čiare umne vyhol Kirbymu Dachovi, dostal sa do pozície v pravom kruhu na vhadzovanie a presnou strelou do horných poschodí prekonal Jakuba Dobeša. Stal sa prvým hráčom v histórii Lightning, ktorého prvý kariérový gól v play off bol zároveň víťazný v predĺžení. „Bolts“ tak ukončili negatívnu sériu siedmich prehier v predĺžení v play off za sebou. Na 2:2 predtým necelých osem minút pred koncom tretej periódy po chybe Slafkovského vyrovnal Nikita Kučerov a ukončil tak svoje 16-zápasové čakanie na gól vo vyraďovačke. Predtým v play off naposledy skóroval ešte 18. apríla 2023 proti Torontu. Slovenský útočník namiesto vyhodenia puku do stredného pásma poslal od mantinelu prihrávku naslepo do stredu klziska, zachytil ju Hagel a po jeho strele sa obrátkou spoza bránky presadil Kučerov. Vynútil si tak predĺženie, v ktorom domáci už jasne dominovali. Černák strávil na ľade 21:26 min., okrem asistencie mal plusový bod, jednu strelu, dve zblokované strely a tri bodyčeky. Pripísal si svoj 22. bod (3+19) v 86 stretnutiach vo vyraďovačke. Svoj prvý gól v play off v kariére strelil obranca Montrealu Lane Hutson, v drese hostí skóroval aj Josh Anderson. Canadiens neboli ďaleko od zisku druhého bodu v sérii, no Hutson v poslednej minúte tretej tretiny trafil v presilovke žrď domácej bránky.
„Hrali trochu tvrdšie ako my. Bolo vidieť, že tento zápas potrebovali vyhrať. Každý v našom tíme musí hrať lepšie a teším sa, že im doma predvedieme, čo dokážeme. Je to dobrá séria,“ povedal pre Montreal Gazette brankár Dobeš, ktorý zlikvidoval 31 striel súpera. Jeho spoluhráč z defenzívy Kaiden Guhle uviedol: „Oba zápasy boli vyrovnané a mohol uspieť ktokoľvek. Momentálne táto prehra bolí, ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Predĺženie nám trochu uniklo, no Tampa má dobrý tím, aj stav 1:1 je fajn. Nemyslím si, že si niekto myslel, že ich na úvod dvakrát zdoláme.“ Montreal v predĺžení nevystrelil za viac ako 12 minút ani raz, na strely v extračase prehral 0:9. „Prvé dve tretiny sme odviedli naozaj dobrú prácu, ale potom sme už iba bránili. Potrebovali sme viac rozvahy, vymklo sa nám to z rúk. Keď takému kvalitnému súperovi doprajete hrať na puku, je to trochu risk. Boli sme blízko k druhej výhre, ale keby nám niekto pred cestou sem ponúkal nerozhodný stav po dvoch zápasoch, asi by sme to brali,“ povedal tréner hostí Martin St. Louis. Hrdina domácich Hagel pre zámorské médiá povedal: „Všetci vieme, že sme dobrí, keď hráme s emóciou. Aj ja som sa o to dnes snažil. Som rád, že sme vyhrali, ale proti nám stojí dobrý tím a bude to tak počas celej série.“ Za stavu 1:1 sa teraz séria sťahuje do Montrealu, tretí zápas je na programe v noci na sobotu o 1.00 SEČ.
Boston vyrovnal na východe stav série s Buffalom, keď v druhom stretnutí uspel na ľade súpera 4:2. Švédsky krídelník Viktor Arvidsson k tomu prispel dvoma gólmi, Čech David Pastrňák mal dve asistencie a brankár Jeremy Swayman predviedol 34 úspešných zákrokov. „Myslím, že sme naskočili dnes do zápasu s iným nastavením a vyšlo to. Viac sme bojovali a pomáhali sme si. Takto musíme hrať, aby sme boli úspešní,“ zdôraznil Arvidsson. V bránke domácich nevydržal Fín Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý inkasoval štyrikrát z 19 striel a v šestnástej sekunde tretej tretiny za stavu 0:4 ho vystriedal Alex Lyon. Ten za svoj chrbát nepustil už ani jeden puk, jeho spoluhráči Bowen Byram a Peyton Krebs dokázali zdramatizovať koncovku gólmi na 2:4, no viac už domáci nestihli ani pri dlhej hre bez brankára. „Stáva sa, že padajú škaredé góly, ale mám dojem, že štyri sú až príliš veľa. Myslím si však, že sa z toho poučíme a v ďalšom zápase budeme lepší,“ reagoval Luukkonen. Tretí duel sa bude hrať v noci na piatok v Bostone.
