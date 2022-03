Nie každý Putin je vrah, ukrajinský menovec ruského prezidenta si neplánuje zmeniť priezvisko

Rusi rabujú v obchodoch

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Má priezvisko, ktoré stelesňuje momentálne azda najnenávidenejšieho človeka na Zemi. Ukrajinský futbalista Viktor Putin z poľskej Unie Tarnów pôsobiacej vo štvrtej najvyššej súťaži napriek tomu vraví, že sa mu jeho priezvisko páči a neplánuje si ho zmeniť len preto, že sa tak volá aj ruský prezident.Podobný názor prezentovali i fanúšikovia Unie, ktorí počas ostatného domáceho zápasu vyvesili transparent s nápisom "Nie každý Putin je vrah".Ako uviedol v rozhovore pre web Gazeta Krakowska, momentálne sa dokáže iba ťažko sústrediť na futbal. Zvlášť, keď jeho rodičia a súrodenci sú v oblasti, ktorá sa medzičasom dostala pod kontrolu ruskej armády."Žijú v malom mestečku neďaleko Chersonu, ktorý leží na Dnepri neďaleko Krymu. Pred pár dňami vybuchla tanková munícia 50 metrov pred naším domom, v záhrade. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Keď telefonujem domov, zakaždým počujem zvuk streľby," prezradil.Vraví, že jeho najbližší sa musia spoliehať na zásoby, pretože obchody sú vyrabované ruskými vojakmi. "Chodia po obchodoch a kradnú, pretože sú hladní. Obávam sa, aby nezačali chodiť aj do domov."Aj keď prorusky orientovaní ľudia pripisujú vypuknutie vojny na Ukrajine Západu a NATO , hráč Tarnówa sa tým nenechal negatívne ovplyvniť. Tvrdí, že hoci sa vždy vravievalo, že Rusi a Ukrajinci sú bratia, nebolo to celkom tak."Rusi sa stále považovali za lepších a vždy chceli, aby sme ich počúvali, boli pod nimi... To sa však nestalo a preto vypukla táto hrozná vojna," ponúkol pohľad na príčinu vypuknutia vojny.Momentálne si najviac želá, aby vojna neublížila nikomu z jeho rodiny, čo najskôr sa skončila a aby Ukrajina čo najmenej trpela."Bude ťažké ju prestavať, aby bola opäť taká krásna ako predtým. Dúfam, že to všetko zvládneme," zaželal si ukrajinský futbalista Viktor Putin, ktorý v mládežníckych časoch zdieľal internátnu izbu s útočníkom portugalského klubu Benfica Lisabon Romanom Jaremčukom.