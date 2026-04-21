|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ervín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. apríla 2026
Štvrťfinále play off SBL: Levice postúpili do semifinále po triumfe v Spišskej Novej Vsi
Úradujúci majstri zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off na palubovke Spišských Rytierov 113:87 a v celej sérii triumfovali 3:1.
Zdieľať
Patrioti Levice postúpili do semifinále Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Úradujúci majstri zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off na palubovke Spišských Rytierov 113:87 a v celej sérii triumfovali 3:1.
štvrťfinále play off SBL
štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 87:113 (38:50)
Najviac bodov: Stevanovič 24, Hill 20, Kenney 19 - Mc Gill 33, Wesson Jr. 19, Bojanovský 12
/konečný stav série: 1:3, Levice postúpili do semifinále/
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Alcaraz a Sobolenková získali športových Oskarov za rok 2025
Alcaraz a Sobolenková získali športových Oskarov za rok 2025