NHL: Tatar pomohol gólom k výhre nad Arizonou, skóroval aj Fehérváry

V 14-zápasovom programe zámorskej NHL v noci na stredu sa strelecky presadili dvaja slovenskí hokejisti. Obranca Martin Fehérváry prispel k vysokému triumfu domáceho Washingtonu nad Philadelphiou 9:2 jedným gólom. Útočník Tomáš Tatar sa podieľal na víťazstve New Jersey Devils 6:2 na ľade Arizony tiež jedným gólom. Obaja strelili víťazné góly svojich tímov.





NHL - výsledky:

Fehérváry sa presadil v 14. minúte prvej tretiny, keď po krásnej individuálnej akcii strelil svoj ôsmy gól v sezóne a dostal Capitals do vedenia 3:1. Slovenský obranca sa po prihrávke Nica Dowda zbavil skvelou kľučkou obrancu Ronnieho Attarda, nakorčuľoval si pred brankára Cartera Harta a prekonal ho bekhendovým blafákom medzi betóny. Fehérváry skóroval tretíkrát v uplynulých štyroch dueloch, dal svoj ôsmy gól a prekonal zápis svojho spoluhráča Johna Carlsona, ktorý vo svojej nováčikovskej sezóne 2010/2011 skóroval sedemkrát. Fehérváry sa stal len šiestym obrancom v histórii Capitals, ktorý vo svojej nováčikovskej sezóne strelil osem gólov. Slovenský obranca odohral takmer 20 minút, zapísal si aj tri plusové body, tri strelecké pokusy a štyri hity. Capitals vyhrali štvrtýkrát za sebou, už 46. gól v sezóne strelil ruský útočník Alexander Ovečkin, ktorý dal 131. otvárací gól a vyrovnal na druhom mieste histórie Bretta Hulla. Na čele je v tejto štatistike Jaromír Jágr (135). Washington strelil najviac gólov v tejto sezóne a v Metropolitnej divízii je štvrtý s trojbodovou stratou na Pittsburgh. Capitals si držia druhú voľnú kartu na postup do play off Východnej konferencie. “Radi sa v tabuľke posúvame dopredu. V posledných štyroch zápasoch sme robili správne veci, ako keby sme našli svoju identitu a hrali sme naozaj dobre,” povedal pre nhl.com Peter Laviolette, tréner Washingtonu. Dvomi gólmi prispel k úspechu Lars Eller, Carlson zaznamenal jednu gólovú prihrávku a štvrtýkrát v kariére sa dostal na métu 50 asistencií v sezóne. Viac gólov v jednom zápase strelili v tomto ročníku len hráči Pittsburghu (11) a Toronta (10). V drese Flyers debutoval v NHL útočník Bobby Brink, ktorý pred tromi dňami pomohol Denveru k triumfu v univerzitnej súťaži NCAA. Pre zranenie nedohrali duel brankár “letcov” Hart a útočník Cam Atkinson, ktorý nastúpil na 700. zápas v kariére.Tatar dosiahol pätnásty gól v sezóne, keď v poslednej minúte druhej tretiny dostal Devils do vedenia 3:2 na ľade Arizony. Slovenský útočník nahodil puk do pásma, brankár Karel Vejmelka spravil pri rozohrávke chybu, keď spoza bránky poslal puk rovno na hokejku Jespera Bratta a ten okamžite našiel voľného Tatara, ktorý “upratal” puk do opustenej bránky. O 22 sekúnd neskôr v čase 39:36 zvýšili hostia na 4:2, keď skóroval Jesper Boqvist. Jegor Šarangovič prispel k víťazstvu dvomi gólmi a asistenciou, prvé góly v drese “diablov” strelili Fabian Zetterlund a Kevin Bahl. Po piatich prehrách vyhrali Devils druhýkrát za sebou, ale rovnako ako Coyotes už sú bež šance na postup do play off. Tatar strávil na ľade vyše 14 minút, do štatistík si zapísal aj dve strely a dve trestné minúty.New York Islanders doma zdolali Pittsburgh 5:4 po nájazdoch a oddialili mu istotu play off. V domácom drese odohral obranca Zdeno Chára takmer 23 minút a zaznamenal jeden plusový bod aj štyri strely na bránku. Zápas mal až troch dvojgólových strelcov, na domácej strane to boli Zach Parise a Josh Bailey, za hostí pridal k dvom presným zásahom aj asistenciu Jake Guentzel. “Som spokojný s našim výkonom, bol to výborný zápas. Mali sme dobré presilovky, aj oslabenia, ukázali sme pekné akcie a výborne chytal brankár,” povedal tréner Islanders Barry Trotz. V nájazdoch skóroval len Kyle Palmieri, Iľja Sorokin chytil 43 striel, čím si vytvoril kariérne maximum. “Tučniaci” dohrávali len s desiatimi útočníkmi, pre necovidové