Stav série na 1:1 vyrovnali aj hokejisti Utahu, ktorí vo štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali druhý súboj na ľade Vegas 3:2. Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času o tom rozhodol Logan Cooley. Jeho spoluhráč Dylan Guenther si pripísal gól a asistenciu, dvojbodový bol aj Kailer Yamamoto (0+2). Pre Mammoth to bolo prvé víťazstvo v bojoch o Stanleyho pohár v histórii. „Je to úžasné. V tejto lige je ťažké skórovať, hlavným cieľom bolo dostať sa pred bránku, pretože odtiaľ góly padajú,“ povedal Cooley, ktorý sa stal najmladším americkým hráčom v histórii NHL, ktorý skóroval v oboch svojich prvých dvoch zápasoch play off v kariére. Prekonal predchádzajúci rekord kapitána Utahu Claytona Kellera. Premiérové víťazstvo v play off v NHL v živote dosiahol vďaka 19 zákrokom český brankár Karel Vejmelka.
Colorado na západe triumfovalo nad Los Angeles 2:1 po predĺžení a v sérii vedie 2:0. Presný zásah ruského krídelníka Artemija Panarina v čase 53:04 v presilovke poslal Kings do vedenia 1:0, no 215 sekúnd pred sirénou tretej tretiny prekonal švédskeho brankára hostí Antona Forsberga jeho krajan Gabriel Landeskog a poslal zápas do predĺženia. V ňom strelil víťazný gól držiteľov Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti sezóny Nicolas Roy v 68. minúte. Za bezgólového stavu predtým nepremenil v 24. minúte trestné strieľanie v drese hostí Quinton Byfield. Duel potom museli na niekoľko minút prerušiť pre rozbité plexisklo. „Išiel som do zápasu s tým, že chcem dať tímu šancu na víťazstvo. To sa podarilo. Viem, čo je v hre, ale pre mňa je táto séria zatiaľ najzábavnejší hokej, aký som kedy hral,“ povedal brankár domácich Scott Wedgewood, ktorý zneškodnil 24 z 25 striel súpera.
NHL - sumáre 1. kola play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 9. Hagel (Guentzel, ČERNÁK), 53. Kučerov (Cirelli, Hagel), 73. Moser (Cirelli) - 17. Hutson (Suzuki, Caufield), 39. Anderson (Danault, Evans). Brankári: Vasilevskij - Dobeš, strely na bránku: 34:27
/stav série: 1:1/
Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 54. Byram (Malenstyn, Power), 56. Krebs (Dahlin, Tuch) - 25. Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt), 37. Geekie (Pastrňák, Kuraly), 39. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 41. Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot). Brankári: Luukkonen (41. Lyon) - Swayman, strely na bránku: 36:26
/stav série: 1:1/
štvrťfinále Západnej konferencie
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly: 12. Stone (Eichel, Marner), 36. Barbašov (Eichel) - 17. Weegar, 35. Guenther (Yamamoto), 54. Cooley (Guenther, Yamamoto). Brankári: Hart - Vejmelka, strely na bránku: 21:29
/stav série: 1:1/
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 57. Landeskog (Nečas, D. Toews), 68. Roy (Manson, Kadri) - 54. Panarin (Moore, Byfield). Brankári: Wedgewood - Forsberg, strely na bránku: 36:25
/stav série: 2:0/
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 21:26 0 1 1 +1 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 25:33 0 0 0 -2 2 5
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Štvrťfinále play off SBL: Levice postúpili do semifinále po triumfe v Spišskej Novej Vsi