ochorenie nedohrali Bryan Rust a Evan Rodrigues. Jevgenij Malkin si odpykal prvý diel zo štvorzápasového trestu. Oba tímy sa stretnú opäť vo štvrtok, tentokrát v Pittsburghu.Obhajca Tampa Bay prehrala na ľade Dallasu 0:1, slovenský obranca hostí Erik Černák odohral vyše 19 minút. V domácom drese sa z výhry tešil útočník Marián Studenič, ktorý hral vyše 8 minút. Piate čisté konto v kariére zaznamenal Scott Wedgewood, ktorý zlikvidoval 24 striel. Jediný gól zápasu strelil v 56. minúte Roope Hintz, Stars vyhrali šiesty z posledných deviatich duelov a držia si druhú voľnú kartu na postup do play off Západnej konferencie, keď pred Vegas majú náskok troch bodov. “Bol to zápas ako v play off. Myslím, že to bol náš najlepší zápas v sezóne. Rozhodol jeden gól, ale bolo veľa šancí a skvele chytali obaja brankári,” povedal tréner “hviezd” Rick Bowness. V drese Lightning zneškodnil 28 striel Andrej Vasilevskij. Obranca Dallasu Andrej Sekera v repríze finále Stanley Cupu z roku 2020 šancu nedostal, bol len zdravý náhradník.Vancouver v bránke bez Jaroslava Haláka zvíťazil na domácom ľade nad Vegas 5:4 po predĺžení. Víťazný gól Canucks strelil v 51. sekunde predĺženia Quinn Hughes. Domáci viedli 4:2, ale obranca Shea Theodore strelil v tretej tretine dva góly, vyrovnávajúci 42 sekúnd pred koncom tretej tretiny. “Som hrdý na náš tím a ako sme sa vrátili späť do zápasu. Aj bod má v boji o play off svoju cenu,” povedal obranca “zlatých rytierov” Theodore. Do zostavy Vegas sa po 26 zápasoch vrátil útočník a kapitán tímu Mark Stone.Buffalo vyhralo v Toronte 5:2, keď debut v NHL v drese Sabres absolvovala jednotka draftu 2021 Owen Power. Devätnásťročný obranca odohral 19 a pol minúty, zaznamenal dve plusky a jednu strelu. Power podpísal so Sabres v piatok trojročnú nováčikovskú zmluvu po tom, ako dokončil sezónu v univerzitnej lige NCAA v drese Michiganu. “Bol som trochu nervózny, ale celkom som to zvládol. Po prvom striedaní to zo mňa opadlo,” povedal mladý kanadský obranca, ktorý vyrastal v Mississauge (štát Ontario), ktorá sa nachádza asi hodinu autom od Scotiabank Areny. Gólom a asistenciou prispeli k víťazstvu Buffala Rasmus Dahlin a Rasmus Asplund, Craig Anderson zaznamenal 24 zákrokov. Najlepší strelec NHL Auston Matthews vyšiel naprázdno a nebodoval prvýkrát po 16-tich zápasoch.Výbornú formu potvrdili hokejisti St. Louis, keď vyhrali v Bostone 4:2 a bodovali v deviatom zápase za sebou. Dva góly strelil Vladimir Tarasenko, gól a asistenciu zaznamenal obranca Torey Krug, ktorý sa proti Bruins predstavil prvýkrát od októbrovej výmeny v roku 2020. “Zápas som si užil, už ubehlo veľa času, keď som tu naposledy bol,” povedal Krug, ktorý hral za Boston sedem sezón. Oporou Blues bol opäť brankár Ville Husso, ktorý chytil 39 striel.Jonathan Huberdeau rozhodol o ôsmom víťazstve Floridy za sebou, keď strelil rozhodujúci gól v predĺžení v zápase s Anaheimom (3:2). Oba góly “panterov” v riadnom čase strelil Anthony Duclair, domáci vyslali na brankára Johna Gibsona až 55 striel. Florida sa bodovo dotiahla na Colorado (110 bodov), ale odohrala o zápas viac. V Metropolitnej divízii má desaťbodový náskok pred Torontom. “Chceme skončiť prví, každé víťazstvo je dôležité,” povedal Huberdeau, ktorý vyslal na bránku až 10 striel a bodoval v dvanástom zápase za sebou. Gibson 52 zákrokmi stanovil nový klubový rekord Ducks.Carolina si víťazstvom 4:2 na ľade New Yorku Rangers upevnila vedúce postavenie v Metropolitnej divízii. Pred “jazdcami” má štvorbodový náskok. Prvý útok Hurricanes nazbieral sedem bodov - Sebastian Aho (1+2), Seth Jarvis (1+1) a Andrei Svečnikov (1+1), Frederik Andersen chytil 28 striel. Chris Kreider sa stal štvrtým hráčom Rangers, ktorý strelil 50 gólov v sezóne, pred ním to dokázali Jaromír Jágr (54 gólov v sezóne 2005/2006), Adam Graves (52 v 1993/1994) a Vic Hadfield (50 v 1971/1972).





